В Дальневосточном институте ВГУЮ (РПА Минюста России) теперь можно получить среднее профессиональное образование

Институт в Хабаровске — один из 15 территориальных филиалов РПА Минюста России, головной вуз которого находится в Москве. Поэтому все выпускники университета, в каком бы регионе России они не обучались, получают по окончании московский диплом.
На сегодняшний день в вузе обучаются более 1,1 тыс. студентов очной и заочной форм обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
11 января 2022 года приказом Рособрнадзора России Дальневосточному институту ВГУЮ (РПА Минюста России) выдана лицензия на ведение программ среднего профессионального образования (юридический колледж) «Право и организация социального обеспечения», «Правоохранительная деятельность», «Право и судебное администрирование», набор на которые начнётся уже в этом году.
Большой популярностью у абитуриентов пользуется программа высшего профессионального образования (уровень специалитета) «Правовое обеспечение национальной безопасности», выпускников которой с охотой принимают на службу в правоохранительные органы Дальневосточного федерального округа. По соглашению между институтом и Следственным управлением Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, с 2018 года на базе вуза работает «школа будущего следователя».
В целях обеспечения высокого качества обучения и подготовки специалистов, институт тесно взаимодействует с Управлениями Минюста России и Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО, СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, Дальневосточной транспортной прокуратурой, правительством Хабаровского края, ГУ Минюста РФ по Приморскому краю и другими государственными органами и учреждениями, на базе которых проходят практику студенты. Руководители этих органов входят в состав государственных экзаменационных комиссий и имеют возможность уже на этапе итоговой аттестации отбирать наиболее достойных кандидатов для работы на государственной службе.
В институте работает юридическая клиника, где студенты получают практические навыки и оттачивают профессиональные умения юристов. К участию в работе юридической клиники привлекаются студенты старших курсов, которые дают юридические консультации, оказывают помощь в составлении процессуальных документов, исковых заявлений.
Студенты института принимают активное участие в общественной жизни города Хабаровска и Хабаровского края. Команда студентов ДВИ ВГУЮ (РПА Минюста России) заняла второе место по итогам XV ежегодного конкурса по основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний, Студенческий совет в 2021 году стал победителем конкурса видеороликов «Мой край — мой выбор» в номинации «Лучший информационный видеоролик».
Студенты ДВИ ВГУЮ (РПА Минюста России) включены в состав Молодежной палаты по вопросам защиты прав субъектов персональных данных при Управлении Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
С 2018 года в Институте введено обязательное ношение форменной одежды Минюста России.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 24 июля 2015 г. № 1573, серия 90Л01 № 0008577 (бессрочно)
Свидетельство о государственной аккредитации от 09.11.2015 г. № 1519.