Кредит от СберБанка: лучше не брать?

СберБанк
На «главной» по кредитам странице, с которой начинается путь обычного человека в финансовую кабалу, красуется: «Самый популярный кредит в России*» со ставкой от 5,9%. Однако переход по звёздочке сразу даёт понять, что самый популярный кредит стал таковым на основании исследования, проведённого ООО «Ипсос Комкон» в январе–декабре 2020 года. Опрошены жители городов России с населением 100 тыс. и более человек методом самозаполнения онлайн-анкеты, общая выборка — 30 тыс. человек.
Данные, бесспорно, интересные. Некая организация с помощью онлайн-анкеты опросила 30 тыс. человек, при этом резонны сомнения, что все эти люди представили в подтверждение своих анкетных данных паспорт с пропиской. А значит, достаточно сложно понять, где они действительно проживают.
Полагаем, что нашим читателям также будет интересна и ООО «Ипсос Комкон», проводившее исследование. Компания далеко не бедная, только в 2020 году её выручка составила 3,155 млрд руб., арендующая под свои нужды целый БЦ «Красносельский» в Москве. Полагаем, что проведённое исследование не очень патриотично: «Ипсос Комкон» владеет акционерное общество «ИПСОС С. А.», зарегистрированное во Франции, а до этого владела кипрская компания «ПОРТДИЛ ЛИМИТЕД».
Но мы отвлеклись от процедуры получения кредита. Следующая же запись на информационной странице гласит, что один из плюсов кредита в СберБанке — «честные условия»: «без скрытых комиссий и платежей, страховка — только по желанию».
Меню расчёта кредитной истории ориентирует нас на сумму 299 000 руб., которую можно уменьшить до 30 000 руб. или увеличить до 5 000 000. Срок — от 3 месяцев до 5 лет. Ставка по кредиту в размере 5,9% будет неизменной на всём пути перемещения кредитного ползунка, однако обольщаться не стоит — она действует лишь первые 3 месяца. Начиная с 4 месяца вы будете платить либо по ставке 12,9% (если сумма кредита до 300 000 руб.), либо по ставке 10,9% (свыше 300 000 руб.). При этом кредит необходимо брать на срок от года, иначе получите ставку либо 8,9%, либо 10,9% (тоже в зависимости от суммы).
Но и это ещё не всё. Фраза «без скрытых комиссий и платежей» достаточно условна, ибо чуть ниже поля расчёта стоимости кредита мы видим две по умолчанию активные дополнительные опции: «Получаю зарплату или пенсию в СберБанке» и «Есть годовая подписка СберПрайм+».
Первая влияет на ставку — не имея в СберБанке зарплатных или пенсионных выплат, вам придётся иметь дело с повышенной ставкой в 13,9% и 11,9% на срок свыше года и 11,9% — 9,9% на срок менее года (в зависимости от суммы кредита с порогом в 300 000 руб.).
Вторая опция удивила больше всего. Наличие годовой подписки в СберПрайм+ даёт возможность увеличения срока уплаты льготной ставки. Как помним, она будет действовать первые 3 месяца, а если подписки нет, то вам грозит повышенная ставка уже со 2 месяца. Стоит такая подписка 3 990 руб. в год. Если вы хотите взять кредит 300 000 руб. на 1 год и 1 месяц, то при наличии подписки сэкономите всего 196 руб., потратив 3 990 — такая себе экономия.
ВТБ
Рассмотрим стартовую «кредитную» страницу банка ВТБ. Каких-либо громких лозунгов она не содержит, предлагает «Кредит наличными на любые цели» по ставке от 5,9% годовых.
Кредитное меню сразу даёт понять, что если вам от 18 до 22 лет, то взять кредит свыше 500 000 руб. вы не сможете. После 22 вам доступен порог в 3 000 000 руб. Максимальный срок предоставления кредита, как и ставка, одинаковы для всех возрастов — от 6 месяцев до 5 лет. Ставку рассчитать очень просто: всё, что свыше 2 000 000 руб., выдаётся по ставке 5,9% годовых, ниже — 7,2%.
