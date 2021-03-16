Дальневосточный вектор: Между Москвой и Пекином

И все же «дефицитный бюджет» вряд ли является главной причиной всех бед. «Дальний Восток всегда был дотационным, — напомнил независимый экономист Александр Киктенко. — И дело тут не в том, что мы мало производим. Просто очень много финансово ёмких предприятий, которые фактически работают здесь, налоги платят в Москву, потому что зарегистрированы именно там. Но несмотря на это в советские времена инфраструктурное развитие ДФО было несравнимым с центральной частью страны. Предприятия сами заботились о своих работниках. Строили для них жильё, школы, больницы. Сейчас даже самые крупные компании не вкладываются в инфраструктурные проекты, потому что не имеют уверенности в том, что продолжат работу завтра. Это объективная реальность Дальнего Востока. Все работают с колёс и приходят в бизнес на один день», — продолжил эксперт.