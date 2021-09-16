Как транспортная прокуратура может защитить права предпринимателей

Как подчеркивал неоднократно глава государства, развитие предпринимательства представляет собой приоритетное направление российской государственной политики. Поэтому основная задача заключается в обеспечении надлежащих гарантий развития предпринимательства, охране и защите прав субъектов предпринимательской деятельности.
«Защита прав предпринимателей представляет собой совокупность нормативно установленных мер (механизмов) по восстановлению или признанию нарушенных или оспариваемых прав и интересов их обладателей, которые осуществляются в определенных формах, определенными способами, в законодательно определенных границах, с применением к нарушителям мер юридической ответственности», — рассказывает прокурор отдела по надзору за исполнением законов в таможенной сфере, процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью (с дислокацией в г. Владивостоке) Дальневосточной транспортной прокуратуры Кристина Захарова.
По словам эксперта, субъекты предпринимательской деятельности в основном активно пользуются гражданско-правовыми способами защиты своих прав. Их перечень определен в ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (признание права, пресечение действий, нарушающих право, возмещение убытков и др.). Административно-правовые и уголовно-правовые способы защиты прав предпринимателей, как правило, являются дополнительными (по отношению к гражданско-правовым способам).
Согласно статье 325 ТК ЕАЭС, если подача таможенной декларации не сопровождалась представлением документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации, таможенный орган вправе в отношении проверяемых сведений запросить у декларанта документы, сведения о которых указаны в таможенной декларации.
«Таможенный орган вправе запросить коммерческие, бухгалтерские документы, сертификат о происхождении товара и (или) иные документы и (или) сведения, в том числе письменные пояснения, необходимые для установления достоверности и полноты проверяемых сведений, заявленных в таможенной декларации, и (или) сведений, содержащихся в иных документах, в следующих случаях: документы, представленные при подаче таможенной декларации не содержат необходимых сведений или должным образом не подтверждают заявленные сведения; таможенным органом выявлены признаки несоблюдения положений ТК ЕАЭС и иных международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и (или) законодательства государств-членов, в том числе недостоверности сведений, содержащихся в таких документах», — говорит Кристина Захарова.
Перечень запрашиваемых документов и (или) сведений определяется должностным лицом таможенного органа исходя из проверяемых сведений с учетом условий сделки с товарами, характеристик товара, его назначения, а также иных обстоятельств.
При завершении проверки таможенных, иных документов и (или) сведений в случае, если представленные в соответствии с настоящей статьей документы и (или) сведения либо объяснения причин, по которым такие документы и (или) сведения не могут быть представлены и (или) отсутствуют, либо результаты таможенного контроля в иных формах и (или) таможенной экспертизы товаров и (или) документов, проведенных в рамках такой проверки, не подтверждают соблюдение положений ТК ЕАЭС, иных международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов, в том числе достоверность и (или) полноту проверяемых сведений, и (или) не устраняют оснований для проведения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений, таможенным органом на основании информации, имеющейся в его распоряжении, принимается решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в таможенной декларации.
Вопросы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности являются приоритетом в работе транспортных прокуроров. В связи с этим прокурорами в ходе осуществления прокурорского надзора пресекаются факты несоблюдения прав субъектов внешнеэкономической деятельности.
Так, транспортными прокурорами при осуществлении надзора за исполнением законов в таможенной сфере пресечены факты несоблюдения порядка проведения таможенным органом контроля таможенной стоимости, незаконного внесения изменений в сведения о таможенной стоимости товаров, неправомерного отказа в выпуске товаров, нарушения порядка рассмотрения обращений.
Несмотря на требования ст. 325 ТК ЕАЭС должностными лицами таможенного органа принято решение о внесении изменений в заявленные сведения о таможенной стоимости товаров (лодочные подвесные двигатели). При принятии незаконного решения предоставленные декларантом подтверждающие документы и пояснения не учтены.
«В целях устранения выявленных нарушений таможенного законодательства начальнику таможенного органа в мае 2021 г. внесено обобщенное представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры по недопущению подобных нарушений, а также проведена ведомственная учеба в целях повышения законности принимаемых решений должностными лицами таможен», — говорит Кристина Захарова.
Кроме того, Дальневосточной транспортной прокуратурой в 1 полугодии 2021 года проведена проверка исполнения законодательства в сфере развития территорий с преференциальными экономическими режимами, а также правомерности расходования бюджетных средств на их создание.
Транспортными прокурорами выявлены нарушения таможенного законодательства при таможенном оформлении товаров и проведении контроля, в том числе таможенной стоимости, факты создания резидентам территории опережающего социально-экономического развития административных барьеров при вывозе водных биологических ресурсов.
Например, в нарушение ст. 38 ТК ЕАЭС должностными лицами таможенного органа принято решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные резидентом территории опережающего социально-экономического развития, в связи с чем Приморским транспортным прокурором приняты меры прокурорского реагирования(внесено представление). Незаконное решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары в части таможенной стоимости товаров, отменено. Участнику внешнеэкономической деятельности возвращены излишне уплаченные таможенные платежи в размере 2,3 млн рублей.