Как и в СберБанке, всё существенным образом меняет опция «Я получаю зарплату на карту ВТБ»: во-первых, этот факт увеличивает предельный порог кредитных возможностей (до 5 000 000 руб. на 7 лет), во-вторых, процентная ставка 5,9% больше не изменится вне зависимости от суммы платежа.
Таким образом, при сравнении со СберБанком — ближайшим конкурентом — выясняется удивительная вещь: имея зарплатный проект в обоих банках, вы заплатите по кредиту 10,9% годовых в СберБанке и 5,9% годовых — в ВТБ. Как вы помните, льготная ставка 5,9% в СберБанке распространяется только на первый месяц. Разница налицо — целых 5% годовых.
Альфа-Банк
Стартовая страница также обходится без «предвыборных» лозунгов, ограничиваясь сухим «Кредит наличными по сниженной ставке от 5,5%».
Это первый рассмотренный нами сайт, кредитный калькулятор которого не предлагает выбор дополнительных опций в виде зарплатного проекта, возраста, платных подписок или чего-то ещё. Однако, пролистав до конца страницы, мы видим, что минимальный возраст для получения займа составляет 21 год. ВТБ в этом плане более демократичен.
Кредитный калькулятор предлагает кредит на сумму от 50 000 до 7 500 000 руб. на срок от года до 5 лет. На величину процентной ставки влияет только размер кредита — от 50 000 до 250 000 руб. она составит 7,5%, от 250 000 до 1 300 000 — 7%, свыше этой суммы — 5,5%. Сниженная ставка в 5,5%, как и Иван Ургант, чьё изображение сопровождает эту информацию, имеют крайне мало общего с кредитами на небольшую сумму, а значит, и с рядовым потребителем. При этом чуть ниже мелким шрифтом имеется приписка «Расчёт калькулятора произведен по ставкам, действующим при условии оформления финансовой защиты к кредиту». Что это за финансовая защита и каковы её условия — не уточняется.
Тинькофф
Стартовая страница предлагает «Оформите кредит наличными онлайн», на любые цели без справок и поручителей. Процентная ставка от 6,9%. Однако сравнивать этот банк с остальными будет некорректно по причине существенного отличия кредитного калькулятора от ранее указанных — в нём нет процентной ставки, по которой вы получите кредит. Вы можете увидеть только предельные параметры: размер кредита от 50 000 руб. до 15 000 000 руб., срок кредита от года до 3 лет, а также сумму ежемесячного платежа. Но, по всей видимости, кредитные условия всё же проигрывают ВТБ и Альфа-банку — чуть выше указано, что получение кредита без залога осуществляется по ставке от 8,9%, под залог авто — от 7,9%, под залог недвижимости — от 6,9%.
«Открытие»
Стартовая страница, как и все предыдущие, за исключение СберБанка, громких призывов не содержит — «Кредит на любые цели для тех, кто хочет совершить долгожданные покупки, путешествовать или сделать ремонт». Кредитный калькулятор очень понятный, что во многом обусловлено неизменностью условий кредитования — в меню нет никаких дополнительных опций, а процентная ставка 5,9% годовых не изменяется в зависимости от срока (от 2 до 5 лет) или размера (от 50 000 000 руб. до 5 000 000 руб.). В этой связи уместными кажутся информационные сообщения о том, что «Ставка 5,9% на весь срок» и «5,9% каждому», но смущает строка, размещённая чуть ниже калькулятора мелким шрифтом: «Пример расчёта процентной ставки носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой». Сложно сказать, какой смысл вложен в это предложение, но юристы, прокомментировавшие этот материал, отмечают, что при обращении в банк вы не имеете никаких гарантий получить на руки кредит именно под 5,9%.
В сухом остатке или «баттл калькуляторов»
По результатам экспресс-исследования кредитных продуктов, проведённого нашей редакцией и максимально приближённого к оценке потребительских кредитов рядовым гражданином РФ, первое место уверенно занимают ВТБ и банк «Открытие». На втором месте — Альфа-Банк. Третье (хотя и по косвенным признакам) занимает банк Тинькофф. СберБанк, показавший по условиям экспресс-анализа самые плохие результаты в сфере кредитного финансирования, в тройку лидеров не попал.