Дом на кладбище: Как распределяются зоны застройки во Владивостокском городском округе

Самая абсурдная ситуация обстоит с тем, кто уже построился за городом, переехал в свой коттедж и не желает видеть рядом с собой соседей. Так, граждане, живущие в районе Санаторной, Садгорода и Океанской прислали несколько обращений с просьбой, чтобы пригород перестали застраивать даже малоэтажными домами. Их основной довод в том, что в самом Владивостоке еще очень много места, где можно построить жилые дома и совсем не обязательно трогать пригород.