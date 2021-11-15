Центр «Мой бизнес» отправил взрослых в детский сад

Участниками курса стали 55 предпринимателей и специалистов, работающих в сфере дошкольного воспитания из разных муниципалитетов: Владивостока, Артёма, Уссурийска, Находки, Спасска, Черниговки.
В программу вошли занятия в онлайн и оффлайн-форматах, посвящённые правовым нормам создания негосударственных дошкольных учреждений, новым законодательным актам о их проверке, методическим рекомендациям, организации работы пищеблока, набору персонала и многим другим аспектам создания частного детсада.
Важной и долгожданной для многих участников частью программы стал референс-визит в работающие детские сады. Принять группу слушателей курса 13 ноября согласились два таких сада в пригороде Владивостока.
В детском саду «Малыш Панда» посетителям показали, как устроены игровые, спальни, музыкальный зал, пищеблок и помещение столовой, где поочерёдно питаются группы разного возраста. Хозяйка учреждения Ольга Сужук рассказала, что трёхэтажное здание изначально строилось по всем правилам, которые регламентируют инфраструктуру детских садов. Везде установлены датчики противопожарной сигнализации и видеокамеры. Гордость сада — собственный бассейн и соляная комната, где под наблюдением врача дети укрепляют иммунитет. Во дворе садика растёт голубая ель, которую наряжают к Новому году. Сад работает уже пять лет, и, по словам Ольги Стужук, бизнес-идея вполне себя оправдала. Соавтором идеи Ольга Михайловна считает свою младшую дочь, которая подала родителям мысль — почему бы не открыть свой детский сад?
— Это было просто одно слово, которое вылетело, как пуля. Но потом мы стали думать об этом всё серьёзнее. Основным двигателем стал мой муж Виталий — он настоящий предприниматель, ему постоянно нужно движение, что-то новое, он не может сидеть на месте. Ну, а дочь Анна, которая подсказала идею, теперь учится на дошкольного педагога-психолога — мы думаем о том, кто продолжит наше семейное дело, — рассказала Ольга Стужук.
Участники визита остались в восторге от увиденного и забросали хозяйку детсада вопросами — как работают воспитатели, любят ли дети посещать бассейн, кто остаётся по вечерам с детьми, если родители припозднились, что самое главное в организации работы кухни. На все вопросы Ольга Стужук давала подробные ответы, а слушатели записывали сведения в припасённые тетрадки, чтобы в дальнейшем использовать полученную науку в собственных проектах.
Руководитель курса, председатель Приморской ассоциации дошкольных и школьных образовательных организаций Юлия Агапова прокомментировала смысл референс-визита:
— Мы очень хотим, чтобы в нашем крае появилось как можно больше качественных образовательных центров, в том числе по присмотру и уходу за самыми маленькими. И чтобы наши предприниматели стали в своей области настоящими специалистами. Референс-визиты в два частных детских сада Владивостока стали одним из важнейших пунктов программы. Многие участники хотели рассмотреть устройство садов изнутри, и мы предоставили такую возможность, выбрав выходной день, когда детей в саду нет и обеспечив все меры эпидемиологической безопасности.
Подобная программа центра «Мой бизнес» уже проходила в прошлом году в Уссурийске, и пять её участников успешно расширили свое дело.
— В этом году курс параллельно проходит в двух городах — Артёме и Владивостоке, а участники приехали также из Уссурийска, Спасска, Находки, Арсеньева, Черниговки. Мы очень хотим, чтобы в нашем крае появилось как можно больше качественных образовательных центров, в том числе по присмотру и уходу за самыми маленькими. И чтобы наши предприниматели стали в своей области настоящими специалистами. Референс-визиты в два частных детских сада Владивостока стали одним из важнейших пунктов программы. Многие участники хотели рассмотреть устройство садов изнутри, и мы предоставили такую возможность, выбрав выходной день, когда детей в саду нет и обеспечив все меры эпидемиологической безопасности, — рассказала руководитель курса, председатель Приморской ассоциации дошкольных и школьных образовательных организаций Юлия Агапова.
Обратную связь организаторы черпают из отзывов участников постоянно. Директор АНО «Детский клуб развития «Мир детей для детей» Валерия Алексеева рассказала, какую пользу извлекла из курса:
— У нас в активе пока — всего две группы продлённого дня, работающие на базе владивостокских школ № 58 и 61. Есть цель — открыть частный детский сад, и образовательный проект, организованный центром «Мой бизнес», здорово помог в упорядочении моих представлений об этой идее. На занятиях осветили все юридические стороны проекта, санитарные правила и нормы и многие другие аспекты. Самое главное — информацию нам не только доходчиво изложили в теории, но и показали примеры успешно работающих частных детских садов. Услуги таких садов, как мы убедились, весьма востребованы, особенно если речь идёт о малышах от года до трёх лет. Проекты групп, рассчитанных на ранний возраст, могут получить финансовую господдержку — об этом нам рассказали на круглом столе в ходе обучения. Это большой плюс, и, думаю, мы сможем воспользоваться такой поддержкой.
Курс был организован в сотрудничестве с Приморской ассоциации дошкольных и школьных образовательных организаций. Организация бесплатного обучения для предпринимателей и социального бизнеса — одно из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» в рамках государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы, синхронизированной с национальным проектом «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Финальным этапом курса 23 ноября станет очная защита проектов частных детских садов. Лучшие проекты получат гранты от центра «Мой бизнес» — предусмотрено пять грантов по 300 тысяч рублей для Владивостока и столько же для Артёма. Победители смогут оплатить полученным сертификатом аренду помещений, приобрести необходимый инвентарь или оборудовать помещения сигнализацией.