«Медленный газ»: Гаражная амнистия в Приморье буксует

По данным Управления Росреестра по Приморскому краю, за сентябрь–октябрь этой госструктурой по «гаражной амнистии» не было зарегистрировано ни одного объекта. «Лёд тронулся» только в ноябре. По акции за минувший месяц на государственный кадастровый учёт были поставлены два земельных участка под гаражами общей площадью 105,2 кв. метра с зарегистрированным правом собственности. И ещё право собственности было легализовано в целом на 195 гаражей — в основном, видимо, «безземельных» или уже давно и твёрдо стоящих на частной земле.
Оформление прав на гараж и землю под ним — это то, над чем многие приморские автомобилисты бились долгие годы. Госрегистрация объектов и участков исключает риск сноса их как самовольных построек. После оформления права собственности ими можно будет законно распоряжаться: продавать, закладывать, дарить, завещать и прочее.
Федеральный закон № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» («О гаражной амнистии») серьёзно упрощает регистрацию прав как на отдельно стоящие гаражи, так и на гаражи в составе ГСК, включая участки земли под ними. При этом за регистрацию земли не требуется платить госпошлину. Эта упрощённая схема будет действовать по крайней мере до 1 сентября 2026 года, но, вероятно, её сроки будут продлевать точно так же, как и по «дачной амнистии».
Большое количество гаражно-строительных кооперативов в Приморье появились ещё в советское время. И многие из них до сих пор не занесены в реестры недвижимости, хотя в основном это те самые объекты, под строительство которых исполкомы муниципальных образований в своё время выдавали законные разрешения. Некоторые ГСК возникали на землях предприятий и учреждений.
Сейчас часть ГСК прекратила существование, а гаражи между тем остались на прежнем месте. Во многих случаях «утеряны» правоустанавливающие документы на землеотводы под гаражи, и это ставит их владельцев в щекотливое положение — постройки в любой момент могут быть признаны нелегальными и приговорены к ликвидации за счёт граждан-нарушителей.
Любопытно, что владельцам гаражных боксов в ГСК в рамках «амнистии» требуется оформлять их не как «помещение гаражного бокса», а как отдельное «здание». Это позволяет далее узаконить гараж как самостоятельный объект недвижимости. И уже под самостоятельный объект производится регистрация земельного участка: её можно пройти без дополнительных документов, подав заявку на изменение характеристик гаража через «личный кабинет правообладателя» на сайте Росреестра или в МФЦ.
— Важно отметить, что в рамках «гаражной амнистии» по упрощённой схеме можно изменить назначение гаража с помещения на здание только в отношении одноэтажного капитального гаража, окружённого одноэтажными капитальными гаражами. На двух-, трёхэтажные гаражи «амнистия» не распространяется, — прокомментировала одну из особенностей акции заместитель руководителя управления Росреестра по Приморскому краю Наталья Сопова.
Естественно, у корреспондента «Золотого Рога» по этому поводу возник недоуменный вопрос: «Почему владельцы 2-3-уровневых гаражей не имеют права на землю? Ведь вполне возможно оформление участка под двумя-тремя уровнями этажей в долевую собственность! Почему это не разрешено законом об амнистии?».
— Гаражные боксы, расположенные в зданиях ГСК, которые имеют этажность более одного этажа, не подпадают под действие положений Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ, поскольку в случае изменения вида объекта недвижимости с «помещение» на «здание» будет нарушаться установленный Земельным кодексом РФ принцип единства судьбы объекта и земельного участка. В случае проведения учётно-регистрационных действий здание на втором этаже не будет иметь непосредственной связи с земельным участком, что будет также являться нарушением положений ст. 130 Гражданского кодекса РФ, и образуемый объект будет не соответствовать п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, — ответили в правовом отделе регионального управления Росреестра.
Надо отметить, что «гаражная амнистия» подстегнула борьбу муниципалитетов с незаконными постройками. Во Владивостоке с начала года были снесены или убраны сотни признанных нелегальными гаражей. В частности, был ликвидирован ГСК в районе парка Минного городка.
В администрации города объяснили, что «амнистия» на такие объекты не распространяется, и мероприятия по сносу гаражей, которые стоят на городской земле без разрешения, будут активно продолжаться. Поэтому владельцам их, если эти гаражи им дороги, лучше заранее позаботиться о том, чтобы убрать их своими силами.
При этом многие хозяева гаражей во Владивостоке, да и в Приморье в целом, не спешат воспользоваться благами «гаражной амнистии». Они исходят из соображений, что она ещё сыровата, и к ней стоит присмотреться на примерах с другими, а пока — не «высовываться», чтобы не сделать себе хуже.