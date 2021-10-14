«Мы работаем всегда»: как обычные приморцы помогают необычным детям найти себя

«У нас с кадрами проблем нет, но есть свои правила. Мне вот это вот «пришли, ушли» не интересно. Мне нужен постоянный коллектив, который знает, что у ребёнка есть определённые проблемы, и его нужно встроить куда-то», - отметил Геннадий.