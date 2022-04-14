Ещё один портовый тупик грозит Владивостоку?

«Тему развития порта „Первомайский“ можно обсуждать по-разному: с точки зрения экономики, грузопотоков, или новых рабочих мест и даже создания удобства для водителей контейнеровозов. Но есть и некоторые вопросы, которые как бы остаются в стороне. Возможно, кто-то обращал внимание на складируемые контейнеры в районе объездной дороги Седанка-Патрокл, или улицы Днепровской. Один только вопрос: стоимость доставки, перегрузки, складирования? Что-то там не наблюдается специализированных механизмов для осуществления таких операций, а значит, говорить о высоком уровне производительности не приходится. Далее: даже самый маленький снежок останавливает большегрузный транспорт на Седанкинском перевале, иногда на сутки, а то и больше. Во сколько обходится ожидание морским транспортом застрявшего контейнера? Жителей Владивостока уверяют, что автотранспорт берёт на себя менее двадцати процентов контейнеров, остальное сразу транспортируется железной дорогой. А теперь новый порт сколько добавит на дорогах города таких большегрузов? Насколько бизнес-план питерских менеджеров учитывает напряжённый график железнодорожных перевозок, и как они со своими грузами будут вписываться в их расписание? Ну, и чтобы закончить с вопросами, напоследок предлагаю подумать над тем, есть ли вообще стратегия развития портов Дальнего Востока, и, в частности, Владивостокской агломерации, и как в неё вписываются частные инициативы, и конкретно новый проект в морском порту „Первомайский“? Судя по всему, такого стратегического плана не существует, а, как известно, из частных стратегий общая может сложиться с такой же вероятностью, как „Война и мир“ из случайного перебора всех известных в алфавите букв».