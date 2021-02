Недобитки из 90-х: Темная сторона Приморского авторынка

В Приморском крае, одном из самых автомобилизированных регионов страны, огромное количество предпринимателей специализируется на перепродаже автомобилей. И, конечно, каждый из них хочет сбыть автомобиль с максимально возможной накруткой. Как не стать жертвой перекупщиков и сохранить деньги, разбирался «Золотой Рог».

Край японских машин В Приморье зарегистрировано более миллиона автомобилей. Край лидирует во всех региональных автомобильных рейтингах, уступая разве что столицам России. Большая часть авто покупается и снова продается, а людям, которые делают деньги на перепродаже машин, местные жители дали специальное название — «перекупы», или перекупщики. Как работают представители этой сферы? Объясним на примере: буквально несколько месяцев назад на интернет-барахолках Владивостока появилось объявление о продаже одной популярной модели авто ниже рыночной цены. Владелец машины стремился как можно быстрее избавиться от авто и везде поставил пометку «срочно». У автомобиля имелось несколько узнаваемых вмятин. Не прошло и нескольких дней, как транспорт пропал из базы — его купили. Не так давно этот же автомобиль с теми же вмятинами снова появился на барахолках, но на этот раз продавец написал в объявлении, что не торопится с продажей. Цена на авто выросла на треть от изначальной. Перекупы и собственники За разъяснениями деятельности профессиональных перекупов мы обратились к специалисту, который согласился на беседу только на условиях анонимности. Молодой человек, назовем его Михаилом, периодически зарабатывает на перепродаже автомобилей. Своих коллег и конкурентов он условно делит на три категории. Первая категория — это профессиональные перекупы, действующие в рамках закона. Обычно это компании, которые покупают автомобиль, проводят его диагностику, доводят машину до приемлемого состояния, полируют до блеска и выставляют на продажу по несколько более высокой цене. Вторая категория — это «серые продавцы», такие как Михаил. Подобных деятелей на городских авторынках большинство. У них нет высокого объема продаж и постоянного оборота, а в лотах всего несколько не самых дорогих автомобилей. У самого Михаила три машины, две из которых можно купить на барахолке. Они прошли предпродажную подготовку в автомастерской и дожидаются своего покупателя на специальной парковке. На их продаже Михаил сможет заработать около ста тысяч рублей. Третья категория — «темная сторона авторынка». Это люди, зарабатывающие на обмане покупателя. В первую очередь сюда относятся «шпаклевщики». Эти предприниматели мониторят местные новостные группы в социальных сетях и частенько успевают приехать на место крупного ДТП даже раньше оперативных служб. Там они оценивают повреждения и покупают у шокированного водителя разбитый автомобиль по цене металлолома. Дальше эта машина разбирается до последнего болтика и продается на запчасти или реставрируется и снова отправляется на барахолку как «не битая, не крашеная». Один из подобных случаев недавно обсуждали в приморских социальных сетях. Мужчина купил достаточно редкий автомобиль за несколько миллионов рублей, а уже после покупки узнал, что эта машина сгорела на улице в другом регионе. После пожара неизвестные мастера привели ее в надлежащий вид. При этом кто-то хорошо заработал, купив и перепродав этот автомобиль. В эту же категорию входят продавцы, которых Михаил называет «недобитками из 90-х». Обычно эти люди занимаются автомобилями, продажа которых напрямую граничит с нарушением закона. Чаще всего новые владельцы этих автомобилей лишаются машин или получают в «нагрузку» крупные денежные долги. Мошенники приводят авто в порядок после ДТП или пожара и хорошо на этом зарабатывают, скрывая истинную картину Photo: Медиахолдинг1Mi Мошенники и обманщики Особенно неприятно для покупателя узнать, что их машина в прошлом участвовала в смертельном ДТП. По словам