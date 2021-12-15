Дело Юдина: хотел помочь больному ребёнку, а попал в СИЗО

Несколько месяцев назад он решил помочь своей давней знакомой и коллеге депутату Ольге Уваевой — безвозмездно передал ей 300 тысяч на реабилитацию больной дочери. Однако Уваева воспользовалась помощью по-своему и обвинила Юдина во взятке.
Выстрел в спину
В Хасанском районе Михаила Юдина знают как опытного и принципиального политика. Он депутат мункома Славянки трёх созывов, баллотировался на должность главы Славянки, участвовал в выборах в краевой парламент. Нередко выступает за сохранение природы Хасанского района, за что его и уважают многие местные жители.
Уголовное дело против Юдина стало громом среди ясного неба. Однако удивляет не только суть обвинений, но и личность человека, написавшего заявление. Два поколения семей Юдиных и Уваевых хорошо знакомы и тесно общаются. Михаил и Ольга росли вместе, их отцы сейчас работают в одной автошколе. И вряд ли Юдины ожидали получить выстрел в спину от человека из близкого круга.
«С Геннадием Фёдоровичем Уваевым, который учителем физкультуры работал в школе и учил мою жену, он был учителем у моей жены, и дальше по спортивной линии… Да, мы дружили с отцом. С Вячеславом Геннадьевичем Уваевым мы работаем со дня основания нашей школы по сегодняшний день. Сегодня он трудоустроен в нашей автошколе. Более того, по его просьбе мы трудоустраивали и Ольгу Уваеву-Димахову, она у нас работала некоторое время», — рассказал в интервью отец Михаила Юдина Владимир.
О том, что у Ольги Уваевой «особенный» ребёнок, знают многие в Славянке. В курсе ситуации были и Юдины. Естественно, Михаил не мог остаться в стороне. Он не раз переводил Ольге средства на нужды девочки, но именно последнюю сумму денег она решила объявить «взяткой».
Война интересов против здравого смысла
Важный момент — уже долгие годы Юдин и Уваева являются политическими оппонентами. Однако Михаил всегда ставил во главу стола человеческие отношения. Само собой, когда вставал вопрос помощи ребёнку, он отбрасывал назад любые личные противоречия. Однако Ольга, похоже, придерживается другого мнения.
Отец Михаила Владимир Юдин утверждает, что вся ситуация — это «плод коллективного измышления группы людей», провокация со стороны Уваевой и стоящих за ней промышленно-финансовых групп.
«Я считаю, что это непорядочно. Такой поступок – конечно, непорядочно. Это называется «программирование». Запрограммировать заранее. Спланировать и подставить. Подставить можно легко и просто. Этих случаев в истории человечества много», — сказал Владимир Юдин.
По нашим данным, Ольга Уваева действует в интересах компании «ВостокБункер», занимающейся перевалкой нефтепродуктов в Славянке. Нефтяники и помогли ей стать депутатом мункома в обмен на лояльность.
«ВостокБункер» — одна из самых скандальных компаний Хасанского района. В СМИ регулярно можно встретить информацию о выбросах нефтепродуктов, загрязнении окружающей среды, происходящих по вине «ВостокБункера». И это на территории, прозванной туристической жемчужиной Приморья!
Например, в августе состоялся масштабный митинг против зловония, разливающегося по посёлку из-за деятельности «ВостокБункера». Местные жители жаловались на головную боль от едкого запаха, проблемы с дыханием. В районе, примыкающем к котельной, расположены школы и детские сады, так что от деятельности предприятия могут пострадать и дети.
Сейчас компания периодически находится под угрозой банкротства. Её первоначальные основатели объявлены в розыск по обвинению в мошенничестве. Так что все попытки дестабилизировать ситуацию в районе, подмять под себя местных депутатов, могут быть связаны с желанием собственников сохранить свой бизнес.
В этом году руководство «ВостокБункера» добилось своей главной цели. Им удалось сформировать лояльный состав мункома Славянки — весомая часть действующих депутатов, так или иначе, работает в интересах нефтяников. Михаил Юдин остался в оппозиции.
Будучи в меньшинстве, Михаил не бросил работу на благо жителей Славянки. Он реализовывал экологические инициативы, боролся за сохранение памятников природы, защищал местные пляжи и бухты. В числе прочего, он планировал проверить деятельность «ВостокБункера» и составил соответствующий запрос. Само собой, нефтяникам это не понравилось.
«Кого посадили (пока на два месяца)? Депутата Юдина, который призвал правоохранительные органы проверить деятельность «Восток Бункера». Призвал, потому что получил десятки обращений избирателей с жалобами на дурной запах от этого предприятия. Кто написал заявление? Женщина, прославившаяся тем, что публично сожгла портрет губернатора Приморья. А теперь она примыкает к группе депутатов от правящей группировки, связанной с тем самым «Восток Бункером». Что-то в Славянке не так, если политика перешагнула через мораль», — рассуждает известный в Приморье журналист Андрей Калачинский.
Точку в резонансном деле поставит суд. Но уже сейчас и неравнодушные жители Славянки и Хасанского района, и близкие Михаила сходятся в том, что он невиновен.