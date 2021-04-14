ИЖС: Где-то за городом, но очень дорого…

Какие же ещё плюсы и минусы имеются у ИЖС? Жить в частном доме можно в любое время года, поэтому есть возможность оформить там регистрацию для себя и детей. Банки выдают займы для строительства такого жилья по особым ипотечным программам. Но не стоит забывать о том, что земля под ИЖС стоит дороже, а дом можно построить и на обычном садовом участке. Для возведения жилья потребуется оформить специальные разрешения от муниципалитета. Также перед оформлением участка следует убедиться, что поблизости есть вся необходимая инфраструктура: проложены электросети, есть качественная связь, имеются школы, больницы, детские сады. Но самое важное, пожалуй, — изучить Генеральный план местности, чтобы убедиться, что через пару лет на соседнем участке не построят пару многоквартирных домов. Не стоит забывать, что жильё, возводимое на участке под ИЖС, должно представлять собой отдельно стоящее здание не выше трёх этажей, рассчитанное на одну семью.