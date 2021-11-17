Время пострелять?

Аналитика
Время пострелять?
Время пострелять?
Сегодня, 13:29Фото: предоставлено очевидцами
В городе Спасске-Дальнем неизвестный обстреливает пассажирские автобусы местных перевозчиков. Стрелок атакует транспорт в вечернее время, в основном паля по окнам и рискуя попасть по пассажирам.

Хуже чем в кино

Автобус останавливается на остановке, открывает двери и выпускает часть пассажиров. Хлопок — и брызги стекла разлетаются в разные стороны. Люди покидают транспорт, водитель вызывает полицию. Именно в таком режиме «тренировки боевого нападения» живут перевозчики. Сами предприниматели говорят, что ими зафиксировано уже с десяток случаев.

Ущерб причинён небольшой, если измерять его в деньгах. Нас больше беспокоит тот факт, что в автобусах при нападениях были пассажиры, и они могли пострадать, вот что важно. Дело далеко не в деньгах. В моей компании уже было два эпизода, в компании партнёра — пять или шесть эпизодов, — делится генеральный директор ООО «Вираж» Евгений Кухарчук.

Он и его партнеры по бизнесу озадачены странными «атаками», но откуда могла прийти угроза, совершенно не понимают. Хулиганские выходки в первую очередь портят жизнь не бизнесменам, а пассажирам, которые мало того что могут пострадать от случайно срикошетившего выстрела, так ещё и вынуждены после каждого случая выходить на остановке и менять транспортное средство. Иногда автобусы подвергаются обстрелу на дорогах во время движения, а это дополнительный риск.

Хочется найти виноватого, но пока у нас вообще нет ни малейшего понимания того, кто и зачем может этим заниматься. Передел? У нас устоявшийся рынок с пятнадцатилетней историей, делить здесь нечего. Конечно, как и в любом другом бизнесе есть некоторые точки соприкосновения с конкурентами и недопонимание, но это не то, из-за чего человек пойдёт стрелять по стёклам в автобусах. А ещё один пострадавший вообще не имеет отношения к рынку городских перевозок. В нападениях нет логики, которая бы связывала все эпизоды. Мы разговаривали с директором компании, которая тоже пострадала, и у нас нет даже намёток, в каком направлении смотреть, потому что даже конфликтов нет, которые могли бы к этому привести, — рассказывает глава компании-перевозчика.

Власти города тоже выражают беспокойство в связи с нападениями на городские автобусы. Глава Спасска-Дальнего Андрей Бессонов рассказал, что администрация держит ситуацию на контроле и следит за действиями правоохранительных органов. Сейчас только от их расторопности зависит скорость раскрытия этого странного, всполошившего город, происшествия.

— Полиция занимается этим вопросом. Я могу сказать, что это определённо хулиганство. Мыслей много, а фактически кто это делает и зачем — неизвестно. У нас всего два перевозчика, которые не первый год работают, так что о каких-то переделах речи не идёт. Мы ждём, пока полиция выяснит все подробности произошедших инцидентов. Есть версии, они отрабатываются, работа идёт, — уточняет Андрей Бессонов.

Жители города отмечают, что чьё-то странное желание пострелять по окнам автобусов приносит им большой дискомфорт. Горожанин Олег, попросивший не указывать его фамилию, говорит, что совершенно не понимает, зачем нужно атаковать общественный транспорт.

Это, мне кажется, подростки, взрослые люди не будут такой ерундой заниматься. Народ, рабочие едут с работы, устали, зачем палить по окнам — непонятно, заставлять их выходить, ждать другой автобус. Все домой хотят быстрее добраться — к близким, к семьям. Можно же и в человека попасть, это же не шутки, — отмечает молодой человек.

Ворошиловский стрелок?

Представитель перевозчика рассказал журналистам, как именно происходят нападения на общественный транспорт. По его словам, стреляют из какой-то пневматической винтовки, причём достаточно сильной. Выстрел производится с большого расстояния, но в некоторых случаях пулька, не попавшая в окно, пробивала металлическую обшивку автобуса. Водители после нападения отмечали, что стреляли из разных мест в разных районах — и из машины, и из каких-то укрытий.

Одно из нападений произошло на выходных — в районе 19 часов автобус стоял на остановке, высаживал пассажиров. Раздался хлопок, вылетело стекло. Стрельба велась с точки напротив остановки, где есть небольшой пятачок с кустами. На следующий день в автобус выстрелили и попали чуть выше стекла. Водитель сразу остановился, выстрел был произведен откуда-то из-за гаражей.

И сами перевозчики, и жители Спасска-Дальнего очень обеспокоены происходящим. Люди надеются, что реакция правоохранительных органов всё-таки последует и странный стрелок (или стрелки) ответит по закону.

Не все в курсе

Мы связались с депутатом Государственной Думы Владимиром Новиковым и выяснили отношение парламентария к стрельбе по автобусам в Спасске-Дальнем. Народный избранник отметил, что происходящее недопустимо и пообещал взять ситуацию под свой контроль.

— Подобные хулиганские выходки неприемлемы, виновный обязательно должен быть найден. Я со своей стороны направлю депутатский запрос в правоохранительные органы для скорейшего разрешения вопроса, — отметил Владимир Новиков.

Он также отдельно подчеркнул, что в эпизодах нападения на пассажирский транспорт могли пострадать люди. Именно этот момент является решающим в депутатском содействии, так как безопасность приморцев для депутата Государственной Думы имеет безусловный приоритет.

На минувшей неделе официально стало известно, что инциденты со стрельбой в Спасске-Дальнем — в фокусе внимания правоохранительных органов. Сотрудники полиции уже начали проводить мероприятия, направленные на поиск и установление виновника.

В пресс-службе приморского УМВД сообщили, что полиция занята проверкой информации в СМИ и соцсетях о хулигане, якобы стрелявшем по автобусу из пневматического оружия на улице Красногвардейской в Спасске-Дальнем.

Сотрудники полиции отметили, что в момент происшествия пассажиры в транспортном средстве отсутствовали, а пострадавших нет. Между тем, по данным руководства компании, которой принадлежат обстрелянные автобусы, атаки на них производились в присутствии людей внутри.

Официально сообщается, что полицейские проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и личности гражданина, причастного к инциденту. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Гражданам, ставшим очевидцами происшествия либо обладающим информацией о его обстоятельствах, предлагают обратиться по телефону 8(42352) 2-34-22 (дежурная часть МО МВД России «Спасский»).

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края от комментариев воздержались, сославшись на то, что не контролируют эти перевозки.

Сюжеты:
Приморье
АвтобусПриморьеСпасск-ДальнийЧП
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