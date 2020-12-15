Возрождая отрасль – возрождаем флот

- Я сам работал на рыболовных судах и потому, как никто другой, понимаю, какой бесценный подарок мы сегодня преподносим нашим рыбакам, - подчеркнул генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. - «Владимир Лиманов» - это не просто высокоэффективный рыболовный траулер. Для команды это второй дом, в котором им предстоит несколько месяцев подряд жить и работать. На супертраулере созданы все условия для того, чтобы работа была безопасной, а отдых – максимально комфортным. Недостижимые ранее мощности судна по вылову и переработке продукции обеспечат рыбакам достойный доход».