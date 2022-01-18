Им ещё предстоит это удовольствие — тратить выделенные государством деньги на посещение культурных мероприятий.
По пятёрке на театр
Программа «Пушкинская карта» начала работать по всей стране по инициативе президента России в рамках национального проекта «Культура».
Карта — помощник и проводник для молодёжи в мир культуры и искусства. Оформить «Пушкинскую карту» очень просто — через портал госуслуг это может сделать любой гражданин России от 14 до 22 лет. В прошлом году «на окультуривание» молодым выделялось 3000 рублей, а в этом — прямо 1 января — на «Пушкинскую карту» было зачислено 5000.
Есть, конечно, нюансы. Снять деньги с карты нельзя, потратить их на оплату чего-то, кроме билетов в музей, театр, на концерт — тоже нельзя. И «копить» нет смысла — что за год не потратил, что 31 декабря — фьюить! — спишется со счёта. При этом карта действует на всей территории страны — и старшеклассники или студенты из Приморья могут, например, оказавшись в Москве или любом другом городе России, где есть участники программы «Пушкинская карта», оплатить ею билеты на культурное мероприятие.
Список театров, музеев, галерей, филармоний et cetera, участвующих в программе «Пушкинская карта», есть на портале «Культура».
Молодёжь стесняться не будет
В Приморье это — музейно-выставочный центр Находки, городской музей Партизанска, музейно-выставочный центр Дальнегорска, центр культуры Находки, городская находкинская картинная галерея «Вернисаж», Дом молодежи Находки и местный театр кукол, Уссурийский городской театр имени Комиссаржевской, Приморский краевой академический театр имени Горького, Приморский краевой театр молодежи, Приморский краевой театр кукол, Приморская краевая филармония, Приморская сцена Мариинского театра, Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева и все его филиалы — музей города, дом-музей семьи Сухановых, дом-музей Арсеньева, музей-заповедник «Владивостокская крепость».
Да и, собственно, на сайте каждого учреждения культуры отмечено — можно посетить этот спектакль, экскурсию, концерт или мастер-класс по «Пушкинской карте» или нет.
Все краевые учреждения культуры с большим энтузиазмом отнеслись к появлению «Пушкинской карты». Тем более, что за полгода — карта начала действовать 1 сентября 2021 года — её успели оформить более 40 тысяч молодых приморцев. Конечно, активнее всего в этом смысле была молодёжь Владивостока, Уссурийска и Находки — городов, где есть достаточное количество учреждений культуры. В более отдалённых районах края, особенно в сельской местности, возможностью потратить деньги на культурный досуг воспользовались гораздо меньше молодых людей. Ведь им для начала придётся приехать туда, где карта работает. И, тем не менее, театры, музей, Приморская картинная галерея приводят весьма радующие глаз цифры.
Например, в театре молодёжи, который сегодня лидирует среди краевых театров по количеству посещений по «Пушкинской карте» (что в целом логично), за полгода в рамках программы было продано 2774 билета.
Уссурийский театр драмы имени Комиссаржевской и Приморский краевой драматический театр имени Горького к программе присоединились в декабре (театр имени Горького — с 16 декабря), и им тоже есть чем похвастать. За месяц на спектакли Уссурийского театра драмы имени Комиссаржевской было продано по «Пушкинской карте» 72 билета, а в театре имени Горького — за 14 дней! — 300 билетов.
Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева приводит такие данные: с 1 сентября по 31 декабря прошлого года по «Пушкинской карте» купили 3 590 билетов, за 10 дней года текущего — 137. Приморскую краевую картинную галерею за это время по той же карте посетили более тысячи молодых людей.
Приморская сцена Мариинского театра также участвует в программе — здесь было продано более 7,5 тысячи билетов.
Цифры действительно радуют. Тем более, что все учреждения культуры стараются привлекать в свои залы молодёжь — и уже предлагают, например, купить по карте не просто разовый билет на посещение выставки, а абонемент.
И можно быть уверенными в том, что в ближайшее время «Пушкинская карта» станет ещё более популярной. Почему? Потому что с февраля перечень возможностей, которые предоставляет карта, ещё расширится. Две тысячи рублей можно будет тратить на походы в кино на отечественные фильмы.