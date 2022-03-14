Из Приморья вывезли рыбы в полтора раза больше, чем год назад

Аналитика
Из Приморья вывезли рыбы в полтора раза больше, чем год назад
Из Приморья вывезли рыбы в полтора раза больше, чем год назад
Сегодня, 11:57Фото: с сайта https://fish.gov.ru
Росрыболовство будет в оперативном режиме отслеживать объёмы поставки рыбы на внутренний рынок и экспорт. Об этом заявил глава ведомства Илья Шестаков на заседании оперативного штаба с территориальными управлениями Росрыболовства.

В числе обсуждаемых тем стали меры по увеличению поставок уловов на внутренний рынок, сохранения ассортимента и доступности рыбы для населения. По данным Шестакова, к 10 марта общероссийский вылов достиг 930,5 тыс. тонн — на 5% больше уровня прошлого года. Положительную динамику обеспечили рыбаки Дальневосточного бассейна — хорошие уловы отмечены на промысле минтая и сельди.

Загруженность холодильников в Приморье составляет около 60%, мощностей для хранения рыбы в условиях хорошо развивающейся охотоморской путины достаточно. Увеличивается отправка минтай, сельди и трески в центральную Россию и страны АТР, заверил глава Росрыболовства.

— Сейчас российский рыбодобывающий флот работает штатно, надо принять все меры, чтобы обеспечить эту стабильность в дальнейшем с учетом развития ситуации. Поэтому необходимо отслеживать все процессы в оперативном режиме и быть готовыми к необходимым действиям, — приводит слова Ильи Шестакова пресс-служба Росрыболовства.

Межу тем, заметно возросли объёмы перевозки по железной дороге морепродуктов из Приморья. По информации пресс-службы РЖД, в феврале было отправлено 56,8 тыс. тонн рыбной продукции, почти на 16% больше, чем год назад.

Всего в этом году было отправлено 115,2 тыс. тонн рыбной продукции, это плюс 50,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Основной объём рыбной продукции отгружен в адрес грузополучателей Московской области, Урала и Сибири.

Экспортные отправки рыбы с железнодорожных станций Приморья в феврале текущего года составили 8,2 тыс. тонн. Из них в Китай отправлено 7,4 тыс. тонн. Всего с начала года зарубежным грузополучателям по железной дороге отправлено 24,3 тыс. тонн морепродуктов.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Приморьерыболовство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы