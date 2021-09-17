Ключевая ставка ЦБ тянет вверх ставки по кредитам и даст больший процент по вкладу

По оценкам экспертов банка «Открытие», рост ключевой ставки, прежде всего, приведет к росту депозитных ставок для населения и предприятий, а также кредитных ставок для наименее рискованных категорий кредитов и заемщиков с наиболее надежным профилем. Впрочем, с учетом ужесточения нормативов, удорожание коснется и потребительского беззалогового кредитования. «На фоне повышенных темпов инфляции и позиции регулятора в отношении спроса как причины роста цен, а также высоких — более 7% к концу года — ожиданий рынка по ключевой ставке, Банк России с высокой вероятностью перейдет в режим умеренно-жестокой денежной политики на заседании в сентябре. По нашим оценкам, к концу года ключевая ставка останется за пределами «нейтрального коридора» ключевой ставки 5-6% и составит 6,5-7%.