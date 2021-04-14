Падение гиганта: С чем Русская рыбопромышленная компания вышла из кризиса 2020 года

В большинстве своем компании Глеба Франка, находящиеся в собственности РРПК, за 2019 год дали (последняя доступная дата баланса) отрицательные показатели. Даже стабильные и мощные активы, такие как компания ООО «РМД-Л» с приличным штатом сотрудников и доходами, превышающими миллиард рублей, уходят в минусы по некоторым статьям. Чистые активы этой компании за год уменьшились на 349 992 000 рублей. При этом, согласно информации базы данных СПАРК-Интерфакс, в отчетном 2019 году, еще до пандемии коронавируса, компания была «фундаментально» убыточна, то есть на покрытие долговых обязательств она использовала весь собственный капитал.
Многие компании Глеба Франка за 2019 год показали отрицательную прибыль, например, компания «Нордеко» ушла в минус на 210 тысяч рублей, «Приморский муссон» на 213 тысяч рублей, «РМД ЮВА» на 1 981 000 рублей, «Бухта Троицы» на 261 000 рублей, «Новый Восход» на 221 000 рублей. Не удивительно, что в такой среде находится почва для прорастания зерен нарушения законов трудового кодекса.
Вышеупомянутая компания ООО «РМД-Л» стала в сентябре 2020 года объектом проверки специалистов Роструда. Согласно опубликованным данным, специалисты зафиксировали нарушение 212 статьи Трудового кодекса Российской Федерации, говорящей об обязанностях работодателя по обеспечению безопасных условий и охране труда.
По итогам проверки, которая длилась более 420 часов, руководители компании были привлечены к административной ответственности по первой части статьи 5.27.1 КоАП (Нарушение государственных нормативных требований охраны труда). Руководство известного в регионе предприятия ТУРНИФ, часть которого контролируется «РРПК», в 2020 году было привлечено к ответственности по четвертой части статьи 5.27.1 КоАП (Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты).
С декабря 2020 года «Русская рыбопромышленная компания» девять раз инициировала судебные процессы с межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю. В основном компания пытается признать незаконными постановления инспекторов о привлечении компании к ответственности по части 6.3-1 статьи 15.25 КоАП РФ. В тексте статьи говорится, что нарушение заключается в непредставлении отчетов о валютных операциях.
Примерно в то же время РРПК подала иск к Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Владивостока. В заявлении РРПК говорится, что в ноябре этого года инспекторы привлекли юридическое лицо к ответственности по первой части статьи 15.25 КоАП РФ (осуществление незаконных валютных операций). Судебный процесс ещё продолжается.
Эксперты, знакомые с практикой применения валютного законодательства говорят, что подобное поведение компаний — тревожный знак для участников рынка. Особенно удивительно в данном случае выглядят девять исков, связанных с зарубежными деньгами корпорации Франка.
Русская рыбопромышленная компания» целиком и полностью заложена в «Сбербанке» Глебом Франком и подконтрольной ему компанией ООО «РМД ЮВА». В документах сказано, что обременение с долей «РРПК» будет снято в 2031 году. Этот факт несколько снижает инвестиционную привлекательность российского промышленного гиганта, ведь все подконтрольные «Русской рыбопромышленной компании» юридические лица также становятся зависимыми от этой ситуации.
При этом самые массивные активы Франка — «Востокрыбпром» и «Совгаваньрыба» находятся в состоянии слияния. Возможно, именно из-за этого в 2019 году компания «Совгаваньрыба» показала отрицательный баланс чистых активов на сумму минус 1 137 846 000 рублей. Доли в обоих компаниях заложены в «Сбербанке», только на этот раз в конце 2020 года.
Достаточно часто жители Приморского края высказываются об РРПК и её дочерних предприятиях как о местном бизнесе, вспоминая маркетинговый ход, который был предпринят Глебом Франком несколько лет назад, когда головной офис компании переехал во Владивосток. Для населения наличие компании в Приморье является показателем того, что эта компания платит налоги в местную казну и поднимает местную инфраструктуру.
Компания Глеба Франка ООО «Минтай первый» зарегистрирована во Владивостоке в 2018 году. В 2019 она уже заработала 325 219 000 рублей чистой прибыли. Чистые активы компании составляют 176 031 000 рублей, кроме того, «Минтай первый» является резидентом «Свободного порта Владивосток». При своих многомиллионных доходах компания, судя по всему, заплатила ровно один рубль налогов. В отчетности юридического лица, доступной в базе данных СПАРК-Интерфакс за 2019 год, сказано «налог на добавочную стоимость — 1 рубль». Много ли дорог можно построить в Приморском крае на 1 рубль? Наверное, нет, зато структуры Глеба Франка получили с приморской рыбы 618 320 000 рублей доходов.
Можно сказать, что пандемия не перевернула дальневосточного титана, но нанесла ему очень глубокую и неприятную рану. При этом манера ведения бизнеса у Глеба Франка не поменялась. О том, как он строит свою работу, журналисты Приморья рассказывали неоднократно.
К примеру, в прошлом году компания «Примкраб», являющаяся частью «рыбной империи», засыпала управление пенсионного фонда России по Ленинскому району судебными исками. Компания требовала признать решение ПФР «О привлечении страхователя к ответственности за совершение правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования» незаконным. До этого компания «Примкраб» была замечена в сомнительной истории с экспортом краба. Журналистам удалось установить ряд компаний, являющихся «квотными рантье» и работающих в Приморье. В этом перечне числится и «Примкраб».
За год до пандемии на аукционный принцип было переведено распределение половины долей квот на добычу крабов. Ещё перед стартом крабовых аукционов аналитики писали о том, что одним из выгодоприобретателей становится «Русская рыбопромышленная компания», принадлежащая Глебу Франку. Именно аффилированные с РРПК предприятия выиграли значительную часть лотов. Однако этот передел сыграл с Франком злую шутку. Существенно закредитовавшись на приобретение квот, он стал тем, кто пострадал от коронавирусного кризиса больше других.
Андрей ГОЛУБЬ.