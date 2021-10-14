Приморская «Кущёвка»?

«Золотой Рог» разобрался, что происходит в Хасанском районе сейчас и чем это может быть чревато для всего региона.
ОПГ из 90-х в 2020-х
В начале октября СМИ взорвались новостью: в Хасанском районе задержана ОПГ, промышлявшая вымогательством денег у дальнобойщиков за допуск к погранпереходам «Краскино» и «Пограничный». С водителей требовали 100-200 тысяч рублей за возможность перевезти свой товар в Китай.
«Члены преступной группировки искусственно создавали очередь и вымогали у водителей фур деньги за возможность подъехать к автомобильным пунктам пропуска «Краскино» и «Пограничный» и пересечь государственную границу», — сказал собеседник агентства Interfax.
По данным пресс-службы краевого УМВД, возбуждено два уголовных дела по ст. 163 УК РФ (вымогательство).
«По версии следствия, группа неустановленных лиц совершила вымогательство в отношении двух граждан, а также иных лиц, требуя передачи денежных средств за проезд через государственную границу под угрозой применения насилия и повреждения имущества. В настоящее время проводятся обыски и следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершённых преступлений на территории г. Уссурийска, пгт. Пограничный, пгт. Краскино Приморского края», — сообщили в ведомстве изданию vl.ru.
Перестрелки наркобаронов со спецназом
Присутствие в Хасанском районе ОПГ — ни для кого не новость. Периодически силовики отчитываются о поимке отдельных преступников, но главы местных преступных кланов продолжают ходить на свободе. Какими же стали самые громкие криминальные происшествия последних лет?
Год назад, в октябре 2020, спецназ спланировал операцию по ликвидации конопляного поля на полуострове Клерка в Хасанском районе. Факт наличия целой наркотической плантации в туристической Мекке Приморья уже удивляет, но да ладно.
Бойцы спецназа засели в засаду напротив пышных кустов конопли, но не тут-то было. Наркодельцы решили отбивать своё имущество до конца и начали стрелять. Спецназовцы открыли ответный огонь. В итоге один из преступников был убит, второй скрылся, но после был пойман.
«Предварительно установлено, что в ходе проверки полученной оперативной информации о культивировании и сборе наркосодержащих растений сотрудники полиции обнаружили очаг произрастания маньчжурской конопли. Находившиеся на месте лица, заметив полицейских, открыли по ним стрельбу из огнестрельного оружия. С целью отражения нападения, согласно Федеральному Закону «О полиции», полицейскими было применено табельное оружие. В ходе перестрелки один из нападавших нейтрализован, другой скрылся на автомобиле, но в кратчайшие сроки был задержан и доставлен в отдел полиции. Установлено, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности», — сообщила по итогам происшествия пресс-служба УМВД по Приморью.
Трепанговые войны
Однако наркотики — не самый традиционный вид промысла для жадных до лёгкой наживы хасанцев. Обычно представители местного криминалитета предпочитают заниматься браконьерством. И если отдельные жители района не видят ничего дурного в том, чтобы украсть с десяток створок с гребешком или трепангов с морского огорода, то группировки предпочитают играть по-крупному.
Излюбленным местом ловли трепанга среди браконьеров стала бухта Экспедиции, расположенная в Хасанском районе. Здесь с поличным в июле были задержаны двое молодых людей в возрасте 18 и 26 лет. Взойдя на борт моторной лодки, которой управляли граждане, правоохранители обнаружили 254 особи дальневосточного трепанга и целый арсенал снаряжения, включавший водолазный инвентарь.
Трепанг был выпущен в воду, а нарушителей доставили в отделение полиции, где они признались в ведении незаконного промысла.
«Моторную лодку, орудия лова и водолазное снаряжение подозреваемых изъяли», — отметили в управлении МВД Приморья.
Через несколько дней в той же бухте Экспедиции были пойманы двое браконьеров на катере. Граждане также незаконно добывали трепанг, но добились больших успехов, чем задержанные ранее коллеги по цеху, — на борту катера новых преступников нашли 523 особи.
Но подобные задержания — лишь верхушка айсберга.
