В сентябре совладелец и член совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Денис Сарана, сообщил, что начал сделку по продаже своей части акций стратегическим инвесторам. В результате совершения этой сделки команда нынешнего губернатора Приморья вошла в альянс с бизнес-структурами Дениса Сараны. Однако, как показывают итоги голосования, кандидаты, выдвинутые со стороны Сараны — Дмитрий Дорошенко, Алексей Сарана и Алексей Златкин — не набрали нужного количества голосов для прохождения в Совет. Наблюдатели считают, что таким образом подтверждается тот факт, что Сарана находится в процессе выхода из портовых мощностей региона, а команда Кожемяко, напротив, входит в бизнес с перспективой долгой борьбы за владение крупнейшей компанией региона.