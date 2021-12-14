«Медленный газ»: Гаражная амнистия в Приморье буксует

С первого сентября этого года в России развернулась заманчивая государственная акция — «гаражная амнистия», о которой десятки лет мечтали миллионы автомобилистов страны. Однако ход её в Приморье за первые три месяца можно считать довольно скромным.

По данным Управления Росреестра по Приморскому краю, за сентябрь–октябрь этой госструктурой по «гаражной амнистии» не было зарегистрировано ни одного объекта. «Лёд тронулся» только в ноябре. По акции за минувший месяц на государственный кадастровый учёт были поставлены два земельных участка под гаражами общей площадью 105,2 кв. метра с зарегистрированным правом собственности. И ещё право собственности было легализовано в целом на 195 гаражей — в основном, видимо, «безземельных» или уже давно и твёрдо стоящих на частной земле. Оформление прав на гараж и землю под ним — это то, над чем многие приморские автомобилисты бились долгие годы. Госрегистрация объектов и участков исключает риск сноса их как самовольных построек. После оформления права собственности ими можно будет законно распоряжаться: продавать, закладывать, дарить, завещать и прочее. Федеральный закон № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» («О гаражной амнистии») серьёзно упрощает регистрацию прав как на отдельно стоящие гаражи, так и на гаражи в составе ГСК, включая участки земли под ними. При этом за регистрацию земли не требуется платить госпошлину. Эта упрощённая схема будет действовать по крайней мере до 1 сентября 2026 года, но, вероятно, её сроки будут продлевать точно так же, как и по «дачной амнистии». Большое количество гаражно-строительных кооперативов в Приморье появились ещё в советское время. И многие из них до сих пор не занесены в реестры недвижимости, хотя в основном это те самые объекты, под строительство которых исполкомы муниципальных образований в своё время выдавали законные разрешения. Некоторые ГСК возникали на землях предприятий и учреждений. Сейчас часть ГСК прекратила существование, а гаражи между тем остались на прежнем месте. Во многих случаях «утеряны» правоустанавливающие документы на землеотводы под гаражи, и это ставит их владельцев в щекотливое положение — постройки в любой момент могут быть признаны нелегальными и приговорены к ликвидации за счёт граждан-нарушителей. Любопытно, что владельцам гаражных боксов в ГСК в рамках «амнистии» требуется оформлять их не как «помещение гаражного бокса», а как отдельное «здание». Это позволяет далее узаконить гараж как самостоятельный объект недвижимости. И уже под самостоятельный объект производится регистрация земельного участка: её можно пройти без дополнительных документов, подав заявку на изменение характеристик гаража через «личный кабинет правообладателя» на сайте Росреестра или в МФЦ. — Важно отметить, что в рамках «гаражной амнистии» по упрощённой схеме можно изменить назначение гаража с помещения на здание только в отношении одноэтажного капитального гаража, окружённого одноэтажными капитальными гаражами. На двух-, трёхэтажные гаражи «амнистия» не распространяется, — прокомментировала одну из особенностей акции заместитель руководителя управления Росреестра по Приморскому краю Наталья Сопова. Естественно, у корреспондента «Золотого Рога» по этому поводу возник недоуменный вопрос: «Почему владельцы 2-3-уровневых гаражей не имеют права на землю? Ведь вполне возможно оформление участка под двумя-тремя уровнями этажей в долевую собственность! Почему это не разрешено законом об амнистии?». — Гаражные боксы, расположенные в зданиях ГСК, которые имеют этажность более одного этажа, не подпадают под действие положений Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ, поскольку в случае изменения вида объекта недвижимости с «помещение» на «здание» будет нарушаться установленный Земельным кодексом РФ принцип единства судьбы объекта и земельного участка. В случае проведения учётно-регистрационных действий здание на втором этаже не будет иметь непосредственной связи с земельным участком, что будет также являться нарушением положений ст. 130 Гражданского кодекса РФ, и образуемый объект будет не соответствовать п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, — ответили в правовом отделе регионального управления Росреестра. Надо отметить, что «гаражная амнистия» подстегнула борьбу муниципалитетов с незаконными постройками. Во Владивостоке с начала года были снесены или убраны сотни признанных нелегальными гаражей. В частности, был ликвидирован ГСК в районе парка Минного городка. В администрации города объяснили, что «амнистия» на такие объекты не распространяется, и мероприятия по сносу гаражей, которые стоят на городской земле без разрешения, будут активно продолжаться. Поэтому владельцам их, если эти гаражи им дороги, лучше заранее позаботиться о том, чтобы убрать их своими силами. При этом многие хозяева гаражей во Владивостоке, да и в Приморье в целом, не спешат воспользоваться благами «гаражной амнистии». Они исходят из соображений, что она ещё сыровата, и к ней стоит присмотреться на примерах с другими, а пока — не «высовываться», чтобы не сделать себе хуже.

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