Центр «Мой бизнес» отправил взрослых в детский сад

— У нас в активе пока — всего две группы продлённого дня, работающие на базе владивостокских школ № 58 и 61. Есть цель — открыть частный детский сад, и образовательный проект, организованный центром «Мой бизнес», здорово помог в упорядочении моих представлений об этой идее. На занятиях осветили все юридические стороны проекта, санитарные правила и нормы и многие другие аспекты. Самое главное — информацию нам не только доходчиво изложили в теории, но и показали примеры успешно работающих частных детских садов. Услуги таких садов, как мы убедились, весьма востребованы, особенно если речь идёт о малышах от года до трёх лет. Проекты групп, рассчитанных на ранний возраст, могут получить финансовую господдержку — об этом нам рассказали на круглом столе в ходе обучения. Это большой плюс, и, думаю, мы сможем воспользоваться такой поддержкой.