Я в прорабы бы пошёл, пусть меня научат

Постоянная занятость со стабильным заработком — то, что востребовано во все времена. Какие самые хорошо оплачиваемые вакансии предлагали работодатели Дальнего Восто-ка в начале марта, изучил сервис Работа.ру.

Во Владивостоке, чтобы иметь возможность пополнять свой кошелёк на сумму до 160 000 рублей в месяц, надо быть прорабом. Среди обязанностей потенциального кандидата: выезд к клиенту, консультация заказчиков по ремонтно-отделочным работам, расчёт сметы, контроль качества работы бригад, помощь в подборе материалов и отчёт по ходу ремонта перед заказчиком. Соискатель должен иметь стаж в данной сфере не менее трёх лет, опыт работы на руководящей должности и составления сметы, личный автомобиль. Также до 150 000 рублей готовы платить менеджеру по продажам во Владивостоке. Специалист будет привлекать новых клиентов, работать с существующими заказчиками, сопровождать и контролировать сделки. От соискателя требуется знание техники продаж, уверенное пользование ПК, развитые коммуникативные навыки и аналитический склад ума. Работодатель готов рассмотреть кандидата без опыта работы. Одна из самых высоких зарплат на Дальнем Востоке доступна машинисту бульдозера в Благовещенске (Амурская область)- от 180 000 рублей. Будущий сотрудник будет планировать полигон, работать в карьере на подаче груза и поддерживать технику в исправном состоянии. Для трудоустройства необходим стаж от 5 лет, квалификация 6-8 разряда, среднее специальное образование, удостоверение машиниста-тракториста. Преимуществом будет опыт работы в артели. Доход от 155 000 рублей доступен заместителю начальника товарно-сырьевого цеха в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). Сотрудник будет обеспечивать приготовление продукции в соответствии с контрактами, осуществлять руководство деятельностью участков, организовывать подготовку и бесперебойную подачу сырья, проводить количественный учёт поступающей нефти. Кандидат должен иметь высшее профессиональное образование, стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет, навыки пользователя ПК. Работодатель обеспечивает санаторно-курортное лечение, компенсирует расходы на занятия спортом и предлагает льготное ипотечное кредитование. На судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре ищут начальника центральной заводской лаборатории с зарплатой от 111 000 рублей. Сотрудник будет планировать и организовывать деятельность отдела, формировать бюджет платежей, проводить и реализовывать политику по обеспечению радиационной безопасности, изучать передовой опыт в области качества, стандартизации и метрологии. Для трудоустройства необходимо высшее техническое образование, опыт практической работы не менее 3 лет, а также опыт работы на руководящей должности. От 120 000 рублей может зарабатывать программист 1С в Хабаровске. Сотрудник возьмёт на себя программирование на 1С: Предприятие, доработку и обновление конфигураций 1С, выполнение регламентного обмена между базами и написание инструкций для пользователей. От соискателя ждут опыт в автоматизации торговли, профессиональные знания и навыки разработчика приложений, умение внедрять различные конфигурации и знание бухгалтерского учёта. Доход от 100 000 рублей доступен начальнику юридического отдела в Хабаровске. Специалисту предстоит организовывать работу подразделения, вести претензионно-исковую работу, представлять интересы компании, разрабатывать корпоративную документацию и консультировать руководство компании по юридическим вопросам. Кандидату необходимо иметь высшее профильное образование, опыт управления, отлично знать законодательство и быть стрессоустойчивым. По материалам пресс-службы сервиса Работа.ру.

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