Как правильно выбрать квартиру?

Для многих других приобретение квартиры - это, пожалуй, главная покупка в жизни. Поэтому относиться к ней надо особенно серьезно, со смыслом и вкусом к жизни.
Решение должно быть осознанным
Прежде всего для себя необходимо четко определить: зачем, где и какая квартира вам нужна.
Например, если жилье требуется на год-три или на неопределенно небольшой срок, то выгоднее будет аренда квартиры, нежели ее покупка. Кстати, в развитых странах Европы 40-60% населения живет в арендном фонде и многих это устраивает, поскольку не связано с большими единовременными затратами, долгами и рисками, не сковывает мобильность возможной миграции подвижного к перемене мест населения.
Наш менталитет отличен от европейского - мы предпочитаем иметь жилье в собственности как основу, островок стабильности. Поэтому выбираем и покупаем квартиры в зависимости от своих потребностей, предпочтений и возможностей. К сожалению, они часто не совпадают, и реальная покупка оказывается результатом множества компромиссов, когда с отсутствием каких-то достоинств или недостатков в характеристиках объекта приходится мириться. Отсутствие третьего балкончика или дополнительного санузла не столь критичны, если все остальное устраивает.
Однако начинать выбор квартиры лучше всего с взвешивания своих финансовых возможностей - сбережений, доходов, возможностей получения на приемлемых условиях ипотечного кредита, помощи родни и знакомых и т.д.. Рассчитав свои возможности, скажем, в размере 5-6 миллионов рублей, дальнейший выбор можно выстраивать без иллюзий, допустим, на просторную квартиру премиум- или бизнес-класса в престижном районе Владивостока. При этом особенно стоит обратить внимание на условия договора с продавцом, схему продажи и оформления квартиры в собственность.
Кстати, место, место и еще раз место - это один из главных критериев выбора. Так, одинаковая по характеристикам квартира в региональной столице может быть в несколько раз дороже, чем квартира в малом приморском городе. Надо четко понимать, что вам предпочтительнее благоустроенный район перспективного для жизни города, вблизи от работы, где имеются школа, детский сад, детские и взрослые клубы, поликлиника, магазины, спорткомплексы, зоны отдыха, зеленые скверы и пр.. Все это в дальнейшем - чистая экономия времени и денег по сравнению с жизнью в жилом районе, из которого придется постоянно ездить в другие части города.
Прикинув финансовые возможности и определив предпочтительный район, можно сосредоточиться на выборе конкретного дома и квартиры в нем, на ее технических и иных характеристиках.
Принципиально важно определиться - покупать квартиру на вторичном рынке или же в новострое. При этом и у того, и у другого рынка имеются свои плюсы и минусы.
Что особенно важно - ни в коем случае нельзя делать выбор вслепую. Обязательно надо хорошо познакомиться с выбранным домом и предлагаемой в нем квартирой. Не стоит излишне доверять рекламным фото или роликам, которые выставляют застройщики и продавцы квартир. Может быть подмена объекта или ошибка. Надо самому осмотреть его и буквально «прощупать» каждый его квадратный метр. Если вдруг возникнут вопросы, то стоит задать их представителю застройщика или продавцу, а если их информации окажется недостаточно, можно проконсультироваться с экспертом по жилой недвижимости, поискать ответы на свои вопросы в интернете или специальной литературе.
Оценить все, что можно
Вне зависимости от того, в новом доме предлагается квартира или в простоявшем на своем месте не один десяток лет, существенное значение имеет материал, из которого он сделан, и технология. Безусловно, это определяет его прочность и другие важные технические характеристики. Не секрет, что от определенных качеств материалов, из которых построен дом, зависит состояние, здоровье человека, и срок его жизни. Поэтому следует интересоваться экологичностью и уровнем санитарного состояния покупаемого жилища.
Важно знать, делались ли в доме, предлагаемом на вторичном рынке, капитальные ремонты (полные или частичные) и когда планируются очередные.
Снаружи дома стоит обратить внимание на его территорию - насыщенность ее такими объектами, как парковка, площадки - для отдыха, спорта, выгула животных, сушки белья, для детей, на уровень содержания территории и ее благоустройство, на подъезды к дому.
Внутри привлекательного для вас дома важно хорошо познакомиться с общественными пространствами, осмотреть отделку этих пространств и, для дома на вторичке - видимое состояние и уровень содержания здания. А также - оснащение лифтами, колясочными, освещенностью, застекленность имеющихся общих лоджий, входных дверей на отсеки этажа… На все, что по вашему мнению отвечает комфортности проживания в доме. Внешний комфорт придомовой территории и дома влияют и на уют квартиры, которую вы собираетесь купить.
