«Народ к разврату готов!»: Индекс «Оливье» и прочие радости Нового года

Цены на основные ингредиенты салатов и прочие деликатесы продолжают расти с каждым годом.
Корреспондент газеты «Золотой Рог» решил посчитать, сколько будут стоить основные новогодние блюда, если их готовить самому, закупая продукты в розничных магазинах.
Цены выше – порция меньше
Федеральные СМИ уже побеспокоились о том, в какую цену обойдутся российским хозяйкам ингредиенты для «Оливье», селёдки под шубой и «мимозы».
Итак, с декабря 2020 по декабрь 2021 года в стране подорожали все продукты, которые входят в состав «Оливье».
Меньше всех – на 9% – подорожали консервированные овощи, горошек и варёная колбаса, тогда как картофель вырос в цене почти на 80%, морковь – на 41%, репчатый лук – на 33%, майонез и яйца – на 28%.
С селёдкой под шубой ситуация ровно такая же. Минимальный рост цен показала только сама селёдка – 11%. Помимо упомянутых подорожавших овощей – картофеля, моркови и лука репчатого, а также майонеза и яиц, зафиксирован рост цен на свёклу – более чем на 40%.
Если же говорить о продуктах, которые продаются в Приморье, то по данным на октябрь этого года, которые приводит Приморскстат:
К счастью, чтобы приготовить «Оливье», нужно всего три картофелины среднего размера, 3-4 моркови, 4-5 яиц, 450 г консервированного зелёного горошка, 5-6 солёных огурцов, 350 граммов ветчины или докторской колбасы, пять побегов зеленого лука, пучок укропа, 250 граммов майонеза, соль и перец по вкусу.
А для селёдки под шубой, которая была раньше сытным недорогим блюдом в качестве закуски под знаменитый русский крепкий напиток, нужно два яйца, столько же свёклы, три картофелины и морковки. А ещё – филе сельди, луковица, 200 граммов майонеза, а также два яблока.
На момент подготовки этой статьи цены на составляющие салатов в одном из не самых дорогих магазинов столицы Дальнего Востока были такими:
Итого набор продуктов на два салата будет стоить хозяйкам из Владивостока около 600 рублей. Но не только традиционными блюдами стол полнится.
«Два кусочека колбаски у меня лежали на столе…»
Всё лучшее и самое вкусное – именно такого принципа придерживаются семьи, которые празднуют Новый год дома, самостоятельно выбирая угощение для праздничного стола. Здесь и колбасы сырокопчёные, сыровяленые, мясные нарезки, оливки, фрукты, рыба и икра. Иногда ещё запекают курицу, утку, индейку или даже баранью ногу. Ну и как же без сладенького?
Корреспондент «Золотого Рога» оценил, сколько стоят новогодние яства в преддверии праздника и какой банкет можно организовать на 5 и 15 тысяч рублей.
На 5 тысяч рублей традиционное застолье получится совсем скромным. На них можно приобрести:
И если прибавить к этому набор продуктов на два салата и алкоголь, то как раз выйдет около 5 тысяч рублей.
Если расширить бюджет в три раза, то на новогоднем столе набор блюд будет интереснее.
Клубника на праздник обойдётся в 714 рублей за 250 граммов, малина – в 1 165 рублей за 170 граммов. Если уж хочется совсем чего-то особенного, то можно расщедриться на килограмм черешни за 8 848 (!!!) рублей. Дыня «болло» чёрная обойдётся сладкоежкам в 692 рубля за килограмм. Тарталетки – в 300 рублей за 10 штук. А вот намазка из белых трюфелей весом 90 граммов продаётся по цене 1 383 рубля. Вероятно, очень вкусные бутерброды получатся. К ним можно купить полувяленные помидорчики (703 рубля за 314 мл). Вдобавок – паштет медовый из печени индейки за 382 рубля или индейка с курагой и грецким орехом за 463 рубля.
Основным блюдом могут стать рёбра из мраморной говядины за 1 243 рубля/кило. Если глодать кости не очень хочется, то стриплойн из мраморной говядины обойдётся в 3 654 рубля.
К алкогольным напиткам хорошо подойдёт ассорти сыров – 812 рублей за 250 граммов. Ещё можно намазать бутерброды икрой: чёрная легальная в баночке весом 113 граммов стоит 7 935 рублей.
Всё дело в Пузырьках
Но какой Новый год без шампанского? Как рассказал газете «Золотой Рог» известный в Приморском крае сомелье Ник Рудницкий, пузырьки напрямую связаны с праздниками. Несмотря на то, что сказывается кризис, связанный с коронавирусом и сокращением объёма производства, – это абсолютно новогодняя атрибутика.
— Не спорю, что интерес к вину и к пиву заметно подрос, но игристые вина ещё долго будут оставаться самыми близкими спутниками побед, торжеств и праздников. Кто хорошо работал – отложили на лучшую винтажную шампань. А в других случаях, конечно, львиную долю продаж делает просекко ввиду выгодного сочетания цена-качество. Чаще всего люди заглядываются на напитки, которые послаще. Но в последнее время процент таких людей сокращается, – рассказал сомелье.
Кстати, один из самых популярных сетевых алкомаркетов в декабре предлагает во Владивостоке игристые напитки в весьма широком ценовом диапазоне. Есть и бутылки по цене выше прожиточного минимума – за 17 998 рублей, а есть и по 279 рублей (с праздничной скидкой). Правда, весь ассортимент по низким ценам уже распродан.
КСТАТИ:
В известной книге Владимира Гиляровского «Москва и москвичи», изданной в 1926 году, упоминается «Салат Оливье». По словам автора, им прославился француз, который держал ресторан «Эрмитаж». Без этого блюда не обходился ни один званый обед. Столичные гурманы жаждали раскрыть рецепт салата, сохраняемый Люсьеном Оливье в тайне, однако ни один из их вариантов не походил на оригинал. Поговаривали, что мастер унёс свой рецепт в могилу.
В «Книге о вкусной и здоровой пище», которая пережила во времена СССР несколько изданий, салат-оливье встречается только в варианте 1948 года. Позднее его интерпретировали как салат из дичи, «Столичный», «Мясной».
А самая ранняя известная публикация рецепта была в 1894 году на страницах журнала «Наша пища»: жареный рябчик, картофель, свежие огурцы, каперсы, оливки, соус «Провансаль» с добавлением соевого соуса «Соя-кабуль». В книге классика русской кулинарной литературы Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» издания 1904 года приводится рецепт салата Оливье, куда входят: мясо рябчика, телячий язык, паюсная икра, свежий салат, отварные раки, омары, пикули (маринованные овощи), соя-кабуль, огурцы свежие, каперсы и варёные яйца. Салат заправлялся соусом Провансаль, приготовленным из яиц, прованского масла и «французского уксуса».
Для украшения блюда рекомендовалось использовать «любые желаемые продукты»: раковые шейки, нарезанный ланспик (застывший мясо-костный бульон по типу холодца), кусочки трюфеля, листья салата, дольки огурца, помидора, яйца, кусочки мяса.