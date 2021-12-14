Откуда берутся «фейки» о вакцинации в интернете? Рассказывает приморский блогер

Автор telegram-канала «Федоренко.рф» поделилась своими наблюдениями о том, где в интернете рождается дезинформация о вакцинации против коронавируса.

«Мне попадалась ложная информация в Телеграме, но не чаще, чем на Ютубе, Фейсбуке или других соцсетях. Сейчас вакцинация и борьба с коронавирусом, к сожалению, стали спекулятивной темой, на которых многие пытаются нажиться. Откровенной антинаучности я скорее жду не от Телеграма, а от Ютуба и Инстаграма», — сообщила Валерия. Коронавирус — наверное одна из самых популярных тем для обсуждения в России. И чем сильнее и активнее власти вводят противоэпидемиологические меры, тем жарче разгораются споры. Находит это отражение и в онлайне. При наличии особого желания и отсутствии должного опыта — можно легко наткнуться на ложную информацию о вирусе, вакцинации, инопланетянах, высших силах и даже найти якобы слитый перед премьерой сценарий нового «Человека Паука». Некоторые, особо доверчивые граждане, могут принять написанное в интернете за «чистую монету» и даже не попытаться подвергнуть информацию хоть какому-то критическому анализу. Фото: обложка telegram-канала Федоренко.рф «На моей памяти, сильной борьбы с фейками не было, в отличие от ютуба, который предпринимает попытки удалять вредоносный контент. По моему опыту, мои близкие люди “в возрасте” сталкиваются с фейками по большей части из Ютуба. Я сижу в Фейсбуке и вижу, как люди старшего поколения распространяют откровенные фейки о коронавирусе, в Инстаграме полно противников вакцинации, в Телеграме с этим попроще. Недавний опрос спикера Госдумы Володина и шквал ответов антипрививочников на вопрос про QR-коды – достаточно показательный и говорит о том, что с этим надо что-то делать», — заявила Валерия. Следует отметить, что названные Валерией соцсети используют технологию так называемой «умной ленты» — в новостях вы видите преимущественно тот контент, который по мнению всеразнообразнейших видов искусственного интеллекта вас заинтересует больше всего. Ну или ваших друзей. Поэтому если ваш круг интересов ограничивается уточками, котиками и цветочками — можете особо не переживать. Самое страшное, что вам грозит — узнать, что котик с вашей любимой фотографии из интернетов на самом деле кошка. Если же вы все же используете соцсети как новостную ленту, то и тут особых переживаний испытывать не нужно. Простое правило — читайте федеральные СМИ и крупнейшие региональные источники. У СМИ не так много шансов соврать вам напрямую — их за это Роскомнадзор «ат-та-та» на очень много денег. Правда есть еще разного пошиба инфлюенсеры, но если вы это читаете, то скорее всего ваш «пантеон» говорящих голов «живет» в телевизоре и о том, что же сказала у себя на YouTube-канале некая Мария Шукшина вы узнаете, в лучшем случае, из вечерних новостей. Но это только в том случае, если вы не пользуетесь мессенджерами. А в наше время — это практически фантастика. Вот тут вас и подстерегает опасность получить ложную информацию: от гипотетического дяди Коли, маникюрщицы Марины или 80-летней соседки Риты Михалны. Что примечательно, в большинстве случаев никто не знает первоисточника этой информации, но многие активно её распространяют между знакомых, знакомых знакомых и в тематических чатах родителей, соседей и прочих. Разнообразные видео никому не известных «докторов» снятые в TikTok, залитые оттуда в YouTube, пережатые в Instagram и пожатые наконец до WhatsApp, Telegram и Viber. Но стоит ли доверять такой информации? Мессенджеры, несмотря на наличие в них некоторого функционала от соцсетей вроде каналов, где блогеры могут публиковать что угодно — это все же не соцсети, однако информация в них распространяется не менее молниеносно. Бороться с распространением ложной информации в них можно и даже нужно. В том же Telegram для этого предусмотрена отдельная кнопка «пожаловаться» с возможностью описать проблему. В WhatsApp также есть эта функция. Добро пожаловать в XXI век, добро пожаловать в интернет.

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