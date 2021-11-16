Кредит от СберБанка: лучше не брать?

Стартовая страница, как и все предыдущие, за исключение СберБанка, громких призывов не содержит — «Кредит на любые цели для тех, кто хочет совершить долгожданные покупки, путешествовать или сделать ремонт». Кредитный калькулятор очень понятный, что во многом обусловлено неизменностью условий кредитования — в меню нет никаких дополнительных опций, а процентная ставка 5,9% годовых не изменяется в зависимости от срока (от 2 до 5 лет) или размера (от 50 000 000 руб. до 5 000 000 руб.). В этой связи уместными кажутся информационные сообщения о том, что «Ставка 5,9% на весь срок» и «5,9% каждому», но смущает строка, размещённая чуть ниже калькулятора мелким шрифтом: «Пример расчёта процентной ставки носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой». Сложно сказать, какой смысл вложен в это предложение, но юристы, прокомментировавшие этот материал, отмечают, что при обращении в банк вы не имеете никаких гарантий получить на руки кредит именно под 5,9%.