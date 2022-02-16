В Приморье можно заработать миллиард за год

Отметим, можно рассчитывать на социальный вычет по расходам, понесённым с 2022 года на фитнес и другие спортивно-оздоровительные услуги, оказанные налогоплательщику или его несовершеннолетнему ребёнку. Для этого необходимо, чтобы организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие такие услуги, были включены в перечень, ежегодно формируемый Минспортом РФ, ознакомиться со списком можно на его сайте. А сами услуги должны быть в перечне видов физкультурно–оздоровительных услуг, утверждённом правительством РФ. На сегодня в региональном списке значатся 55 организаций и ИП, расходы на занятия в которых можно внести в декларацию для налогового вычета. В федеральном списке таких организаций и ИП — около четырёх тысяч.