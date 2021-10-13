Набирай баллы смолоду

При том, что официально размер пенсии в России не ограничен и в некоторых случаях можно получать даже несколько разных выплат, однако средний размер пенсии по старости у нас в стране на 1 января этого года составил всего 16 790 рублей. Много это или мало?
Руководитель эсэров Сергей Миронов, например, считает, что для нормальной жизни выплата должна быть в два раза больше. Понятно, что пока на свою среднюю пенсию нашему среднему пенсионеру приходится проявлять потребительскую скупость и ограничивать себя в разных желаниях.
Не позволяй душе лениться
Когда человек заканчивает свой трудовой путь, поздно пытаться обеспечить свою старость побогаче и не стоит слишком надеяться, что индексации пенсий государством окажутся щедры и эффективны в повышении вашего личного уровня жизни.
Правда, чтобы увеличить размер пенсии, можно продолжать работать и зарабатывать дополнительные пенсионные баллы. Премиальные коэффициенты за десять лет позволяют повысить размер страховой пенсии более чем вдвое. Дополнительные баллы можно купить в Пенсионном фонде России или же получить в дар, например, от близкого родственника, который может поработать в твою пользу. Все это при желании осуществимо. Однако для очень многих людей рабочих возрастов от мала до велика есть смысл как можно раньше начать зарабатывать «в белую» и копить свои пенсионные баллы.
Набирать баллы - это в какой-то степени искусство эффективно трудиться и лучше продавать свой труд работодателям, чтобы были выше и заработок, и отчисления в пенсионный фонд.
Количество баллов, которые можно заработать, год от года меняется. Так, в 2020 году максимально можно было получить 9,57 баллов, а в этом - 10. Стоимость пенсионного балла также постепенно растет. Например, в 2015 году она составляла 71,41 рубля, а в этом - уже 98,86.
Количество накопленных вами пенсионных баллов можно узнать, обратившись с заявлением в Пенсионный фонд. Однако быстрее и проще эту информацию можно получить в личном кабинете на сайте ПФР pfrf.ru. Так можно проверить состояние лицевого счета, получить информацию о стаже и т.д.. На пенсионном калькуляторе можно рассчитать баллы, которые будут начислены в течение ближайшего года, и саму пенсию. При этом можно прикинуть, сколько стоит поднажать на своей работе, чтобы получить более привлекательный результат.
Например, вы наивно верите, что в этом году заработаете 800 000 рублей. Чтобы рассчитать причитающиеся баллы, надо выполнить действия, рекомендуемые специалистами ПФР. Общий размер страховых взносов по тарифу 22% с этой суммы составит 176 000 рублей. Из них по тарифу 6% или 48 000 рублей должно быть направлено на солидарную часть - накопительную, а 16% или 128 000 - на страховую пенсию.
Действующим законодательством в этом году лимит зарплаты, свыше которого ставка пенсионного страхования снижается, определен в размере 1 465 000 рублей. Соответственно, 16% на страховую пенсию от такой зарплаты - это 234 400 рублей. Делите свои потенциально заработанные за год на страховую пенсию 128 000 на 234 400 и получаете примерно 0,546. Остается умножить их на десять, чтобы понять, что вам будут причитаться в этом году 5,46 баллов.
Таким образом, до максимально возможных для получения в этом году 10 пенсионных баллов вам не хватило заработать 665 000 рублей, или же 4,54 балла.
Если вы уже отработали 40 лет, и предполагаете вот-вот выйти на пенсию по старости, можно прикинуть, какая выплата может быть начислена с учетом набранных баллов. Итак, умножив 40 лет на 5,46 баллов этого года, получаем 218,4. Умножаем эти баллы на 98,86 рублей, которые стоит каждый балл. Получаем 21 591,04 рублей. К этой сумме обязательно добавляется размер фиксированной выплаты. Кстати, она тоже год от года пересматривается и в этом году составляет 6044 рублей 48 копеек. С ее учетом ваша пенсия может быть назначена в размере 27 635,5 рублей в месяц.
Однако она может быть и выше, если при ее расчете к зарплатным баллам будут приплюсованы дополнительные, предусмотренные пенсионным законодательством. Так, за воинскую службу по призыву добавляется 1,8 балла, за уход за первым ребенком до полутора лет -1,8, за уход по второму - 3,6, последующие оцениваются по 5,4 балла. Также при определенных условиях дается 1,8 балла при уходе за инвалидом или престарелым человеком.
