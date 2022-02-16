В Приморье можно заработать миллиард за год

При этом, как добавили в пресс-службе ведомства, в ходе декларационной кампании — 2021 приморцы заявили о доходах:
— от 1 миллиона до 10 миллионов рублей — более 18 тысяч граждан;
— от 10 миллионов до 100 миллионов рублей — более 500;
— от 100 миллионов до 500 миллионов рублей — менее 100;
— от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей — 11;
— свыше 1 миллиарда рублей — 8 налогоплательщиков.
Надо отметить, что в ходе доковидной декларационной кампании — 2019 о доходах свыше миллиарда рублей также отчитались 8 приморцев. Представители краевой УФНС не стали уточнять отрасли экономики Приморья, в которых можно заработать баснословные прибыли.
Отметим, подача декларации необязательно повлечёт уплату налога. Существуют ситуации, когда закон позволяет избежать налогообложения. Например, проданная недвижимость находилась в собственности в течение минимального предельного срока владения — по ряду условий три или пять лет. Или проданным автомобилем владели более трёх лет, или продали его меньше, чем за 250 тысяч рублей — налог с этой суммы платить не придётся. Но подать декларацию тогда надо было (с этого года правила изменились).
Как отметила временно исполняющий обязанности заместителя руководителя региональной ФНС Ольга Пинчук, непредставление налоговой декларации по форме 3-НДФЛ в отношении доходов, полученных от продажи имущества, либо полученных в дар, грозит неприятностями. Даже если налог платить не надо. Как правило, после завершения очередной декларационной кампании наступает другая, не менее масштабная — по привлечению к административной ответственности уклоняющихся от представления отчётности.
В 2020 году в её рамках были проведены камеральные проверки в отношении 11 тысяч граждан, часть из них были привлечены к ответственности.
С декларациями по кабинетам просят не ходить
С наступлением 2022 года стартовала очередная декларационная кампания, и её особенностью стало то, что теперь не надо заполнять декларацию о доходах, если в 2021 году продали имущество за сумму, не превышающую размер имущественного вычета. Он составляет один миллион рублей при продаже жилья, земельных участков и 250 тысяч — при реализации автомобилей, нежилых помещений (гаража, например).
Также в связи с освобождением в 2021 году семей с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья, находившегося в собственности меньше минимального срока, отпала необходимость заполнять декларацию. Но необходимо соблюсти пять условий:
— налогоплательщик или его супруг являются родителями двух и более несовершеннолетних детей (либо детей до 24 лет, если они обучаются очно);
— новая недвижимость должна быть приобретена в тот же календарный год, в котором продана предыдущая, или не позднее 30 апреля следующего года;
— общая площадь купленного жилья или его кадастровая стоимость должна быть больше, чем проданная;
— кадастровая стоимость жилья не должна превышать 50 миллионов рублей;
— на момент продажи жилья ни у налогоплательщика, ни у его детей не должно быть другого жилья, площадь которого, в совокупности, больше половины площади приобретённого жилья.
Напомним, в этом году необходимо отчитаться о доходах, полученных в 2021 году, в случае:
— продажи имущества, находившегося в собственности меньше минимального предельного срока;
— сдачи имущества в аренду;
— выполнения работ по договорам гражданско-правового характера;
-получения в дар имущества;
получения иного имущества, налог с которого не был удержан.
Предельный срок подачи декларации по форме 3 НДФЛ — 4 мая 2022 года. Уплатить начисленную сумму надо не позднее 15 июля 2022 года.
Чтобы представить декларацию о доходах в налоговую инспекцию, не обязательно приходить на личный приём. Специалисты советуют воспользоваться опцией «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте Федеральной налоговой службы. Возникающие вопросы по заполнению можно решить, обратившись в единый контакт-центр по телефону: 8-800-222-2222. Также можно направить письменный запрос, воспользовавшись сервисом «Обратиться в ФНС» на официальном сайте ведомства.
Использование сервисов налоговой службы не только удобно, но и особенно актуально в период пандемии. Как известно, с 26 января и до 25 февраля МФЦ сократили перечень предоставляемых услуг населению из-за пятой волны коронавируса. Теперь в этой организации можно получить только одну услугу по приёму документов из сферы ФНС из предоставляемых ранее 23-х.
Любовь к спорту поддержат налоговым вычетом
С 1 января 2022 года изменился и порядок предоставления имущественных и социальных вычетов работодателем: теперь уведомление о праве на вычет налоговая инспекция выдаёт не налогоплательщику, а направляет в адрес работодателя.
Отметим, можно рассчитывать на социальный вычет по расходам, понесённым с 2022 года на фитнес и другие спортивно-оздоровительные услуги, оказанные налогоплательщику или его несовершеннолетнему ребёнку. Для этого необходимо, чтобы организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие такие услуги, были включены в перечень, ежегодно формируемый Минспортом РФ, ознакомиться со списком можно на его сайте. А сами услуги должны быть в перечне видов физкультурно–оздоровительных услуг, утверждённом правительством РФ. На сегодня в региональном списке значатся 55 организаций и ИП, расходы на занятия в которых можно внести в декларацию для налогового вычета. В федеральном списке таких организаций и ИП — около четырёх тысяч.
Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Ольга Киричек объяснила, как воспользоваться льготой «на спорт».
— Для этого убедитесь, что спортзал, в который ходите, и услуги, которые там получаете, входят в вышеуказанные списки, затем заключаете договор с организацией — на себя либо на своего ребёнка, — отметила специалист. — Сохраняете все чеки и платёжные документы, они пригодятся при заполнении налоговой декларации. После завершения налогового периода, вы получаете налоговый вычет — 13% от потраченной на занятия спортом суммы.
Ольга Киричек отметила, что предельный размер вычета не может превышать 120 тысяч рублей за год в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами. Отметим: возместить свои расходы можно за 2022 год, значит, декларацию нужно будет подать в 2023 году.
С налогом на имущество лучше не затягивать
Итоги кампании-2021 по уплате налогов на имущество подвела начальник отдела налогообложения имущества Ольга Никитина. По её словам в 2021 году физлицам были начислены имущественные налоги на сумму 3,3 млрд рублей, налоговые уведомления направлены в адрес 850 тыс. приморцев — это примерно половина населения Приморья. Из них своевременно, до 1 декабря 2021 года, заплатили налог около 65% налогоплательщиков. Остальным до момента уплаты налогов будут начисляться пени. Кроме того, могут возникнуть и другие неприятные последствия — например, мероприятия по принудительному взысканию задолженности.