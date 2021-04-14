ИЖС: Где-то за городом, но очень дорого…

Приморский край сохраняет лидирующие позиции по масштабам индивидуального жилищного строительства. Интерес к этой сфере поддерживает и государство: на возведение собственного домика можно взять ипотеку на льготных условиях. Как в Приморье обстоит ситуация с развитием ИЖС и действительно ли мечта об уютном коттедже в удобном районе может стать реальностью, разбирался деловой еженедельник «Золотой Рог».
Несмотря на пандемию коронавируса, темпы жилищного строительства в Приморье в 2020 году заметно выросли. По данным Приморскстата, с января по сентябрь 2019 года в Приморье было возведено 343,5 тысячи квадратных метров жилья, в 2020 году — 414,3 тысячи кв. м. Среди регионов Дальнего Востока Приморье уверенно держит первое место по данному показателю. При этом по динамике жилищного строительства край переместился с 67-го на 13-е место по стране.
В чём же причина? По мнению экспертов, повышенный интерес к ИЖС в прошлом году как раз вызвала пандемия коронавируса. Приморцы оценили возможности удалённой работы и традиционным бетонным коробкам предпочли комфортабельные частные дома.
«2020 год дал во многом положительный опыт работы из дома, и в ряде компаний такой формат полностью или частично сохраняется. Соответственно, сотрудники больше не связаны необходимостью ездить в офис и могут выбирать жилье с точки зрения комфорта, а не близости к работодателю. В этом аспекте жизнь за городом выигрывает в первую очередь за счет экологии и обычно более просторной жилплощади», — отмечают аналитики Россельхозбанка.
По мнению руководителя блока розничного бизнеса Россельхозбанка Светланы Вишняковой, пандемия усилила желание жить за городом, где ниже плотность населения и лучше экологические условия.
«Удалённая работа добавила к традиционным представителям аграрных профессий тех, кто больше не привязан к офису и может предпочесть сельскую местность городской среде. Мы видим общественный запрос на жизнь в индивидуальном доме за городом, и это долговременный тренд. Совокупность экономических, законодательных и других факторов позволяют предположить, что спрос на дома будет укрепляться при условии продолжения субсидирования программы „Комплексное развитие сельских территорий“», — резюмировала Светлана Вишнякова.
По данным опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ, около 30% российских семей проживают в частных домах, больше половины респондентов назвали именно свой дом наиболее предпочтительным видом жилья.
«Результаты опроса свидетельствуют о том, что в стране огромный потенциал для роста спроса на индивидуальные дома — более 23 млн семей хотели бы переехать из квартиры в индивидуальное жилье. При этом реально готовы перебраться в частный дом в перспективе трех лет и считают, что располагают достаточными для этого средствами, по данным опроса, всего лишь 1,4 млн семей. Главная причина такого разрыва — низкое распространение ипотеки в секторе. Решить эту задачу мы сможем за счет развития районов комплексной застройки, где индивидуальные дома будут обеспечены современной качественной инфраструктурой. Тогда банки охотнее станут выдавать кредиты на индивидуальное жилье, и ставки по ипотеке в сегменте снизятся», — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Какие же ещё плюсы и минусы имеются у ИЖС? Жить в частном доме можно в любое время года, поэтому есть возможность оформить там регистрацию для себя и детей. Банки выдают займы для строительства такого жилья по особым ипотечным программам. Но не стоит забывать о том, что земля под ИЖС стоит дороже, а дом можно построить и на обычном садовом участке. Для возведения жилья потребуется оформить специальные разрешения от муниципалитета. Также перед оформлением участка следует убедиться, что поблизости есть вся необходимая инфраструктура: проложены электросети, есть качественная связь, имеются школы, больницы, детские сады. Но самое важное, пожалуй, — изучить Генеральный план местности, чтобы убедиться, что через пару лет на соседнем участке не построят пару многоквартирных домов. Не стоит забывать, что жильё, возводимое на участке под ИЖС, должно представлять собой отдельно стоящее здание не выше трёх этажей, рассчитанное на одну семью.
Согласно госпрограмме развития индивидуального жилищного строительства, в 2021 году россияне должны построить до 34 млн кв. м жилья. В 2024 году этот показатель должен вырасти до 40 млн кв. м.
Госпрограммой предусмотрены и различные меры стимулирования ИЖС. Первые льготные ипотечные кредиты для строительства частных домов начал выдавать банк ДОМ.РФ.
