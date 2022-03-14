Из Приморья вывезли рыбы в полтора раза больше, чем год назад

Росрыболовство будет в оперативном режиме отслеживать объёмы поставки рыбы на внутренний рынок и экспорт. Об этом заявил глава ведомства Илья Шестаков на заседании оперативного штаба с территориальными управлениями Росрыболовства.

В числе обсуждаемых тем стали меры по увеличению поставок уловов на внутренний рынок, сохранения ассортимента и доступности рыбы для населения. По данным Шестакова, к 10 марта общероссийский вылов достиг 930,5 тыс. тонн — на 5% больше уровня прошлого года. Положительную динамику обеспечили рыбаки Дальневосточного бассейна — хорошие уловы отмечены на промысле минтая и сельди. Загруженность холодильников в Приморье составляет около 60%, мощностей для хранения рыбы в условиях хорошо развивающейся охотоморской путины достаточно. Увеличивается отправка минтай, сельди и трески в центральную Россию и страны АТР, заверил глава Росрыболовства. — Сейчас российский рыбодобывающий флот работает штатно, надо принять все меры, чтобы обеспечить эту стабильность в дальнейшем с учетом развития ситуации. Поэтому необходимо отслеживать все процессы в оперативном режиме и быть готовыми к необходимым действиям, — приводит слова Ильи Шестакова пресс-служба Росрыболовства. Межу тем, заметно возросли объёмы перевозки по железной дороге морепродуктов из Приморья. По информации пресс-службы РЖД, в феврале было отправлено 56,8 тыс. тонн рыбной продукции, почти на 16% больше, чем год назад. Всего в этом году было отправлено 115,2 тыс. тонн рыбной продукции, это плюс 50,5% к аналогичному периоду прошлого года. Основной объём рыбной продукции отгружен в адрес грузополучателей Московской области, Урала и Сибири. Экспортные отправки рыбы с железнодорожных станций Приморья в феврале текущего года составили 8,2 тыс. тонн. Из них в Китай отправлено 7,4 тыс. тонн. Всего с начала года зарубежным грузополучателям по железной дороге отправлено 24,3 тыс. тонн морепродуктов.

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