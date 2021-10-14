«Мы работаем всегда»: как обычные приморцы помогают необычным детям найти себя

Аналитика
«Мы работаем всегда»: как обычные приморцы помогают необычным детям найти себя
«Мы работаем всегда»: как обычные приморцы помогают необычным детям найти себя
Сегодня, 16:15Фото: Татьяна Полищук
Двухэтажный кирпичный дом в районе Первой речки во Владивостоке в субботу, 9 октября, стал площадкой фестиваля для особенных детей и их родителей «Анатомия творчества». Этот фестиваль — очередная страница многолетней истории организации «Благое дело», где ребятам с особенностями развития помогают адаптироваться к жизни

Об истории своего детища и принципах работы «Золотому Рогу» рассказал глава организации Геннадий Антропов.

Фото:Татьяна Полищук

Заняться адаптацией особенных детей его подтолкнули в 2000-х годах личные обстоятельства - у мужчины в семье родился необычный ребёнок. Стремление помочь чаду встроиться в общество постепенно и выросло в «Благое дело».

Фото:Татьяна Полищук

Реабилитация и адаптация в центре идут через творчество - дети вместе создают поделки из керамики, бумаги, пластика и ткани. Нашлось место и другим занятиям - кто-то под руководством кузнеца куёт гвозди, а кто-то принимает участие в работе местной театральной студии.

Фото:Татьяна Полищук

Среди команды есть и тренеры, которые организовывают для воспитанников занятия с собаками. В специально оборудованном помещении ребята знакомятся с питомцами и разучивают команды.

Фото:Татьяна Полищук

«У нас с кадрами проблем нет, но есть свои правила. Мне вот это вот «пришли, ушли» не интересно. Мне нужен постоянный коллектив, который знает, что у ребёнка есть определённые проблемы, и его нужно встроить куда-то», - отметил Геннадий.

Фото:Татьяна Полищук

Впрочем, в «Благом деле» думают не только о маленьких детях, но и о тех воспитанниках, для кого детство осталось позади. Этой категории Геннадий и его соратники хотят помочь с важным для людей с особенностями развития вопросом - трудоустройством.

Фото:Татьяна Полищук

По задумке членов «Благого дела», зарабатывать молодые люди смогут своим творчеством - делать сладости и керамические изделия. Последние уже выпускаются время от времени в небольшом количестве и привлекают внимание покупателей.

Фото:Татьяна Полищук

«У нас есть на чём зарабатывать. Есть потенциал, есть обученные дети и взрослые. Грех это не использовать», - заявил собеседник.

Фото:Татьяна Полищук

Новый источник дохода не помешает и самой организации. Хотя «Благому делу» не раз выделялись гранты, сейчас Геннадий хочет взять перерыв - слишком уж много «бумажных» хлопот связано с оформлением бюджетной помощи.

Фото:Татьяна Полищук

Впрочем, поддержка от властей может принимать и другую форму. Взять, скажем, строение, где находится «Благое дело». Переехать туда помогла встреча в лифте с губернатором.

Фото:Татьяна Полищук

«Мы вместе спускались в лифте…Я обратился к Олегу Кожемяко, рассказал о программах, которыми мы занимаемся, и нам было выделено здание под наш проект», - вспоминает Геннадий.

Фото:Татьяна Полищук

Свою помощь оказывают и представители бизнеса. Примером такого сотрудничества служит совместная работа с коллекционером Александром Гетмановым и его командой «Русский самовар».

Фото:Татьяна Полищук

Вместе обе организации собирают особенных детей на чаепития, где ребята могут в расслабленной атмосфере адаптироваться к пребыванию в обществе.

Фото:Татьяна Полищук

Эти и другие мероприятия для ребят с особенностями развития идут в «Благом деле» даже летом, в сезон отпусков. Вероятно, многолетняя добросовестная работа и помогла организации получить титул лучшего социального проекта на Дальнем Востоке.

Фото:Татьяна Полищук

«Есть те, кто от гранта до гранта работает. Мы работаем всегда», - сказал напоследок Геннадий.

Сюжеты:
Общая ответственностьПриморье
фестивальдетиинвалидностьПриморье
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