Кроме того, традиционно пенсия по старости постоянно индексируется.
Минимальное количество баллов, необходимое для выхода на пенсию, в этом году составляет 18,6, а необходимый стаж работы должен быть не менее 10 лет. В итоге человек с такими трудовыми достижениями может претендовать на пенсию в размере всего лишь 8120 рублей 54 копеек в месяц.
Найти выгоду в своем пенсионном фонде
Многие пенсионеры и кандидаты на пополнение их рядов продолжают считать, что надежнее и лучше государственного пенсионного фонда ничего нет. Однако на середину прошлого года на сайте Банка России было зафиксировано 43 лицензированных негосударственных пенсионных фонда, которые работают в системе пенсионного обеспечения граждан. В какой-то степени они составляют конкуренцию ПФР, поскольку, инвестируя аккумулированные пенсионные средства в выгодные проекты, могут находить более доходные, хотя и рискованные, варианты сбережения пенсионных накоплений и зарабатывания инвестиционного дохода, который должен служить повышению размеров пенсий клиентов НПФ.
В этом отношении средства ПФР тоже не лежат под матрасом, а работают в расширенном инвестиционном портфеле Внешэкономбанка. То есть, успешность работы этой кредитной организации сегодня определяет благополучие государственного пенсионного фонда, который некоторые эксперты почему-то считают возможным ликвидировать. Однако доверие людей к государственной системе пенсионного обеспечения пока сдерживает такую реформацию.
Тем не менее, ничто сегодня не мешает пенсионеру сменить государственный пенсионный фонд на негосударственный, а поняв, что другой еще лучше, перейти туда или вернуться назад в ПФР. Количество переходов не лимитируется, но часто это делать не следует, поскольку возможны потери. Лучше семь раз отмерить и выбрать тот пенсионный фонд, с которым можно работать до конца.
При выборе пенсионного фонда эксперты предлагают обращать внимание на его историю. Некоторые из них появились ещё в начале двухтысячных и за время своей деятельности накопили хороший опыт. При выборе фонда очень важны: его репутация, экономические показатели и особенно - доходность. Если вас заманивают в фонд, не имеющий лицензии - это однозначно мошенники. Наличие лицензии легко проверяется по списку Банка России. Кроме того, негосударственный пенсионный фонд обязательно должен находиться в системе гарантирования прав застрахованных лиц. Однако ряд фондов из этой системы по определенным причинам исключен.
Стоит обратить внимание на актуальный рейтинг НПФ (https://raexpert.ru/ratings/npf/), который показывает их финансовую стабильность. Кстати, на сегодня первая пятерка в этом рейтинге включает следующие негосударственные фонды (АО): «Социум», «Открытие», «Сургутнефтегаз», АО «НПФ «Эволюция» и АО НПФ «Альянс». Есть резон просмотреть оценки клиентов НПФ, среди которых вы решились произвести отбор в пользу перехода из одного в другой. Мнения и рекомендации можно поискать на разных форумах.
Пятерка НПФ по результатам 2-го квартала этого года по объему пенсионных накоплений такова: НПФ Сбербанка, «Газфонд», «Открытие», ВТБ Пенсионный фонд, и - «Будущее». Пятерка по доходности пенсионных накоплений: «Социум», «Первый промышленный альянс», «Атомфонд», ВТБ Пенсионный фонд и «Будущее». А по доходности пенсионных резервов пятерка такова: «Большой», «Газпромбанк-фонд», «Открытие», «Атомгарант» и «Волга-Капитал».
Для себя можно определить еще ряд критериев, по которым стоит сделать окончательный выбор своего НПФ и проверить, соответствует фонд-кандидат вашим требованиям или нет. Например, по количеству доверившихся ему клиентов, по длительности и успешности его работы, по прогнозу его перспектив и пр.
Эксперты отмечают, что работать с любым легальным НПФ ничем не рискованно. Система сбережения пенсионных накоплений в них надежна, а потери исключены даже при уходе какого-либо из них с рынка или лишении его лицензии. Зато человек, перейдя в него, может получить дополнительную пенсию.