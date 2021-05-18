«Портал „ЗаДело.РФ“ был создан для того, чтобы совместными усилиями улучшить жизнь в каждом муниципальном образовании. К нам поступают обращения со всего Приморья, но значительная их часть — это жалобы на „управляйки“, работающие во Владивостоке. В решение каждой проблемы я включаюсь лично. За четыре года мы получили около 4000 жалоб. Больше половины из них решены в пользу жителей», — подчеркнул Дмитрий Новиков.