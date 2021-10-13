Вот вам слово мэра…

«Золотой рог» решил вспомнить градоначальников Владивостока и уголовные дела, которые на них заводили.
Череп в сером доме
Первым запоминающимся мэром города стал Виктор Иванович Черепков, который вступил в должность 26 июня 1993 года. Тогда, по слухам, он конфликтовал с губернатором Приморья Евгением Наздратенко. В таких натянутых, но более-менее спокойных отношениях Черепков смог управлять городом на протяжении года. Однако в апреле 1994 года ему предъявили обвинение в получении взятки, а через месяц отстранили от должности мэра. Но здесь Виктор Иванович «включил» бунтарский нрав и отказался покидать рабочий кабинет в сером доме. ОМОН это не остановило, и бойцы вынесли Черепкова буквально на руках.
Осенью, 28 ноября 1994 года, Генпрокуратура РФ прекратила уголовное дело «за отсутствием состава преступления» и возбудила новое уголовное дело по факту фальсификации взятки.
А через четыре года, 28 ноября 1998 года, Виктор Черепков был отстранен от занимаемой должности Президентом России «в связи с истечением срока полномочий».
Кстати, во Владивостоке существует легенда, что уходя с поста градоначальника Владивостока Черепков проклял должность мэра. Ведь именно после него почти все мэры города подвергаются уголовному преследованию. Более того, многие считали, что Виктор Иванович обладает уникальным даром «ясновидения». По слухам, он залезал под стол в своем рабочем кабинете и связывался с «космосом».
Колумбарий Копылова
В конце 1998 года в должность вступил Юрий Копылов. Правда, до 2000 года он официально был в статусе «и.о.». После он выиграл на выборах и руководил городом до 2004 года. На очередных выборах он занял второе место, уступив Владимиру Николаеву, и не смог продолжить свой путь градоначальника.
До 2007 года Копылов жил спокойно и никакая уголовная статья не висела над ним. Но все изменилось: Ленинский районный суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно за «превышение служебных полномочий». Как оказалось, во время своей работы на посту мэра города, в 2003 году Юрий Копылов самовольно потратил из казны города порядка 6,5 млн рублей на строительство колумбария. Договор с компанией «Сирояма» был заключен в обход законов РФ и без проведения конкурсных процедур.
Вся ситуация длилась около года, и уже в 2008 году Ленинский районный суд приговорил Копылова к «условке» с испытательным сроком три года.
В кресло с «уголовкой»
Владимир Николаев занял кресло мэра сразу после Юрия Копылова. И он стал первым градоначальником, который уже был ранее судим. Еще в 1998 году Николаев подвергался уголовному преследованию по факту угрозы убийством и причинения телесных повреждений. В следственном изоляторе Николаев находился порядка 15 месяцев, а позднее суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Но будущему мэру повезло - он попал под амнистию и был освобожден в зале суда.
В середине лета 2004 года Владимир Николаев стал мэром Владивостока, набрав большее количество голосов, чем его оппоненты. И все у него шло ровно: градоначальник дал старт городской программе соцподдержки населения «Владивостоку - достойную жизнь», в рамках которой открывались магазины социальной торговли, где можно было приобрести товары без наценки. Начались массовые замены входных дверей в многоквартирных домах, устанавливались лифты, поменялся парк троллейбусов и автопарк городской станции скорой помощи. При нем были построены школьные стадионы, изменился облик набережной Спортивной гавани и Покровского парка.
Однако в 2007 году на Николаева завели уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, на заведение уголовного дела было две причины: в сентябре 2004 года мэр подписал договор о наемной вооруженной охране, а через год он подписал договор об охране имущества администрации города. Все его договоренности оплачивались из казны города. Ущерб бюджету составил порядка четырех миллионов рублей. Действительно, личный телохранитель и колонна автомобилей ГИБДД Владивостока сопровождали его в передвижениях по городу.
