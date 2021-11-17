Время пострелять?

Хуже чем в кино
Автобус останавливается на остановке, открывает двери и выпускает часть пассажиров. Хлопок — и брызги стекла разлетаются в разные стороны. Люди покидают транспорт, водитель вызывает полицию. Именно в таком режиме «тренировки боевого нападения» живут перевозчики. Сами предприниматели говорят, что ими зафиксировано уже с десяток случаев.
— Ущерб причинён небольшой, если измерять его в деньгах. Нас больше беспокоит тот факт, что в автобусах при нападениях были пассажиры, и они могли пострадать, вот что важно. Дело далеко не в деньгах. В моей компании уже было два эпизода, в компании партнёра — пять или шесть эпизодов, — делится генеральный директор ООО «Вираж» Евгений Кухарчук.
Он и его партнеры по бизнесу озадачены странными «атаками», но откуда могла прийти угроза, совершенно не понимают. Хулиганские выходки в первую очередь портят жизнь не бизнесменам, а пассажирам, которые мало того что могут пострадать от случайно срикошетившего выстрела, так ещё и вынуждены после каждого случая выходить на остановке и менять транспортное средство. Иногда автобусы подвергаются обстрелу на дорогах во время движения, а это дополнительный риск.
— Хочется найти виноватого, но пока у нас вообще нет ни малейшего понимания того, кто и зачем может этим заниматься. Передел? У нас устоявшийся рынок с пятнадцатилетней историей, делить здесь нечего. Конечно, как и в любом другом бизнесе есть некоторые точки соприкосновения с конкурентами и недопонимание, но это не то, из-за чего человек пойдёт стрелять по стёклам в автобусах. А ещё один пострадавший вообще не имеет отношения к рынку городских перевозок. В нападениях нет логики, которая бы связывала все эпизоды. Мы разговаривали с директором компании, которая тоже пострадала, и у нас нет даже намёток, в каком направлении смотреть, потому что даже конфликтов нет, которые могли бы к этому привести, — рассказывает глава компании-перевозчика.
Власти города тоже выражают беспокойство в связи с нападениями на городские автобусы. Глава Спасска-Дальнего Андрей Бессонов рассказал, что администрация держит ситуацию на контроле и следит за действиями правоохранительных органов. Сейчас только от их расторопности зависит скорость раскрытия этого странного, всполошившего город, происшествия.
— Полиция занимается этим вопросом. Я могу сказать, что это определённо хулиганство. Мыслей много, а фактически кто это делает и зачем — неизвестно. У нас всего два перевозчика, которые не первый год работают, так что о каких-то переделах речи не идёт. Мы ждём, пока полиция выяснит все подробности произошедших инцидентов. Есть версии, они отрабатываются, работа идёт, — уточняет Андрей Бессонов.
Жители города отмечают, что чьё-то странное желание пострелять по окнам автобусов приносит им большой дискомфорт. Горожанин Олег, попросивший не указывать его фамилию, говорит, что совершенно не понимает, зачем нужно атаковать общественный транспорт.
— Это, мне кажется, подростки, взрослые люди не будут такой ерундой заниматься. Народ, рабочие едут с работы, устали, зачем палить по окнам — непонятно, заставлять их выходить, ждать другой автобус. Все домой хотят быстрее добраться — к близким, к семьям. Можно же и в человека попасть, это же не шутки, — отмечает молодой человек.
Ворошиловский стрелок?
Представитель перевозчика рассказал журналистам, как именно происходят нападения на общественный транспорт. По его словам, стреляют из какой-то пневматической винтовки, причём достаточно сильной. Выстрел производится с большого расстояния, но в некоторых случаях пулька, не попавшая в окно, пробивала металлическую обшивку автобуса. Водители после нападения отмечали, что стреляли из разных мест в разных районах — и из машины, и из каких-то укрытий.
Одно из нападений произошло на выходных — в районе 19 часов автобус стоял на остановке, высаживал пассажиров. Раздался хлопок, вылетело стекло. Стрельба велась с точки напротив остановки, где есть небольшой пятачок с кустами. На следующий день в автобус выстрелили и попали чуть выше стекла. Водитель сразу остановился, выстрел был произведен откуда-то из-за гаражей.
И сами перевозчики, и жители Спасска-Дальнего очень обеспокоены происходящим. Люди надеются, что реакция правоохранительных органов всё-таки последует и странный стрелок (или стрелки) ответит по закону.
Не все в курсе
Мы связались с депутатом Государственной Думы Владимиром Новиковым и выяснили отношение парламентария к стрельбе по автобусам в Спасске-Дальнем. Народный избранник отметил, что происходящее недопустимо и пообещал взять ситуацию под свой контроль.
— Подобные хулиганские выходки неприемлемы, виновный обязательно должен быть найден. Я со своей стороны направлю депутатский запрос в правоохранительные органы для скорейшего разрешения вопроса, — отметил Владимир Новиков.
Он также отдельно подчеркнул, что в эпизодах нападения на пассажирский транспорт могли пострадать люди. Именно этот момент является решающим в депутатском содействии, так как безопасность приморцев для депутата Государственной Думы имеет безусловный приоритет.
На минувшей неделе официально стало известно, что инциденты со стрельбой в Спасске-Дальнем — в фокусе внимания правоохранительных органов. Сотрудники полиции уже начали проводить мероприятия, направленные на поиск и установление виновника.
В пресс-службе приморского УМВД сообщили, что полиция занята проверкой информации в СМИ и соцсетях о хулигане, якобы стрелявшем по автобусу из пневматического оружия на улице Красногвардейской в Спасске-Дальнем.
Сотрудники полиции отметили, что в момент происшествия пассажиры в транспортном средстве отсутствовали, а пострадавших нет. Между тем, по данным руководства компании, которой принадлежат обстрелянные автобусы, атаки на них производились в присутствии людей внутри.
Официально сообщается, что полицейские проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и личности гражданина, причастного к инциденту. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Гражданам, ставшим очевидцами происшествия либо обладающим информацией о его обстоятельствах, предлагают обратиться по телефону 8(42352) 2-34-22 (дежурная часть МО МВД России «Спасский»).
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края от комментариев воздержались, сославшись на то, что не контролируют эти перевозки.