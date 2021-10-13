Набирай баллы смолоду

Если вы уже отработали 40 лет, и предполагаете вот-вот выйти на пенсию по старости, можно прикинуть, какая выплата может быть начислена с учетом набранных баллов. Итак, умножив 40 лет на 5,46 баллов этого года, получаем 218,4. Умножаем эти баллы на 98,86 рублей, которые стоит каждый балл. Получаем 21 591,04 рублей. К этой сумме обязательно добавляется размер фиксированной выплаты. Кстати, она тоже год от года пересматривается и в этом году составляет 6044 рублей 48 копеек. С ее учетом ваша пенсия может быть назначена в размере 27 635,5 рублей в месяц.