Приморская «Кущёвка»?

«Предварительно установлено, что в ходе проверки полученной оперативной информации о культивировании и сборе наркосодержащих растений сотрудники полиции обнаружили очаг произрастания маньчжурской конопли. Находившиеся на месте лица, заметив полицейских, открыли по ним стрельбу из огнестрельного оружия. С целью отражения нападения, согласно Федеральному Закону «О полиции», полицейскими было применено табельное оружие. В ходе перестрелки один из нападавших нейтрализован, другой скрылся на автомобиле, но в кратчайшие сроки был задержан и доставлен в отдел полиции. Установлено, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности», — сообщила по итогам происшествия пресс-служба УМВД по Приморью.