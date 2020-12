Возрождая отрасль – возрождаем флот

Первый супертраулер нового флота Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК) «Владимир Лиманов» передан заказчику. Церемония прошла на верфи Tersan (Турция). Еще 10 судов для РРПК строятся в России Адмиралтейскими верфями с использованием опыта, полученного при строительстве первого супертраулера.

На всех судах обеспечивается максимально доступный на текущий момент уровень энергоэффективности и экологичности. БМРТ «Владимир Лиманов» выйдет на промысел в начале 2021 года. Ввод в строй первого супертраулера РРПК - событие без преувеличения историческое. Новое судно позволит не только повысить эффективность, но и задаст новые стандарты безопасности для экипажа и комфорта его размещения. Еще одна немаловажная задача, которую решает РРПК строительством нового флота, - это экологичность промысла. Ведь политика компании как раз заключается в том, чтобы обеспечить максимально бережное обращение с биологическими ресурсами, гарантировать самое высокое качество продукции для наших потребителей во всем мире. - Я сам работал на рыболовных судах и потому, как никто другой, понимаю, какой бесценный подарок мы сегодня преподносим нашим рыбакам, - подчеркнул генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. - «Владимир Лиманов» - это не просто высокоэффективный рыболовный траулер. Для команды это второй дом, в котором им предстоит несколько месяцев подряд жить и работать. На супертраулере созданы все условия для того, чтобы работа была безопасной, а отдых – максимально комфортным. Недостижимые ранее мощности судна по вылову и переработке продукции обеспечат рыбакам достойный доход». Как отметил генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов, русско-турецкое сотрудничество, в котором используются передовые технологии, производственный опыт и схемы межкорпоративной кооперации, позволяет перенимать уникальный опыт и компетенции партнеров, способствует обновлению российского рыбопромыслового флота. Новое судно, как остальные суда серии, которым еще только предстоит сойти со стапелей «Адмиралтейских верфей» в Санкт-Петербурге, позволит нарастить производственные мощности. Как результат, РРПК первым в России начнет выпуск высококачественного сурими из минтая и нарастит производство филе морской заморозки. Как отмечают в компании, ожидается, что продукт будет востребован на многих рынках, включая рынки Японии, США, Европы, Китая, Юго-Восточной Азии и, конечно, России. БМРТ рассчитан на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы и безотходную переработку 100% улова на борту. Точно такими же параметрами обладают и другие суда серии. «Владимир Лиманов» сможет выпускать порядка 15 тысяч тонн продукции глубокой переработки (филе, фарша и сурими) в год. Новые суда являются одними из наиболее энергоэффективных и экологичных. Благодаря использованию современных технологий при производстве, выбросы CO2 на тонну добытой рыбы будут снижены в 2 раза по сравнению с показателями судов, используемых сегодня. БМРТ «Владимир Лиманов», который уже в начале 2021 года выйдет на промысел, получил свое имя в честь заслуженного ветерана отрасли Владимира Яковлевича Лиманова (1933-1990гг.). Ветеран рыбопромышленности всю свою жизнь посвятил морскому флоту, работать он начал еще в 1957 году. На свое первое судно Владимир Яковлевич пришел механиком в составе флотилии Сахалинского морского пароходства. После продолжил свою работу на берегу – в Инспекции Регистра СССР Министерства морского флота. Супертраулеры российской постройки планируется вводить в строй парами, с разрывом около года между ними. Сдача заказчику первых двух судов на Адмиралтейских верфях запланирована на 2021 год. Новые траулеры придут на смену устаревающим мощностям нынешнего флота компании. Так, РРПК уже вывела из эксплуатации БМРТ «Баженовск» в сентябре текущего года.

