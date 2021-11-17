Тепловые сети Владивостока в сетях проблем и решений

Заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко отмечала, что к утру 28 октября в крае тепло было подано более чем в 90% жилых домов. По её словам, к этому времени на всех котельных региона был сформирован 100%-ный нормативный запас угля и мазута, заключены все договоры на поставку топлива на весь топливный зимний сезон 2021–2022 гг., были запущены все котельные в 34 муниципалитетах края и подано тепло во все социальные учреждения.
Где тонко, там и рвётся
В конце октября на теплосетях, обслуживаемых МУП ВПЭС (Владивостокским предприятием электрических сетей), зафиксирован очередной рекорд аварийности. По данным его пресс-службы, с 21 по 29 октября выявлено 106 порывов. Из них 82 были устранены, а на остальные аварии потребовалось время сверх недельного срока.
Если в прошлом году во Владивостоке произошло около 2 тыс. порывов на городских сетях, то в этом за 10 месяцев — 1353. А впереди ещё ноябрь–декабрь, которые без сбоев вряд ли обойдутся.
СПРАВКА:
В ведении МУПВ «ВПЭС» — 168 центральных тепловых пункта и тепловых насосных станций, 133 индивидуальных тепловых пункта, общая протяженность эксплуатируемых тепловых сетей превышает 500 километров.
Причина удручающей рекордности аварий системы, по словам директора МУПВ ВПЭС Олега Титова, кроется в повышенной изношенности подводящих тепловых сетей Владивостока, за которые отвечает предприятие. Особенно критична ситуация в Первомайском районе, где фиксируется свыше 40% всех порывов теплотрасс ВПЭС по городу. Высока аварийность теплосетей и во Фрунзенском районе.
Во ВПЭС отмечают, что в городе есть подводящие теплотрассы, которые без замены работают уже по 50-70 лет при нормативном сроке службы 20-25 лет. В настоящее время около 75% сетей полностью изношены, и ещё 20% — наполовину.
На предприятии приводят пример: больше месяца идут ремонтно-восстановительные работы на ул. Русской. Но только тепловики пробуют запустить вроде бы уже починенный участок, как проржавевшая труба рвётся в новом месте. Чаще, конечно, приходится трубы латать, а не менять — на замену средств катастрофически не хватает.
Стабильный минус
Кстати, убытки предприятия в прошлом году в сумме около 428 млн рублей — родились в определённой степени за счёт вынужденных затрат, связанных с аварийным восстановлением сетей. Около 127 млн рублей из них составили прямые убытки от сверхнормативных потерь теплоносителя.
В этом ремонтно-восстановительном сезоне заменили по плану 11 километров изношенных распределительных сетей. В том числе по плану капитально отремонтировано 3,3 км и аварийно заменили около 8 км теплотрасс при общей их длине по городу более 500 километров.
На этом фоне отдельные УК и ТСЖ из экономии подключаются к теплосетям позже, чем город и край определяют датой начала отопительного сезона — они и назначают реальный срок подключения здания. В этом их позиция совпадает с интересами жильцов, которые нередко жалуются, что осенью и весной поставщики тепла просто «поджаривают» их, и из-за высокой температуры теплоносителя людям поневоле приходится «отапливать улицу». При этом суммы в платежках за тепло постоянно шокируют владивостокцев.
Поэтому потребители при возможности отказываются и от централизованных поставок горячей воды, и от централизованного тепла. В этом отношении меняются и новостройки, в которых отдельные проекты делаются без централизованного тепла в пользу своего котла с замкнутой системой или обогрева дома электричеством.
Эксперты полагают, что городские системы отопления и горячей воды во Владивостоке, возможно, вообще не стоит оставлять в прежнем виде. Вероятно, дешевле альтернативное самообеспечение зданий в городе теплом и горячей водой. Но взамен нужно больше подавать потребителю холодной воды и электроэнергии.
Дайте денег. Много
Олег Титов отмечает, что менять по 10-14 километров теплотрасс в год, как это было в последние годы, мало.
– Наступило время, когда надо принимать кардинальные меры и полностью менять участки теплосетей. У нас есть проект. Чтобы поменять 30% труб, относящихся к ВПЭС, доведя их до нормативного состояния, сегодня требуется около 17 млрд рублей. Нами разработана программа на 10 лет. Осталось только добиться финансирования, — уточняет он.
По его словам, надежда на субсидирование из бюджета края есть, и, по сути, масштабная работа по названной программе уже началась. Но всего на реконструкцию и восстановление теплосетей от края и города в этом году было запланировано 180 млн рублей. Десятков миллионов рублей не хватило, чтобы где-то ремонтировать теплотрассы синхронно с городскими дорогами. Теперь в следующем году будут вскрывать уже отремонтированные участки дорог и под ними ремонтировать теплотрассы. Затем дороги будут восстанавливать! Такая вот нерачительность.
– В этом году мы планируем расширить инвестиционную программу муниципального предприятия ВПЭС и увеличить объём ремонтных работ на следующий год, — отмечает заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук.
Елена Пархоменко подтвердила, что со стороны правительства региона в 2022 году также особое внимание будет уделено продолжению модернизации коммунальной инфраструктуры, для чего помимо бюджетных средств будут привлекаться деньги инвесторов и займы, которые регион должен будет возвращать в течение 25 лет. Это позволит менять теплосети и решать другие серьёзные проблемы «коммуналки».
– Совместно с федеральными властями, Фондом содействия реформированию ЖКХ мы эти вопросы решаем, — подчёркивает зампред правительства Приморского края.
В три раза быстрее
В рамках шестого Восточного экономического форума председатель правительства Приморья Вера Щербина, председатель правления — генеральный директор ПАО «РусГидро» Виктор Хмарин и глава Владивостока Константин Шестаков подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в модернизации системы теплоснабжения Владивостока.
Оно предусматривает анализ сторонами состояния объектов теплоснабжения города муниципальной и региональной собственности и разработку «программы модернизации и повышения надёжности и эффективности системы теплоснабжения города».
Подписанты предполагают изучить возможность перехода Владивостока на модель «альтернативной котельной» и передачи муниципальных тепловых сетей ВПЭС в концессию ДГК. При этом, подчеркнула Вера Щербина, компанией «РусГидро» было обещано разработать план реорганизации системы теплоснабжения города, чтобы в течение всего двух-трёх лет поэтапно переложить его тепловые сети «с применением современных подходов и новых технологий». Это, к слову, не десятилетие, о котором говорят специалисты ВПЭС.