Самые жаркие противостояния между хасанскими группировками связаны с делёжкой сфер влияния на «чёрном рынке» водных биоресурсов. Так, несколько лет длится «трепанговая война» между ключевыми ОПГ Хасанского района. К ним принято причислять ОПГ «Богатырёвские», «Захаровские», «Данияровцы». Они не только сражаются за право владения морскими огородами, но и контролируют другие сферы. Например, многие таксисты в Славянке платят за «крышу» данияровцам. Несогласные могут, в лучшем случае, найти свою машину сгоревшей.
Пик «трепанговых войн» пришёлся на 2019 год. Тогда Славянка и другие крупные населённые пункты Хасанского района буквально погрязли в перестрелках.
В марте было совершено вооружённое нападение на лодочную стоянку в Андреевке. Налётчики подожгли несколько маломерных судов, располагавшихся на стоянке.
Пять катеров тогда выгорели полностью, что, разумеется, стало большим расстройством для хозяина водо-моторной техники.
Через пару дней владельца выгоревших катеров ждал не меньший сюрприз: по слухам, к нему явился сотрудник силовой структуры и недвусмысленно намекнул на то, что надо платить дань и тогда ни поджогов, ни иных преступлений против Синявского совершаться не будет.
В июне бандиты напали на владельца местной катерной базы. Пострадавший обратился в органы, после чего его машину сожгли. Финальным аккордом стал налёт на саму катерную базу, в результате чего был тяжело избит работник. После он попал в реанимацию.
В ноябре 2019-го СМИ сообщили о расстреле авторитетного бизнесмена Игоря Богатырёва по кличке «Богатырь». Тело с признаками насильственной смерти обнаружили возле дома на улице Центральнoй в селе Барабаш. На месте происшествия изъяли, в частности, гильзы от патронов.
Порой невольными участниками перестрелок становятся и мирные граждане. Так, в июне 2019-го житель Владивостока, отдыхавший в Славянке, был ранен из травматического оружия. Вооружённый конфликт произошёл на одной из местных АЗС.
Жители Хасанского района регулярно жалуются на происходящее властям. В 2020-м году местные жители даже подготовили коллективное письмо на имя президента Владимира Путина.
«Наш родной Хасанский район превратился в район проведения специальных операций силовых структур по ликвидации организованной преступности.
С 24 апреля спецподразделения управления ФСБ, МВД проводят зачистку членов организованной преступности в Хасанском районе, где бандиты под «крышей» местных силовиков чувствовали себя в полнейшей безопасности.
Мы же, простые жители района, устали жить в страхе. Так называемая «Дагестанская ОПГ» запугала местных жителей. Бандиты действовали вместе с начальником районного отдела ФСБ Валерием Д-ым и его подчиненным Константином К-вым. Под руководством Д-ва действовала ещё одна ОПГ во главе с бывшим сотрудником полиции Игорем Б-ым (убит в ноябре 2019 года в результате покушения). Эта ОПГ «Бригада Богатыря» действует, прикрываясь принадлежностью к казачеству.
В настоящий момент сотрудники ФСБ В. Д-ов и К. К-ов. — фигуранты уголовных дел. Компетентные органы установили, что данные лица входили в состав «Дагестанской ОПГ», — следует из письма.
Однако к реальным результатам обращения людей не привели.
Кто виноват?
По мнению экспертного сообщества, сложившаяся в Хасанском районе ситуация — следствие бездействия со стороны руководства муниципалитета и местных силовых структур.
«Постоянная политическая турбулентность позволяет околокриминальным и криминальным структурам зарабатывать в обстановке общественно-политического хаоса и неким образом легализовываться. Криминальные происшествия, попадающие в публичное поле, - это лишь проявления той самой закостенелой проблемы. Чтобы навести порядок, в районе должно произойти обновление политических структур — новый глава, новая Дума. Перестановки должны произойти и в силовом блоке», — сказал политолог Павел Наливайко.
Однако пока ничего не указывает на стремление руководства региона коренным образом изменить ситуацию. Реальная власть в Хасанском районе по-прежнему принадлежит ОПГ.