«Украинский след» обнаружился в деле «Востокбункера» в Приморье

«Под шумок» дипломатических скандалов и очередного витка формирования имиджа украинского президента вокруг «единения» нации, которую США пугают нападением России буквально сегодня, в Приморье закручивается весьма странная бизнес-история со следами в Незалежной.

Как обанкротить стратегическое предприятие региона, увести его в офшоры и остаться его владельцами? Мастер-класс на эту тему в Арбитражном суде Приморского края готовятся дать Игорь Польченко и Сергей Болдырев. Правда, через своих представителей, поскольку оба уже являются фигурантами уголовного дела о преднамеренном банкротстве, а один и вовсе прячется от отечественной Фемиды на пределами вскормившей его родины. ЗАО «Востокбункер» — стратегическое предприятие для Приморского края и всего Дальнего Востока. Нефтеналивная база, расположенная в районном центре Хасанского района пгт Славянке, ранее была ответственна за снабжение топливом целого ряда дальневосточных регионов в рамках северного завоза. Именно благодаря участию в стабильно финансируемых госпрограммах ее владельцы Игорь Польченко и Сергей Болдырев смогли в 2014–2015 годах набрать кредитов на развитие. В качестве залога для ВТБ и Сбербанка тогда сгодилось абсолютно все имущество «бизнес-империи», включая саму базу. Банки дали добро на кредитование в размере почти 7 миллиардов рублей. Вот только возвращать деньги владельцы «Востокбункера» не спешили, вскоре объявив себя банкротами и не отдав заёмные средства и проценты обратно. Польченко, как фигурант уголовного дела за преднамеренное банкротство и мошенничество, к тому же успел сбежать за границу и был объявлен в международный розыск. Сергей Болдырев и ещё один его бизнес-партнёр Юрий Баранов, в свою очередь, начали также спешно избавляться от своих акций. Первый продал 33% акций своему сыну Кириллу в обход закона о банкротстве. Второй — свой пакет реализовал в пользу гражданина Украины Дмитро Каширина, который и по сегодняшний день возглавляет гонконгскую фирму-офшор Tranzit Invest Group Limited. Господину из Незалежной досталась треть акций. Новый виток весьма мутной, на наш взгляд, схемы вновь всплыл на поверхность и привлек к себе внимание — нет, не антимонопольной службы, как должно было бы быть — а патриотов, которые заинтересованы в сохранении стратегически важного для Дальнего Востока предприятия и ведущих бизнес строго в рамках закона в отличие от нынешних собственников «Востокбункера». В прошлом году имущество Игоря Польченко было выставлено на торги. Тогда-то его 34% в гонконгской компании по результатам торгов приобрело ООО «Ист Эдженси». Его единственный учредитель — Кирилл Болдырев — сын бизнес-партнера Польченко. Вот только УФАС Приморья в этом ничего противозаконного не увидело. Зато увидел Арбитражный суд региона, принявший решение арестовать акции Польченко. Иск о признании результатов сделки незаконными основывается именно на сокрытии информации о «родственной связке» в ходе торгов. Как отмечают «Новые известия», за год ситуация на международной арене сильно поменялась. Сейчас управление важнейшим топливным хабом, на который завязаны интересы жизнеобеспечения не только Приморья, но и ряда регионов Дальнего Востока, подданным Украины Дмитро Кашириным, выглядит довольно рискованным шагом. Мы видим простую схему, как бывшие владельцы градообразующего предприятия Славянки выводят за границу около 7 миллиардов рублей, при этом пытаясь остаться его фактическими бенефициарами для дальнейшего получения прибыли и её вывода в офшоры. Однако на пути этого предпринимательского «проекта», прикрытого не только зоной с особым налоговым порядком, но и флагом Украины, встанет российский арбитраж.

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