Уже 7 марта 2007 года Владимир Викторович был отправлен в СИЗО Хабаровского края. Но решение по приговору принималось очень долго и только 19 ноября 2007 года уголовное дело против Николаева было передано в суд Ленинского района Владивостока. 24 декабря 2007 года суд приговорил Николаева к четырем годам и шести месяцам лишения свободы условно.
Воспользовавшись полученной «условкой», летом 2008 года экс-мэр улетел в Таиланд на лечение, но через несколько месяцев Советский суд Владивостока удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, так как он не отмечался ежемесячно в инспекции. Однако бывший глава не торопился возвращаться в Приморье и тем самым оказался в розыске Интерполом. Только спустя четыре года, в конце 2012-го, краевой суд объявил вынесенное наказание ошибочным и оправдал Николаева. А 20 марта 2013 года он был снят Интерполом с розыска.
«Человек Кремля» Пушкарев
Игорь Пушкарев выиграл выборы в 2008 год после ареста и снятия с должности Владимира Николаева. Многие до сих пор помнят его предвыборные плакаты с перевернутой фамилией в правом нижнем углу баннера. На выборах мэра за Пушкарева проголосовали 57,03% избирателей при явке 23,7%.
Став руководителем города, Игорь Сергеевич начал усиленно готовить Владивосток к Саммиту АТЭС-2012. При нем были построены новые дороги, мосты через Золотой Рог, на остров Русский. Также он запомнился своим конфликтом с губернатором Владимиром Миклушевским и арестом, который произошел 1 июня 2016 года. Как и предыдущих мэров, Игоря Пушкарева обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.
Эра «Веркеенко-Гуменюк»
В декабре 2017 года у Владивостока появился новый глава - Виталий Веркеенко. Депутаты Думы Владивостока его избрали единогласно. Основной идеей мэра было превратить «Владивосток из города надежд в город мечты». Однако не прошло и года, как он сообщил о своей отставке.
«Сегодня передал в Думу заявление. С 11 октября ухожу с должности главы города по собственному желанию», - написал Веркеенко на своей странице в Facebook, заявив, что у него «есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации». И таким образом он стал единственным главой Владивостока, который не получил уголовного преследования. Однако при первой же возможности он улетел со своей семьей в Японию, где находится по сей день.
К счастью или сожалению, Веркеенко абсолютно ничем не запомнился ни жителям Владивостока, ни представителям власти.
Через некоторое время «безотцовщины» во Владивостоке вновь появился глава. Олега Владимировича Гуменюка избрали депутаты Думы Владивостока 28 марта 2019 года. Однако практически сразу все в Приморье поняли, что он слабый руководитель. Вспомнить только гранитные лавочки в центре города и постоянные замены бордюров.
В мае 2021 года в столицу Дальнего Востока прибыл Юрий Трутнев, который заявил, что Владивостоку нужно менять мэра.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время совещания подчеркнул, что ряд важных объектов в центре Владивостока строится слишком долго - по каким-то причинам возведение важных инфраструктурных объектов затянулось более чем на два года. Есть такие же проблемы с детскими садами - их строительство также неоправданно затянуто. Во вторник, 18 мая, Олег Гуменюк написал заявление об отставке с должности мэра Владивостока. После него на пост исполняющего обязанности главы города был назначен Константин Шестаков, который позднее избавился от приставки «и.о.» и стал полноправным мэром. А Гуменюк продолжил заниматься своими делами: участвовать в спортивных соревнованиях по картингу и рыбачить. Но беспечная жизнь продлилась недолго.
В отношении бывшего главы Владивостока Олега Гуменюка возбудили уголовное дело за получение крупных взяток. О том, что экс-мэр задержан, стало известно утром 4 октября. Оперативные действия проводили сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Приморью и оперативники краевого УФСБ РФ.
Олег Гуменюк подозревается в преступлении по части 6 статьи 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с 2019 по 2021 год он регулярно получал деньги и от руководства МУП «Некрополь», и от посредников за покровительство при оказании похоронных услуг. Всего он получил больше 19,5 миллионов рублей.