«Мы работаем всегда»: как обычные приморцы помогают необычным детям найти себя

Об истории своего детища и принципах работы «Золотому Рогу» рассказал глава организации Геннадий Антропов.
Заняться адаптацией особенных детей его подтолкнули в 2000-х годах личные обстоятельства - у мужчины в семье родился необычный ребёнок. Стремление помочь чаду встроиться в общество постепенно и выросло в «Благое дело».
Реабилитация и адаптация в центре идут через творчество - дети вместе создают поделки из керамики, бумаги, пластика и ткани. Нашлось место и другим занятиям - кто-то под руководством кузнеца куёт гвозди, а кто-то принимает участие в работе местной театральной студии.
Среди команды есть и тренеры, которые организовывают для воспитанников занятия с собаками. В специально оборудованном помещении ребята знакомятся с питомцами и разучивают команды.
«У нас с кадрами проблем нет, но есть свои правила. Мне вот это вот «пришли, ушли» не интересно. Мне нужен постоянный коллектив, который знает, что у ребёнка есть определённые проблемы, и его нужно встроить куда-то», - отметил Геннадий.
Впрочем, в «Благом деле» думают не только о маленьких детях, но и о тех воспитанниках, для кого детство осталось позади. Этой категории Геннадий и его соратники хотят помочь с важным для людей с особенностями развития вопросом - трудоустройством.
По задумке членов «Благого дела», зарабатывать молодые люди смогут своим творчеством - делать сладости и керамические изделия. Последние уже выпускаются время от времени в небольшом количестве и привлекают внимание покупателей.
«У нас есть на чём зарабатывать. Есть потенциал, есть обученные дети и взрослые. Грех это не использовать», - заявил собеседник.
Новый источник дохода не помешает и самой организации. Хотя «Благому делу» не раз выделялись гранты, сейчас Геннадий хочет взять перерыв - слишком уж много «бумажных» хлопот связано с оформлением бюджетной помощи.
Впрочем, поддержка от властей может принимать и другую форму. Взять, скажем, строение, где находится «Благое дело». Переехать туда помогла встреча в лифте с губернатором.
«Мы вместе спускались в лифте…Я обратился к Олегу Кожемяко, рассказал о программах, которыми мы занимаемся, и нам было выделено здание под наш проект», - вспоминает Геннадий.
Свою помощь оказывают и представители бизнеса. Примером такого сотрудничества служит совместная работа с коллекционером Александром Гетмановым и его командой «Русский самовар».
Вместе обе организации собирают особенных детей на чаепития, где ребята могут в расслабленной атмосфере адаптироваться к пребыванию в обществе.
Эти и другие мероприятия для ребят с особенностями развития идут в «Благом деле» даже летом, в сезон отпусков. Вероятно, многолетняя добросовестная работа и помогла организации получить титул лучшего социального проекта на Дальнем Востоке.
«Есть те, кто от гранта до гранта работает. Мы работаем всегда», - сказал напоследок Геннадий.