Время пострелять?

— Хочется найти виноватого, но пока у нас вообще нет ни малейшего понимания того, кто и зачем может этим заниматься. Передел? У нас устоявшийся рынок с пятнадцатилетней историей, делить здесь нечего. Конечно, как и в любом другом бизнесе есть некоторые точки соприкосновения с конкурентами и недопонимание, но это не то, из-за чего человек пойдёт стрелять по стёклам в автобусах. А ещё один пострадавший вообще не имеет отношения к рынку городских перевозок. В нападениях нет логики, которая бы связывала все эпизоды. Мы разговаривали с директором компании, которая тоже пострадала, и у нас нет даже намёток, в каком направлении смотреть, потому что даже конфликтов нет, которые могли бы к этому привести, — рассказывает глава компании-перевозчика.