«Стоит задача увеличить объемы и найти механизмы поддержки индивидуального жилищного строительства. Здесь мы пока не доработали полностью. Мы только частично отработали эти поручения. У нас уже есть опытный механизм запуска кредитования ИЖС от ДОМ.РФ. „Сбер“ до конца года обещает выпустить такой ипотечный продукт. С Центробанком мы тесно сотрудничаем. Уверен, что до конца года такой продукт будет выпущен», — сказал вице-премьер Марат Хуснуллин на апрельском совещании с президентом Владимиром Путиным.
Ставка банка ДОМ.РФ начинается от 6,1%. Ожидается, что в рамках «пилота» выдадут кредитов на 2,2 млрд рублей.
Изначально оформить льготный заем могли граждане до 36 лет, но уже в феврале этого года банк ДОМ.РФ распространил условия «Льготной ипотеки на ИЖС» на все категории заёмщиков.
«2020 год существенно изменил модель ведения бизнеса многих компаний, массовый перевод на удаленный режим работы стал нормой, более того, многие компании рассматривают возможность сохранить его и в последующем. Этот тренд отразился на предпочтениях россиян в выборе места жительства, многие серьезно рассматривают возможность жить и работать за городом. Вместе с тем, рынок индивидуального жилья нуждается в комплексном развитии, в том числе из-за недостаточного проникновения ипотечного кредитования в сегмент. Для изменения ситуации ДОМ.РФ разработал уникальный механизм поддержки ИЖС, зафиксировав ипотечную ставку от 6,1%. Изначально программа предназначалась для молодых семей с детьми, сейчас принято решение распространить программу на все категории заемщиков», — рассказал Денис Филиппов, заместитель генерального директора ДОМ.РФ.
С начала года спрос на ипотеку на ИЖС вырос в два раза, на данный момент в банк поступило около двух тысяч заявок на семь миллиардов рублей. Количество обращений ежемесячно увеличивается в среднем на 40%, а объемы выдач ежемесячно растут более чем на 30%.
«Льготная ипотека на ИЖС, запущенная нами в конце прошлого года, позволила стимулировать интерес к сегменту со стороны профессиональных застройщиков. На данный момент многие крупные игроки рынка многоквартирного строительства рассматривают возможность развития бизнеса на горизонте ближайших 8-10 лет за счет загородной недвижимости», — отметил Игорь Ларин, директор Ипотечного бизнеса банка ДОМ.РФ.
Ключевой сложностью для более стремительного развития ипотечного кредитования в сфере ИЖС является то, что банки не готовы использовать земельный участок под частным домом в качестве залога.
Параллельно власти признают, что со строительством в целом и с ИЖС в частности на Дальнем Востоке проблемы всё же остаются. На недавнем совещании с дальневосточными губернаторами полпред и вице-премьер Юрий Трутнев рассказал, что в ближайшее время правительство страны подготовит ряд мер поддержки для отрасли.
По словам Трутнева, причин замедленного развития строительной отрасли немало. Ключевая из них — отсутствие отечественных строительных материалов, сейчас их в основном завозят из других стран. А значит, дальневосточники зависят от колебаний курсов валют и перебоев с поставками. Также в регионе наблюдается отсутствие крупных и квалифицированных строительных компаний.
В конце марта в Приморье оформили первую льготную ипотеку под ИЖС. Заёмщики — молодая семья с ребёнком. На строительство они получили 5,7 миллиона рублей.
При этом стоимость земельных участков, если рассматривать варианты вблизи Владивостока и в Надеждинском районе, заметно разнится. За 250 тысяч рублей можно приобрести десять соток в Кипарисово. Правда, ни электричества, ни воды, ни асфальтированной дороги там нет, предусмотрены лишь «подъездные пути». Шесть соток в коттеджном посёлке в районе Соловья Ключа обойдутся уже в 590 тысяч, на объекте предусмотрена возможность подключения к электричеству, однако центрального водоснабжения пока нет. Как нет и асфальтированных дорог.
Во Владивостоке цены резко переваливают за несколько миллионов. Девять с половиной соток в районе Спутника стоят 3,1 миллиона рублей. Центрального водоснабжения на участке нет, но имеется возможность подключения к электросетям.
20 соток в районе «Фетисов Арены» стоят 8,5 миллионов, есть вода и электричество. 8 соток в районе бухты Емар в курортном посёлке с водоснабжением и электросетями стоят 1,6 миллиона.
Остальные траты уже зависят от пожеланий будущих жильцов: из каких материалов строить дом, как решить вопрос с подводом недостающих коммуникаций, каким образом обустроить придомовую территорию. В любом случае, расходы предстоят немалые. Вся надежда — на меры государственной поддержки. Возможно, власти не ограничатся лишь льготными кредитами.
Анна САТИМОВА.