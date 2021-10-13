Дело Гуменюка

«Все же понимают, что происходит. Для меня это неожиданностью не было. Даже то, что они его переквалифицировали из свидетеля в подозреваемые, уже о многом говорит. Все всё знают и понимают, кто это лоббирует, для чего это происходит», — заявил сын экс-мэра Филипп Гуменюк перед заседанием суда по избранию меры пресечения его отцу.