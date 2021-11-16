QR-коды в Приморье: Получили? Предъявите

«Золотой Рог» взялся объяснить читателям, что такое эти новомодные QR-коды и какие двери они открывают.
Дают не всем
QR-код — не что иное, как подтверждение, что его обладатель привит либо переболел коронавирусом менее полугода назад, имеет иммунитет к инфекции. Сейчас это — своего рода пропуск в публичные места. Первое распоряжение насчёт обязательного предъявления QR-кодов в Приморье вступило в силу с 30 октября и касалось ресторанов, театров, кинотеатров, цирка и спортивных учреждений. С 9 ноября перечень расширился: по предложению главного санитарного врача региона в правительстве Приморского края обновили постановление о сфере предъявления электронной метки. Теперь без кода нельзя в парикмахерские, сауны и бани, а также в торговые центры за непродовольственными товарами.
Часто люди, перенёсшие коронавирусную инфекцию и заполучившие в итоге антитела, недоумевают: почему на Госуслугах они не могут найти свой QR-код. Объясняется это просто: код после заболевания выдаётся только тем гражданам, которые обращались в государственные медицинские учреждения, проходили лечение и имеют диагноз «Новая коронавирусная инфекция». Данные об этих пациентах вносятся в единый федеральный регистр, на основании которого портал Госуслуг формирует документы. Тем, кто переболел бессимптомно и не вставал на учёт в поликлинике или больнице, код не придёт, даже если платный тест подтвердит наличие антител к СOVID-19.
Возможны сбои и в этом регламенте — например, когда переболевший «по всем правилам» человек не видит кода на портале. В таком случае следует обратиться в медицинскую организацию, чтобы выяснить, почему сведения о перенесённом заболевании не были переданы в единый регистр.
Что касается вакцинированных граждан — все они гарантированно получают QR-код после введения второго компонента прививки в течение 1-4 дней. Большинство привитых находят код на Госуслугах в течение суток, но срок зависит от скорости обработки информации специалистами и при большом потоке желающих привиться может увеличиться. К нам в редакцию, например, обращались жители дальневосточной столицы, сделавшие прививку в мобильном пункте вакцинации и не получившие QR-код даже через две недели после полного курса.
Код — не медотвод
Многих интересует, какой уровень антител является достаточным, чтобы не заболеть, и нужно ли прививаться, если после перенесённой болезни организм выработал антитела в больших количествах? Медики однозначно выступают за вакцинацию независимо от уровня имеющихся антител. В ходе недавнего брифинга министр здравоохранения края Анастасия Худченко отметила: нет подтверждённых данных о том, сколько антител гарантированно защитят человека от болезни. Вакцинация тоже не гарантирует, что человек вообще не заболеет — но привитые переносят болезнь легче и быстрее.
— Мы видим каждый день: тяжёлые пациенты, пациенты в реанимации, — не привиты. Вакцинация — не 100%-ная гарантия от болезни. Но заболевший человек перенесёт это легче, без дыхательной недостаточности, — подтверждает слова министра и. о. заместиеля главного врача ВКБ № 4 по медицинской части Оганес Шушанян.
Российский Минздрав и ВОЗ рекомендовали проводить вакцинацию от СOVID-19 без изучения и учёта данных гуморального иммунитета. В настоящее время не существует единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса. Поэтому перенесённая болезнь и полученный после неё QR-код не являются основаниями для выдачи медотвода от прививки.
— Женщина на днях требовала созвать комиссию, которая бы подтвердила у неё наличие медотвода от вакцинации. Пришлось объяснять, что врачебная комиссия медотвода ей не даст при отсутствии обострения хронических заболеваний. Потому что с её «букетом» как раз и надо в первых рядах делать прививку, — рассказывает главный врач ВКБ № 4 Елена Новицкая. — Зачем человек с экономическим образованием пытается «перетянуть на себя одеяло» и доказать врачам нецелесообразность иммунизации от COVID-19? Увы, авторитет докторов порой перечёркивается безапелляционным: «А вот в интернете пишут».
Как проверят
Проверка QR-кодов в учреждениях, вошедших в опубликованный краевой перечень, осуществляется при помощи обычного смартфона или планшета. Механизм проверки 9 ноября на брифинге продемонстрировал заместитель председателя правительства Приморского края, региональный министр цифрового развития и связи Константин Волошин. Код считывается сканирующей программой — и на экране «проверяющего» смартфона возникают данные о действительности сертификата вакцинированного или переболевшего гражданина. При этом персональные данные не совсем полны: проверяющий видит инициалы обладателя кода, а также первые и последние цифры номера его паспорта. Поэтому следует по требованию показать документ, подтверждающий его личность.
И, кстати, юристы дают чёткий ответ на все прикрытые якобы нормами Конституции, ГК и УК возражения — кто имеет или не имеет права проверять документы.
— Посмотреть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (например, водительское удостоверение или военный билет) одновременно с проверкой QR-кода о вакцинации могут в магазине, кафе, фитнес-центре, театре и в иных местах. Согласно российскому законодательству гражданам могут оказываться персонифицированные услуги. Люди сталкиваются с этим, например, в банке, при передвижении авиационным или железнодорожным транспортом и т. д. То есть потребитель должен предоставить документы, идентифицирующие его как личность для получения соответствующих услуг. Это требование, связанное с необходимостью подтверждения личности, устанавливается в нормативных актах, у нас это постановление губернатора Приморья, которое вводит необходимость наличия QR-кода в указанных ситуациях. А поскольку QR-код «именной», то и «бремя доказывания» ложится на потребителя. Конечно, «в обязаловку» никто предъявлять паспорт не обязан, но в этом случае и продавец/поставщик услуг вам ничего не должен — может законным образом не оказывать услуги, публичная оферта в этом случае уже не действует, — объяснил юрист Эдуард Черторинский.
Исключение составляют дети и подростки младше 18 лет: от них QR-код не требуется — ведь вакцинация несовершеннолетних пока не проводится.
В смартфоне или на бумаге
С 16 ноября граждане смогут получать не только электронные, но и бумажные сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (равно как и о перенесённой болезни) в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Постановление об этом утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Нововведение обусловлено тем, что многие граждане всё ещё не зарегистрированы на Госуслугах или не имеют смартфона либо возможности распечатать полученные сертификаты. Одновременно в МФЦ готовы помогать людям пройти регистрацию и завести личный кабинет на Госуслугах, чтобы облегчить в дальнейшем оформление различных документов. Бумажный сертификат имеет такую же силу, как QR-код в электронном виде.
Отдельно в Приморском крае прописали возможность альтернативы в виде бумажной справки, подтверждающей прохождение вакцинации или факт перенесённого коронавируса, выдаваемой военнослужащим (в том числе и отставным), контрактникам, а также членам их семей. При этом такие граждане должны в обязательном порядке предъявить военный билет либо удостоверение военнослужащего. Членам семей военнослужащих следует носить с собой ещё и справку, подтверждающую, что они состоят в родственных отношениях с военными.
Почему так — в пресс-службе краевого правительства нам не смогли ответить. Однако предположим, что причина — в особенностях работы ведомственных медучреждений Министерства обороны РФ и нюансах регистрации на Госуслугах у военнослужащих.
Исключение сделали и для сотрудников иностранных консульств. Они также могут предъявить справку о вакцинации, сделанной не более года назад на территории России, а также соответствующий документ, подтверждающий их статус.