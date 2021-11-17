Тепловые сети Владивостока в сетях проблем и решений

По его словам, надежда на субсидирование из бюджета края есть, и, по сути, масштабная работа по названной программе уже началась. Но всего на реконструкцию и восстановление теплосетей от края и города в этом году было запланировано 180 млн рублей. Десятков миллионов рублей не хватило, чтобы где-то ремонтировать теплотрассы синхронно с городскими дорогами. Теперь в следующем году будут вскрывать уже отремонтированные участки дорог и под ними ремонтировать теплотрассы. Затем дороги будут восстанавливать! Такая вот нерачительность.