Отсутствие доказательств и камера с крысами: всплыли новые детали дела депутата Юдина

Причём изначально разговор вёлся с супругом Уваевой, но он передал все полномочия Ольге. Сама Уваева озвучила необходимую сумму, она же начала в личных разговорах с Михаилом спрашивать, должна ли она будет ему что-то взамен на деньги. Юдину, конечно же, ничего от неё не надо было.