Дело Юдина: хотел помочь больному ребёнку, а попал в СИЗО

«С Геннадием Фёдоровичем Уваевым, который учителем физкультуры работал в школе и учил мою жену, он был учителем у моей жены, и дальше по спортивной линии… Да, мы дружили с отцом. С Вячеславом Геннадьевичем Уваевым мы работаем со дня основания нашей школы по сегодняшний день. Сегодня он трудоустроен в нашей автошколе. Более того, по его просьбе мы трудоустраивали и Ольгу Уваеву-Димахову, она у нас работала некоторое время», — рассказал в интервью отец Михаила Юдина Владимир.