Ключевая ставка ЦБ тянет вверх ставки по кредитам и даст больший процент по вкладу

Банки заставляют формировать дополнительные резервы для таких рисковых, с точки зрения ЦБ, кредитов, а, значит, и темпы кредитования снизятся. Сегодня среднюю ставку нельготной ипотеки в Приморье банки заявляют на уровне 7-8%, однако к концу года проценты могут подрасти до 9 процентных пункта (п.п.).
Как быстро вслед за ставкой Банка России кредитные организации повысят проценты по кредитам и предложат более выгодные ставки по вкладам, разъясняют представители банковского сообщества.
Кредитование на тормоза?
Итак, только за июнь 2021 года приморский бизнес взял кредит 36,9 млрд руб. (-4,4% по сравнению с июнем 2020 года), 9,9 млрд руб. у него фигурирует в качестве просрочки прошлых лет. Приморцы-частные лица были прокредитованы на 26,4 млрд руб. (+61% к июню 2020 года). Однако просроченная задолженность — долги, которые тянутся за нашими земляками многие годы — уже достигла 11,9 млрд руб.
К ипотеке наши сограждане относятся наиболее ответственно. Только в июне 2021 года в Приморье выдано 2363 (http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/) ипотечных кредита (+ 47%) в сумме 8,5 млрд руб. (двоекратный рост по сравнению с прошлым годом) под среднюю ставку 6,2% и срок 19,5 лет. Просроченные платежи по ипотеке на 1 июля 2021 года за прошлые годы сложились в сумму 601 млн руб. (-4,6% к прошлому году).
Если судить по платежной дисциплине, то рост ставок по кредитам вслед за ключевой стоит ожидать в ближайшей перспективе. Тем более, что рынок потребительского кредитования основательно перегрет. И в конце августа банки начали повышать процент по нельготным ипотечным программам на 0,4-08,8%. Что дальше?
«Если ЦБ продолжит повышать ключевую ставку ипотечный рынок может вернуться к ставкам в диапазоне 9-10%, средний процент по другим кредитным продуктам для частных клиентов может составить порядка 12% годовых. Если говорить о кредитах для бизнеса, то здесь также ставки вырастут до 9-12% в зависимости от срока и целей кредита», — комментирует ситуацию на банковском рынке региональный управляющий Альфа-Банка во Владивостоке Юрий Хитеев.
Агентство «Эксперт РА» в своей аналитической записке «Жилье в ипотеку: иллюзия доступности» делает аналогичный — средние ипотечные ставки на вторичном рынке в этом году вырастут на 0,5-1 п. п. и приблизятся к 9%. На первичном рынке средние ставки будут повышаться медленнее из-за льготных программ. Возврат к допандемийным значениям коэффициентов риска по ипотечным ссудам с низким первоначальным взносом (от 15 до 20%) на выдачу ипотеки не повлияет.
По оценкам экспертов банка «Открытие», рост ключевой ставки, прежде всего, приведет к росту депозитных ставок для населения и предприятий, а также кредитных ставок для наименее рискованных категорий кредитов и заемщиков с наиболее надежным профилем. Впрочем, с учетом ужесточения нормативов, удорожание коснется и потребительского беззалогового кредитования. «На фоне повышенных темпов инфляции и позиции регулятора в отношении спроса как причины роста цен, а также высоких — более 7% к концу года — ожиданий рынка по ключевой ставке, Банк России с высокой вероятностью перейдет в режим умеренно-жестокой денежной политики на заседании в сентябре. По нашим оценкам, к концу года ключевая ставка останется за пределами «нейтрального коридора» ключевой ставки 5-6% и составит 6,5-7%.
Проценты по автокредитам тоже подрастут. По мнению экспертов из Росбанка, ставки на автокредиты в первом полугодии сохранялись на достаточно низком уровне, однако в недалеком отрезке времени они увеличатся.
«Тихая гавань льготной ипотеки»
Некой «тихой гаванью» остается лишь льготная ипотека, здесь процентные ставки варьируются от 0,1 — до 6,5%, каждый банк буквально конкурирует со своими коллегами за очередной процентный дисконт. Поэтому молодые дальневосточники и семьи с детками, рожденными после 2018 года, могут рассчитывать на стабильные предложения кредитных организаций.
Банки, входящие в TOP-30 ипотеку для обычных граждан также повышать не спешат или делают это очень осторожно. Как например, ВТБ повысил на 0,4% ипотеку для нельготных категорий.
Оценивая рынок банковский предложений В целом, можно сказать, что, например, банк «Открытия» сегодня предлагает ипотечный кредит на квартиру на первичном рынке в большинстве по ставке 7,8% годовых, на вторичном рынке — 7,9% годовых. В «Альфа-банке» рассказали, что если не брать во внимание возможности программ господдержки, то средняя ставка по ипотеки в Приморье на сегодня на строящаяся жилье составляет 8,39%, на готовое -8,49%, на рефинансирование — 8,69%.
Вклады в плюсе
В пресс-службе банка «Открытие», комментируя реакцию рынка кредитных организаций относительно решения мегарегулятора, отмечают, что увеличение депозитных ставок по сравнению происходит активнее, чем рост процентов по кредитам. Так, банк «Открытие» уже повысил ставкам по всей линейке рублевых вкладов. Теперь максимальная доходность для физических лиц достигает 6% годовых.
«Полагаем, что тенденция повышения ставок, особенно на долгие сроки, продолжится, и до конца текущего года рост ставок по вкладам срочностью от двух лет и более может составить 1-1,5 процентных пункта», — прогнозируют в банке «Открытие».
По словам руководителя службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадии Чаусова, последовательное поднятие ключевой ставки значительно повлияло на предложение промо-условий по вкладам. Банки имеют сейчас возможность предложить более выгодные клиентам условия чем например год назад. Но в целом эти условия направлены на новых клиентов или целевые для банка клиентские сегменты. «До конца лета мы ожидаем, что ещё несколько крупных игроков предложат промо-условий по вкладам. К концу года по таким узко направленным сегментным вкладам мы увидим ставки на уровне до 8% годовых», — предполагает Геннадий Чаусов.
Юрий Хитеев также отмечает позитивные моменты роста ключевой ставки, которая «двигает вверх» проценты по депозитам. Уже в июне в Альфа-банке пересмотрели ставки привлечения, и теперь клиенты получают доход в 7% годовых по ряду рублевых депозитов.
Повысят плавно
Банки обещают придерживаться взвешенного подхода к кредитованию. По словам Юрия Хитеева, в среднем ответ рынка на повышение ключевой ставки происходит не сразу, а постепенно в течение 1-2 месяцев, частично банки продолжат дотировать ставки за счет собственной прибыли. «Резкие повышения ставок могут привести к снижению спроса, а для нас, как для коммерческой организации, такой сценарий не является оптимистичным, поэтому мы будем стараться сохранить для своих клиентов максимально выгодные и конкурентоспособные предложения по кредитованию. Корректировка происходит плавно, без резкого повышения, а если говорить о ипотечном продукте, то здесь эти изменения менее заметны за счет программ господдержки», — замечает Юрий Хитеев.
В банке «Открытия» также сообщили, что с момента очередного повышения ключевой ставки проценты потребительских и ипотечных кредитов остались без изменений. «Мы будем следить за рынком и действовать в соответствии с ситуацией», — резонно ответили в пресс-службе банка «Открытие».