При покупке квартиры также стоит обратить внимание на этаж. Понятно, что хочется не первый и не самый высокий, но квартиры на них дешевле, чем на средних. Хотя и средние имеют разные степени привлекательности.
В самой квартире очень важное значение имеет ее планировка. Этот фактор особенно актуален на вторичном рынке - там планировка определяется техническими характеристиками прежних домостроительных эпох - дореволюционные квартиры, «сталинки», «хрущевки», «брежневки», экзотические индивидуальные проекты и т.д.. В этом отношении несколько проще с новостроем, где часто предлагаются свободные планировки квартир, либо «под заказ». Важно наличие лоджий и балконов. Но с выбором квартиры в новострое сегодня стоит определяться быстрее - чем выше готовность строящегося дома, тем уже становится в нем выбор. Так, в связи с появлением программы «Дальневосточная ипотека» предложение новых квартир небольшой площади в регионе стало дефицитным. Их пока скупают на ранних этапах строительства.
Для многих не безразлична высота потолков. Низкие как бы «давят». И это особенно принципиально для людей большого роста. Кроме того, жилой объем квартиры с высокими потолками лучше для общего самочувствия живущих.
Как правило, на вторичном рынке на выбор покупателя существенно влияет отделка и дизайн квартиры. Вкусы и требования к ним растут, и, если вы, как реальный покупатель, сразу же после покупки не планируете скорый «ремонт» под себя, то надо подбирать наиболее подходящий вариант жилья по этому критерию. Такой подход касается и встроенной мебели, сантехники, кухонной плиты и другого оборудования. В предлагаемом в Приморье новострое пока доминируют квартиры с готовностью «под отделку», но на этом рынке есть новые здания, где жилье предлагается «под ключ». Причем отделка, оборудование, и мебель при желании покупателя делаются по индивидуальным проектам «ремонта», предлагаемым застройщиком и субподрядчиками.
Стоит присмотреться к окнам и витражам в квартире - насколько высока их теплозащита, устраивает ли система открывания и режимы проветривания, какое стекло - обычное или специальное.
Конечно, большое значение имеют виды за окнами. Одно дело, если там широкая панорама и красивый морской пейзаж, другое - глухая подпорная стена или скала. В какой-то степени этот фактор влияет и на цены квартир. Возможно, для вас существенное значение имеет сторона, на которую выходят окна. Для кого-то интересны восходы, а для кого-то закаты…
Знакомясь с квартирой и ее достоинствами, не расслабляйтесь - хорошо ищите в ней недостатки и оценивайте, насколько с ними можно мириться. Если вдруг их не окажется, то это, наверное, тот самый вариант, который вам и нужен.
Не забыть о грядущих расходах
К сожалению, при выборе квартиры немногие задаются вопросом, насколько она будет расходна в эксплуатации. Иногда продавец квартиры не может или не хочет ответить и подтвердить свои слова расчетами или квитанциями. Но в зависимости от уровня обслуживания дома, его класса и т.д., платежи в нем могут быть в несколько раз выше, чем в соседнем здании «попроще». Если вы для своего комфорта можете не скупиться и не ограничены в деньгах - это одно, если же предрасположены к спартанству и экономии - это другое. Зачастую размер предстоящих расходов на эксплуатацию может повлиять на ваше решение - покупать или не покупать предлагаемую квартиру, продолжать ли поиск более подходящей, перебирая новые варианты.
Из других существенных критериев, которые надо учитывать при покупке жилья, и о которых многие забывают или стесняются спрашивать у продавцов - это предполагаемый срок жизни дома, сроки жизни его основных конструкций, уровень общей амортизации, энергоэффективность объекта, уровень тепло- и звукоизоляции стен, устойчивость конструкций к стихийным явлениям - землетрясениям, тайфунам и т.д. Всем этим тоже стоит интересоваться, поскольку если не вы, то ваши наследники могут столкнуться с проблемами, которые вы не смогли заранее предвидеть при покупке вами квартиры для себя…
Для выбора квартиры на вторичном рынке существенное значение может иметь и такой фактор, как соседи. Подходят ли они для соседства? В новом доме это, конечно же, больше лотерея - как повезет. Хотя и здесь есть выход - сформировать соседское окружение, сагитировав покупать соседние квартиры в выбранном доме знакомых и родственников.
Окончательное решение о покупке квартиры следует делать, хорошо взвесив все «за» и «против», хорошо ознакомившись с документами по ним, проверив их на «чистоту». Чтобы потом не сожалеть о неправильно сделанном выборе, а, наоборот, получать от купленной квартиры удовольствие и выгоду.