самих перекупщиков, такие случаи происходят сплошь и рядом. Родственники избавляются от автомобиля погибшего, отдавая его за символическую сумму. Кроме «шпаклевщиков» и «недобитков», есть большое количество мошенников, которые специализируются на торговле несуществующими или чужими машинами. Схема у аферистов простая: они оформляют на подержанное авто договор аренды и поддельную доверенность, на которую выписывается дубль ПТС. После этого машину продают. Многие неопытные водители не обращают внимания на наличие дубля ПТС и спокойно приобретают такой автомобиль. Обычно покупатель такого транспортного средства узнает о проблемах от сотрудников Госавтоинспекции. Нового владельца оповещают о том, что его автомобиль проходит по уголовному делу и он вынужден отдать авто законному хозяину, оставшись и без денег, и без средства передвижения. Отчасти именно с этой схемой связана приписка «расчет в ГАИ без проблем», которую продавцы часто оставляют в объявлении. Это значит, что человек готов доказать юридическую чистоту совершаемой сделки. «Перекупщик платит владельцу машины и берет с него ксерокопию паспорта и роспись в ПТС. При этом он не становится собственником машины, только связующим звеном, потому что это ненужные расходы. Чаще всего он даже не вписывается в ПТС», — рассказал сотрудник одного из приморских автосалонов. Автомобили и автохлам Сами перекупщики рекомендуют соблюдать несколько простых правил при покупке машины. В первую очередь стоит обратить внимание на само объявление и профиль пользователя. Если в «послужном списке» продавца десятки автомобилей, то к осмотру приобретаемого авто стоит отнестись предельно внимательно. Текст в объявлении обычно ничего не значит и служит только для привлечения внимания, а иногда он, мягко говоря, сложен для понимания. Например, так один из продавцов описал свой автомобиль (орфография и пунктуация автора сохранены): «машина на ходу полуоборот заводится автозапуска StarLine 2 пультах ходовка в норм салон 5 двигтль 5 автомат поздно переключает либо заслонку надо чистить будет либо на автомату надо посмотреть показать мастеру меня никогда время продажа машины от собственника в ПТС оригинал последний бой 4 хозяин масло не кушает тянет бодрый с автоматом проблемы ещё раз повторяют с автомата проблемы наверно надо мастера показать у меня время некогда я работаю без выходной 4 колесо зимнее передние шиповник красивое литьё езжу каждый день машина на ходу без торг». Из описания понятно немногое, поэтому лучше уточнять информацию о состоянии машины по телефону, чтобы при очной встрече с продавцом не особенно удивляться отсутствию важных деталей. На известных приморских онлайн-автобарахолках предыдущие случаи продажи машины можно отследить с помощью специальных расширений для браузера. Там же можно посмотреть фотографии авто и сравнить его текущее и прошлое состояние. Если машина слишком часто продается, возможно, у нее есть дефекты, устранение которых может стоить очень дорого. Кроме того, сервисы, специализирующиеся на продаже автомобилей, предлагают пользователям всестороннюю проверку автомобиля. Эта услуга стоит намного дешевле возможного ремонта. Стоит упомянуть о сервисе в самом начале диалога с продавцом и проследить за его реакцией. Если он начнет увиливать, это может значить, что автомобиль находится в очень плохом техническом состоянии. Не рекомендуется экономить и на предпродажном осмотре автомобиля, ведь так можно избежать неожиданных проблем с техническим его состоянием. Обычно эта процедура оплачивается поровну продавцом и покупателем. Также особенно тщательно следует отнестись к проверке документов на машину. Важно, чтобы все номера совпадали, а бумаги были понятны. Именно на этом этапе многие жертвы мошенников проявили недостаточную бдительность. Если продавец по каким-то причинам отказывается от расчета в ГАИ, про этот автомобиль стоит забыть, иначе есть немалая вероятность остаться и без автомобиля, и без денег. Андрей ГОЛУБЬ. Электронная версия газеты «Золотой Рог» № 6

