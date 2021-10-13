Прививка защитит от вирусов

Готовится проект постановления об обязательном предъявлении при посещении развлекательных заведений, мест общепита прививочного сертификата, QR-кода о пройденной вакцинации от коронавируса или справки о перенесенном заболевании менее шести месяцев назад.
«Золотой Рог» разбирался, что поменяется с приходом дополнительных мер и что поможет их избежать.
По словам зампреда регионального Правительства по вопросам здравоохранения Анастасии Худченко, дополнительная ограничительная мера связана со стабильно высоким суточным количеством заразившихся коронавирусом приморцев и прогнозом Роспотребнадзора о росте заболеваемости. Более того, коллективный иммунитет в Приморье по-прежнему отсутствует, поскольку менее 60% взрослого населения края вакцинировались от COVID-19.
«Для сдерживания лавинообразного роста заболеваемости в Приморье в осенний период, сохранения оказания плановой помощи в медучреждениях, министерство здравоохранения Приморья предлагает ввести обязательное предъявление прививочного сертификата, QR-кода о пройденной вакцинации или справки о перенесенном заболевании менее шести месяцев назад при посещении развлекательных заведений. Это необходимо для того, чтобы ограничить и предотвратить распространение заболевания в эпидемиологический сезон 2021 года», — сказала министр, добавив, что речь идет о таких заведениях, как театры, кинотеатры, фитнес-клубы, рестораны и кафе.
Губернатор Олег Кожемяко поручил ответственным ведомствам до конца недели сформировать необходимый пакет документов для подготовки соответствующего постановления Правительства края.
«Подготовьте документы так, чтобы было понятно и тем, кто вакцинировался, и тем, кто переболел, где взять справки, чтобы такая возможность гражданам была предоставлена», — обозначил Олег Кожемяко.
В течение недели ведомства проработают все вопросы о вариантах выдачи справок тем, кто переболел меньше шести месяцев назад, чтобы человек не обращался за ней в поликлинику.
Анализ темпов вакцинации с 27 сентября по 11 октября показывает, что всего в этот период иммунизацию прошли 15,5 тысяч человек, то есть в один рабочий день, включая субботу, прививались всего около 1,5 тысячи приморцев. Тогда как в конце мая, начале июня, когда началась «третья волна» коронавируса, в сутки вакцинировались около 5 тысяч человек.
«Сейчас, в период пандемии, особенно важна профилактика. Профилактика заключается в уменьшении вероятности контакта с возбудителем заболевания и в укреплении защитных барьеров, которые даже при столкновении с вирусом помогут либо не пропустить его (за это отвечает общий иммунитет), либо противостоять ему на границе (за это отвечает специфический иммунитет, который мы можем получить путем вакцинации)», — рассказала главный внештатный специалист краевого минздрава по медпрофилактике, главный врач Владивостокской поликлиники № 3 Анжела Кабиева.
Медики подчеркивают, что Приморье еще не зашло в эпидемиологический сезон и высокий рост заболеваемости только ожидается.
Вакцинация стала доступна каждому приморцу в ходе реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.
«Сейчас в больницах края развернуты 2 063 койки. Занятость составляет 72%, есть свободные места. Но по некоторым больницам занятость уже выше краевого показателя, особенно в госпиталях Владивостока. Резерв коечного фонда есть», — отметила Анастасия Худченко.
Отметим, что помимо прививки от коронавирусной инфекции, жители Приморья могут пройти бесплатную вакцинацию от гриппа. В этом году две кампании по вакцинации — от COVID-19 и от гриппа — проводятся параллельно.
Как рассказала эпидемиолог Владивостокской поликлиники № 3 Алла Синавина, сочетать две прививки можно, но с особыми условиями.
«В данный момент времени, если мы ставим вторую прививку от ковида, до следующей вакцинации надо ждать месяц и уже тогда при наличии хорошего самочувствия мы можем прививаться от гриппа и пневмонии одномоментно. Если человек прививался от ковида раньше, можно делать сейчас вакцинацию от гриппа и пневмонии», — отметила врач.
Также она подчеркнула, что болеть сразу несколькими вирусами человек не может.
«Сразу заразиться и ковидом, и гриппом, и пневмонией человек не может. Всегда какой-то вирус является доминирующим. Но предугадать, какой из них окажется сильнее, никто не может», — заявила эпидемиолог Владивостокской поликлиники № 3 Алла Синавина.
Для вакцинации от гриппа выделены приоритетные категории граждан — дети от 6 месяцев до 7 лет, школьники, студенты, беременные женщины, работники медицинских и образовательных организаций, прочие работающие по отдельным профессиям и должностям (работники предприятий общественного питания и пищевой промышленности, торговли, сферы обслуживания, транспорта, коммунальной сферы), лица, подлежащие призыву на военную службу, люди старше 60 лет, а также граждане, страдающие хроническими заболеваниями — заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, метаболическими нарушениями и ожирением.
«Сегодня маска, дистанция, обработка поверхностей — это один из способов уменьшить вероятность заражения, но самым эффективным методом защиты является вакцинопрофилактика. И, конечно, очень важно поддерживать свое здоровье, свой иммунитет. На протяжении всего периода пандемии самыми уязвимыми перед коронавирусной инфекцией остаются люди с лишним весом и вредными привычками. А это именно те проблемы, степень тяжести которых возможно облегчать с помощью общих мер профилактики», — рассказала главный внештатный специалист краевого минздрава по медпрофилактике, главный врач Владивостокской поликлиники № 3 Анжела Кабиева.