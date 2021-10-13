Как правильно выбрать квартиру?

К сожалению, при выборе квартиры немногие задаются вопросом, насколько она будет расходна в эксплуатации. Иногда продавец квартиры не может или не хочет ответить и подтвердить свои слова расчетами или квитанциями. Но в зависимости от уровня обслуживания дома, его класса и т.д., платежи в нем могут быть в несколько раз выше, чем в соседнем здании «попроще». Если вы для своего комфорта можете не скупиться и не ограничены в деньгах - это одно, если же предрасположены к спартанству и экономии - это другое. Зачастую размер предстоящих расходов на эксплуатацию может повлиять на ваше решение - покупать или не покупать предлагаемую квартиру, продолжать ли поиск более подходящей, перебирая новые варианты.