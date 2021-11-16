Как говорится в отчёте об итогах голосования, размещённом на официальном сайте ВМРП, в состав нового Совета вошли девять человек. Каждая из выдвинутых кандидатур достаточно просто определяется как аффилированная с одной из сторон фигура.
Едва закончилось собрание акционеров, как в профессиональных чатах появилась информация о новом распределении сил.
Дарькин выдвигал девять кандидатов, из которых пятеро прошли в новый Совет. Интересы экс-губернатора в порту будет представлять бывший вице-губернатор Сергей Передрий, генеральный директор ПАО «НБАМР» Александр Шуматов, Валерий Мартынов, отец совладельца компании «Геотекс» Дмитрия Мартынова. Также в «блок Дарькина» входит его дочь Анна Хмарук и Алексей Важенин.
Дениса Сарану и Олега Кожемяко наблюдатели объединяют в одну группу, которая противостоит экс-губернатору. От лица союза «Кожемяко-Сарана» в состав Совета директоров вошли Александр Евдокимов, Максим Кравченко, Денис Сарана и Вячеслав Смирнов.
На том же собрании были прекращены полномочия прошлого Совета директоров и таким образом бизнес покинула часть прошлой команды Сараны (Алексей Златкин, Алексей Сарана) и все представители «бизнес-империи» Катунина (Владимир Катунин, Мария Катунина-Томпсон, Валерий Мартынов, Андрей Мощевитин и Александр Шевченко).
Напомним, в марте этого года в офисных помещениях ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», его учредителя Дениса Сараны, ряда подконтрольных ему компаний, входящих в группу ООО «Металлторг», были проведены обыски. Источник в силовых структурах сообщал, что это — часть расследования дела о незаконном экспорте стратегических товаров — металлического лома — на сумму более миллиарда рублей. Сам Сарана и несколько его сотрудников были задержаны.
Отметим, что в августе компания бывшего главы региона Сергея Дарькина ООО «Тигр-Инфраструктура» вместе с Сергеем Передрием выкупила 45% уставного капитала ООО «Геотекс», материнской компании ВМРП, у Александра Катунина, экс-владельца холдинга Evraz. Компания «Геотекс» контролировала 51,9% ОАО «Владморрыбпорт».
Одновременно со структурами Дарькина в процесс покупки акций порта вошла компания «Торговый дом Фили», напрямую связанная с людьми, близкими к нынешнему губернатору Приморского края Олегом Кожемяко. В сентябре «ТД Фили», в совладельцах которого — сестра губернатора Ольга Кравченко и гражданская жена Ирина Герасименко, получил 25% акций ВМРП.
В сентябре совладелец и член совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Денис Сарана, сообщил, что начал сделку по продаже своей части акций стратегическим инвесторам. В результате совершения этой сделки команда нынешнего губернатора Приморья вошла в альянс с бизнес-структурами Дениса Сараны. Однако, как показывают итоги голосования, кандидаты, выдвинутые со стороны Сараны — Дмитрий Дорошенко, Алексей Сарана и Алексей Златкин — не набрали нужного количества голосов для прохождения в Совет. Наблюдатели считают, что таким образом подтверждается тот факт, что Сарана находится в процессе выхода из портовых мощностей региона, а команда Кожемяко, напротив, входит в бизнес с перспективой долгой борьбы за владение крупнейшей компанией региона.
Сообщается, что стороны наносят друг другу небольшие, но очень колкие удары. Например, Денис Сарана направил в правоохранительные органы информацию об иностранном контроле в ООО «Геотекс», что может выйти боком для Сергея Дарькина и сделки по приобретению оставшихся долей ОАО «Владморрыбпорт».
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Владивостокский морской рыбный порт расположен на южном берегу бухты Золотой Рог. Протяжённость десяти причалов - 2020 метров с глубинами от 9,75 до 11,5 метра.
На территории порта функционирует контейнерный терминал, оснащённый перегрузочной техникой, расположены холодильники с температурным режимом от -22 до 0 градусов Цельсия.
Все причалы и склады имеют подъездные железнодорожные пути общей протяжённостью более 10 километров и автодороги протяженностью более 4 километров. Железнодорожные пути прилегают к железнодорожной станции Мыс Чуркин Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги – конечному пункту Транссибирской железнодорожной магистрали.