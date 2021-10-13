Вот вам слово мэра…

Воспользовавшись полученной «условкой», летом 2008 года экс-мэр улетел в Таиланд на лечение, но через несколько месяцев Советский суд Владивостока удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, так как он не отмечался ежемесячно в инспекции. Однако бывший глава не торопился возвращаться в Приморье и тем самым оказался в розыске Интерполом. Только спустя четыре года, в конце 2012-го, краевой суд объявил вынесенное наказание ошибочным и оправдал Николаева. А 20 марта 2013 года он был снят Интерполом с розыска.