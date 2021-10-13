Дело Гуменюка

Аналитика
Дело Гуменюка
Дело Гуменюка
Сегодня, 10:01Фото: фотоколлаж ЗР
Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк 5-го октября отправился в СИЗО. Его подозревают в получении взяток на 19,5 миллионов рублей от МУПВ «Некрополь» за покровительство при оказании похоронных услуг. Горожане раскололись на два лагеря. Одни сочувствуют бывшему градоначальнику, другие твердят: «И поделом».

Причём вторые скорее обижены на Гуменюка за установку «траурных лавок» и других «малых форм», чем в действительности обеспокоены вменяемым ему преступлением. Разбираемся, что не так с «делом Гуменюка» и как он дошёл «до жизни такой».

Взятки за могилы?

Принято считать, что с поста мэра Владивостока лишь одна дорога — в СИЗО. Увы, но пока «сломать систему» удалось лишь Виталию Веркеенко, который пробыл в должности менее года.

Гуменюк покинул кресло 27 мая после многочисленных скандалов. Основным лейтмотивом его отставки стал тезис «не справился». Уже 31 мая к нему домой наведались сотрудники Следственного комитета с обысками. И если изначально он проходил свидетелем по делу о взятках со стороны «Некрополя», то уже в октябре, сразу после выборов, его переквалифицировали в подозреваемого.

Многие ещё тогда, в мае, прогнозировали, что до выборов каких-либо действий против экс-мэра ждать не стоит. Источник издания, близкий к Олегу Гуменюку, уверяет, что от него ждали показаний в отношении других возможных фигурантов дела. И то, что экс-мэр всё же отправился за решётку, указывает на то, что тот предпочёл молчать.

«Похоронное дело» — не единственное, в котором может быть замешан Олег Гуменюк или его близкое окружение. В январе этого года стало известно об аресте начальника управления муниципальной собственностью Владивостока по делу о махинациях с землёй. В феврале прошли обыски в кабинете одиозной Наталья Соколовой — теперь уже бывшего вице-мэра Владивостока.

В сентябре стало известно, что начальника управления мунсобственности обвиняют в получении взяток в размере восьми миллионов рублей.

«По версии следствия, в 2020 году обвиняемый совместно с иным должностным лицом получил взятки в особо крупном размере в общей сумме восемь млн рублей, а также совместно с ранее знакомым жителем г. Владивостока выступил в качестве посредника в передаче взятки в размере трех млн рублей от физических и юридических лиц за заключение без проведения торгов договоров купли-продажи и аренды земельных участков на территории краевого центра с целью их дальнейшего оформления в собственность взяткодателей», — следует из сообщения прокуратуры.

В конце пресс-релиза ведомства уточняется, что «расследование уголовных дел в отношении иного должностного лица, обвиняемого в получении взяток, продолжается».

«Папочка есть на каждого»

Политолог Вячеслав Беляков полагает, что на каждого крупного чиновника в России есть «папочка». И «дело Гуменюка» — не исключение.

«Папочки собираются непрерывно, но применяются лишь в вопиющих случаях или когда это нужно кому-то из крупных политических акторов», — считает Беляков.

При этом он уверен, что Олег Гуменюк не является самостоятельной политической фигурой. И его арест — лишь элемент политической игры вокруг губернатора Приморского края.

«То, что дело получило развитие именно сейчас — ожидаемо, в России плановые посадки и отставки всегда назначаются „на после выборов“, чтобы не будоражить общественность. Другой вопрос, почему Олег Гуменюк не предпринимал никаких действий в собственную защиту, хотя ясно было, к чему идёт кладбищенское дело», — комментирует политолог.

По мнению Белякова, арест Гуменюка говорит об ослаблении позиций руководства региона. Ведь экс-мэр был ставленником Олега Кожемяко. А значит, по негласной политической культуре любые действия против Олега Владимировича будут рассматриваться как удар по Олегу Николаевичу.

Политолог Андрей Кудисов подчёркивает, что, возможно, арест Гуменюка и не несёт особой политической подоплёки, а просто является чуть запоздалой реакцией силовиков на откровенные злоупотребления.

«Не везде стоит видеть „двойное дно“. Возможно, в „деле Гуменюка“ всё гораздо проще. Есть правонарушение, есть соответствующая реакция правоохранительных органов. Вполне может быть, что политика тут ни при чём», — считает Кудисов.

Впрочем, о политической ангажированности дела говорит и сын Гуменюка Филипп.

«Все же понимают, что происходит. Для меня это неожиданностью не было. Даже то, что они его переквалифицировали из свидетеля в подозреваемые, уже о многом говорит. Все всё знают и понимают, кто это лоббирует, для чего это происходит», — заявил сын экс-мэра Филипп Гуменюк перед заседанием суда по избранию меры пресечения его отцу.

P.S.

Уже после задержания Олега Гуменюка стало известно, что на «Некрополь» наложили штраф в полмиллиона рублей.

Судебный вердикт поставил точку в разбирательстве о незаконных действиях руководства «Некрополя». Ранее фирма уже была признана виновной в нечестной конкуренции и получила предписание прекратить грязную борьбу за место на рынке.

Это требование руководство компании проигнорировало, в связи с чем «Некрополь» оштрафовали на 500 000 рублей. Жёсткая мера не понравилась руководству фирмы, но оспорить решение не удалось.

«Не согласившись с вынесенным постановлением, общество обратилось в суд, который оставил постановление Приморского УФАС России в силе», — отметили в краевом управлении федеральной антимонопольной службы.

Образование

В 2007 году окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (пищевая промышленность)» с присвоением квалификации «Экономист-менеджер». В 2007 году прошел профессиональную переподготовку в Приморском институте государственного и муниципального управления.

Карьера

  • В 1989 году инструктор Владивостокского городского отдела ДОСААФ.

  • C 1990 по 1994 года начальник отдела «Реновация». Затем менеджер отдела маркетинга филиала межотраслевого общества «Новый курс».

  • С 1997 по 1999 годы коммерческий директор ООО «Спрут-7».

  • С 1999 по 2001 год инструктор по спорту городского Совета ОСТО, начальник СТК.

  • С 2005 по 2009 год работал председателем комитета по физической культуре и спорту, начальником управления физической культуры и спорта Владивостока.

  • В 2010 году был начальником управления по физической культуре и спорту Амурской области. С 2011 по 2015 год был министром по физической культуре и спорту Амурской области.

  • С 22 декабря 2018 года был исполняющим обязанности мэра Владивостока.

  • 28 марта 2019 года решением Думы города Владивостока по результатам конкурса избран главой города Владивостока. 5 апреля 2019 года принял присягу и вступил в должность главы города.

  • 18 мая 2021 года ушел в отставку с должности главы города. Это решение было принято вместе с полпредом президента РФ по ДФО Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

  • 4 октября 2021 года задержан по подозрению в получении взятки, дело ведёт Следственный комитет по Приморскому краю.

Сюжеты:
Приморье
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ПриморьеОлег Гуменюк
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