В Дальневосточном институте ВГУЮ (РПА Минюста России) теперь можно получить среднее профессиональное образование

В целях обеспечения высокого качества обучения и подготовки специалистов, институт тесно взаимодействует с Управлениями Минюста России и Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО, СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, Дальневосточной транспортной прокуратурой, правительством Хабаровского края, ГУ Минюста РФ по Приморскому краю и другими государственными органами и учреждениями, на базе которых проходят практику студенты. Руководители этих органов входят в состав государственных экзаменационных комиссий и имеют возможность уже на этапе итоговой аттестации отбирать наиболее достойных кандидатов для работы на государственной службе.