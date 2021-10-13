Дело Гуменюка

Причём вторые скорее обижены на Гуменюка за установку «траурных лавок» и других «малых форм», чем в действительности обеспокоены вменяемым ему преступлением. Разбираемся, что не так с «делом Гуменюка» и как он дошёл «до жизни такой».
Взятки за могилы?
Принято считать, что с поста мэра Владивостока лишь одна дорога — в СИЗО. Увы, но пока «сломать систему» удалось лишь Виталию Веркеенко, который пробыл в должности менее года.
Гуменюк покинул кресло 27 мая после многочисленных скандалов. Основным лейтмотивом его отставки стал тезис «не справился». Уже 31 мая к нему домой наведались сотрудники Следственного комитета с обысками. И если изначально он проходил свидетелем по делу о взятках со стороны «Некрополя», то уже в октябре, сразу после выборов, его переквалифицировали в подозреваемого.
Многие ещё тогда, в мае, прогнозировали, что до выборов каких-либо действий против экс-мэра ждать не стоит. Источник издания, близкий к Олегу Гуменюку, уверяет, что от него ждали показаний в отношении других возможных фигурантов дела. И то, что экс-мэр всё же отправился за решётку, указывает на то, что тот предпочёл молчать.
«Похоронное дело» — не единственное, в котором может быть замешан Олег Гуменюк или его близкое окружение. В январе этого года стало известно об аресте начальника управления муниципальной собственностью Владивостока по делу о махинациях с землёй. В феврале прошли обыски в кабинете одиозной Наталья Соколовой — теперь уже бывшего вице-мэра Владивостока.
В сентябре стало известно, что начальника управления мунсобственности обвиняют в получении взяток в размере восьми миллионов рублей.
«По версии следствия, в 2020 году обвиняемый совместно с иным должностным лицом получил взятки в особо крупном размере в общей сумме восемь млн рублей, а также совместно с ранее знакомым жителем г. Владивостока выступил в качестве посредника в передаче взятки в размере трех млн рублей от физических и юридических лиц за заключение без проведения торгов договоров купли-продажи и аренды земельных участков на территории краевого центра с целью их дальнейшего оформления в собственность взяткодателей», — следует из сообщения прокуратуры.
В конце пресс-релиза ведомства уточняется, что «расследование уголовных дел в отношении иного должностного лица, обвиняемого в получении взяток, продолжается».
«Папочка есть на каждого»
Политолог Вячеслав Беляков полагает, что на каждого крупного чиновника в России есть «папочка». И «дело Гуменюка» — не исключение.
«Папочки собираются непрерывно, но применяются лишь в вопиющих случаях или когда это нужно кому-то из крупных политических акторов», — считает Беляков.
При этом он уверен, что Олег Гуменюк не является самостоятельной политической фигурой. И его арест — лишь элемент политической игры вокруг губернатора Приморского края.
«То, что дело получило развитие именно сейчас — ожидаемо, в России плановые посадки и отставки всегда назначаются „на после выборов“, чтобы не будоражить общественность. Другой вопрос, почему Олег Гуменюк не предпринимал никаких действий в собственную защиту, хотя ясно было, к чему идёт кладбищенское дело», — комментирует политолог.
По мнению Белякова, арест Гуменюка говорит об ослаблении позиций руководства региона. Ведь экс-мэр был ставленником Олега Кожемяко. А значит, по негласной политической культуре любые действия против Олега Владимировича будут рассматриваться как удар по Олегу Николаевичу.
Политолог Андрей Кудисов подчёркивает, что, возможно, арест Гуменюка и не несёт особой политической подоплёки, а просто является чуть запоздалой реакцией силовиков на откровенные злоупотребления.
«Не везде стоит видеть „двойное дно“. Возможно, в „деле Гуменюка“ всё гораздо проще. Есть правонарушение, есть соответствующая реакция правоохранительных органов. Вполне может быть, что политика тут ни при чём», — считает Кудисов.
Впрочем, о политической ангажированности дела говорит и сын Гуменюка Филипп.
«Все же понимают, что происходит. Для меня это неожиданностью не было. Даже то, что они его переквалифицировали из свидетеля в подозреваемые, уже о многом говорит. Все всё знают и понимают, кто это лоббирует, для чего это происходит», — заявил сын экс-мэра Филипп Гуменюк перед заседанием суда по избранию меры пресечения его отцу.
P.S.
Уже после задержания Олега Гуменюка стало известно, что на «Некрополь» наложили штраф в полмиллиона рублей.
Судебный вердикт поставил точку в разбирательстве о незаконных действиях руководства «Некрополя». Ранее фирма уже была признана виновной в нечестной конкуренции и получила предписание прекратить грязную борьбу за место на рынке.
Это требование руководство компании проигнорировало, в связи с чем «Некрополь» оштрафовали на 500 000 рублей. Жёсткая мера не понравилась руководству фирмы, но оспорить решение не удалось.
«Не согласившись с вынесенным постановлением, общество обратилось в суд, который оставил постановление Приморского УФАС России в силе», — отметили в краевом управлении федеральной антимонопольной службы.