Минтаевая путина: Не так рыбачим?

9 марта в Росрыболовстве состоялось очередное заседание штаба Охотоморской путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. На нем были подведены промежуточные итоги минтаевой путины сезона «А» 2021 года.

Лед не тронулся По данным ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи», вылов минтая по состоянию на 4 марта в Дальневосточном бассейне составил суммарно 446,8 тыс. тонн, что на 145,5 тыс. тонн или на 24,6% меньше уровня того же периода 2020 года. Как говорят специалисты, всему виной ледовая обстановка, которая будет только ухудшаться. В течение прошедшей недели в северной части Охотского моря продолжилось интенсивное льдообразование. Ледовыми полями закрыты места основных скоплений минтая, сельди и синего краба в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах. На юг за счет южных циклонов проникает более теплый воздух, но северную часть Охотского моря это мало затронет — ледовая обстановка здесь не изменится и по-прежнему будет влиять на результативность промысла. На сегодняшний день в Охотском море добыто 394,2 тыс. тонн минтая (-25,7% от уровня 2020 года), в том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарный вылов — 333,3 тыс. тонн (-27%), в Восточно-Сахалинской подзоне — 1 тыс. тонн (-88,9%), в Южно-Курильской зоне — 17,4 тыс. тонн, что соответствует уровню 2020 года, в Северо-Охотоморской подзоне — 59,9 тыс. тонн (-7,7%), в Восточно-Камчатской зоне — 15,3 тыс. тонн (-8,9%), в том числе в Петропавловско-Командорской подзоне — 13,4 тыс. тонн (-17,3%). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба Росрыболовства. Кроме того, проведен мониторинг и по другим видам промысловой рыбы. Как отмечается, с начала года тихоокеанской сельди добыто 82,8 тыс. тонн (+46,3%), в том числе в Северо-Охотоморской подзоне — 74,1 тыс. тонн (+31,9%). Трески добыто 33,8 тыс. тонн (-15,5%), в том числе в Западно-Беринговоморской зоне — 7,4 тыс. тонн (+15,6%), в Восточно-Камчатской зоне — 8,3 тыс. тонн (-43,2%), в Охотском море — 10,9 тыс. тонн (+47,3%). По состоянию на 4 марта на промысле минтая в Охотском море находилось 85 судов, на промысле сельди — три судна, на промысле трески — одно судно. Свободные транспортные мощности флота составляют около 70 тыс. тонн, на подходе шесть транспортных судов суммарной свободной емкостью 21 тыс. тонн. Планы срываются Однако, как рассказал в интервью «Золотому Рогу» президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, ситуация с недостаточной результативностью путин — проблема не сегодняшнего дня. «Если смотреть на итоги работы отрасли за 2020 год, мы увидим, что до тех плановых показателей, которых намечалось достичь, мы не дотянули. В стратегии отрасли мы планировали увеличить объем вылова водных биоресурсов примерно на уровень 5,2 млн тонн. По факту мы вышли на результат 4,9 млн тонн», — рассказал президент АРПП. У такого отставания, по словам Мартынова, есть несколько причин. «Почему так получается? Что, неправильно работаем? Не так рыбачим? А все очень просто. Первое, что повлияло на отрасль, — это неточные прогнозы ученых по лососевым. Мы рассчитывали на объем вылова порядка 400 тысяч, а по факту поймали около 300 тысяч тонн. В связи с этим считаю, что назрела необходимость тратить больше денег на науку, чтобы у ученых был современный флот, который бы позволял эффективно работать, давать точные прогнозы. Это архиважно для рыбаков. Второе — это крайняя зарегулированность рыболовной отрасли и фактическая ее зависимость от Федеральной антимонопольной службы и других ведомств в части организации аукционов. К примеру, 8,5 тыс. тонн глубоководных крабов были выставлены на аукцион аж три раза, но смогли их продать только в конце 2020 года. По закону этот объем должен был попасть к нам в освоение, но этого не произошло. И 8,5 тысяч тонн просто пропало. До этого пропало так же почти 2 тысячи тонн креветки. Такое неоперативное управление ресурсами, на наш взгляд, и приводит к невысоким показателям», — прокомментировал ситуацию Георгий Мартынов. Мария ПУШКАРЕВА. Электронная версия газеты «Золотой Рог» № 10.

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