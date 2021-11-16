QR-коды в Приморье: Получили? Предъявите

— Посмотреть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (например, водительское удостоверение или военный билет) одновременно с проверкой QR-кода о вакцинации могут в магазине, кафе, фитнес-центре, театре и в иных местах. Согласно российскому законодательству гражданам могут оказываться персонифицированные услуги. Люди сталкиваются с этим, например, в банке, при передвижении авиационным или железнодорожным транспортом и т. д. То есть потребитель должен предоставить документы, идентифицирующие его как личность для получения соответствующих услуг. Это требование, связанное с необходимостью подтверждения личности, устанавливается в нормативных актах, у нас это постановление губернатора Приморья, которое вводит необходимость наличия QR-кода в указанных ситуациях. А поскольку QR-код «именной», то и «бремя доказывания» ложится на потребителя. Конечно, «в обязаловку» никто предъявлять паспорт не обязан, но в этом случае и продавец/поставщик услуг вам ничего не должен — может законным образом не оказывать услуги, публичная оферта в этом случае уже не действует, — объяснил юрист Эдуард Черторинский.