Он продолжает снимать программу «Сталкер», где рассказывает о проблемах горожан и критикует нерадивых чиновников.
Борьба с «управляйками»
В краевом парламенте Дмитрий Новиков представляет интересы жителей Первомайского района. Для людей, проживающих там, ключевой проблемой остаётся неудовлетворительная работа управляющих компаний. Зачастую они не выполняют свои обязанности, продолжая при этом исправно собирать плату.
На недавней встрече с жильцами домов, проживающими на улице 40 лет ВЛКСМ, вновь встал вопрос о смене управляющей компании. Уже несколько лет собственники жилья пытаются добиться от своей УК адекватной работы, но тщетно. Руководство «управляйки» утверждает, что денег, собираемых с людей, не хватает на удовлетворение всех их жалоб. При этом в стенах домов уже появились трещины, ведущие к образованию плесени, которую невозможно вывести.
«В 2013 году направили письмо о восстановлении центрального отопления на лестничных клетках. Не сделано. 2017 год, пришёл срок проверки приборов учёта электроэнергии. Просим управляющую компанию найти подрядчика, дать на согласование смету. Ответа нет. 2019 год, подали заявление о трещине на фасаде дома, во всех угловых квартирах уже грибок. Ничего не сделано», — рассказала Дмитрию Новикову жительница одного из домов Анна Ёжикова.
Встречи во дворах давно стали традиционными для депутата.
«Жалобы обычно одни и те же: разбитые придомовые дороги, неудовлетворительная работа управляющих компаний. Какие-то проблемы мы освещаем в „Сталкере“, какие-то приходится решать в ручном режиме», — разъяснил Дмитрий Новиков.
Внимание Дмитрия Новикова к тем или иным проблемным домам уже становится стимулом для управляющих компаний. К приезду депутата «управляйки» красят фасады домов, ремонтируют подъезды, меняют трубы водоснабжения.
«Мы помогаем жильцам проводить легитимные собрания по смене управляющих компаний и менять их на те, которые работают лучше», — добавил Новиков.
Решение проблем онлайн
В 2017 году команда Дмитрия Новикова запустила интернет-портал «ЗаДело.РФ». Любой житель Приморского края может рассказать о разбитой дороге, отсутствующем внутриквартальном освещении, проблемах с общественным транспортом, необходимости благоустройства придомовых территорий, точечной застройке и других сложностях.
«Портал „ЗаДело.РФ“ был создан для того, чтобы совместными усилиями улучшить жизнь в каждом муниципальном образовании. К нам поступают обращения со всего Приморья, но значительная их часть — это жалобы на „управляйки“, работающие во Владивостоке. В решение каждой проблемы я включаюсь лично. За четыре года мы получили около 4000 жалоб. Больше половины из них решены в пользу жителей», — подчеркнул Дмитрий Новиков.
Например, после новогодних праздников появилось несколько обращений от жителей микрорайона бухты Тихая. Люди жаловались на холод в квартирах. Дмитрий Новиков поехал к жителям и вместе с ними проверил тепловые счетчики в подвалах. В результате выяснилось, что показатели ниже установленных нормативов. Для решения проблемы пришлось подключить надзорные органы.
После «ледяного дождя» на портал «ЗаДело.РФ» поступало много обращений, касающихся повреждённых опор освещения в краевом центре. Одно из таких пришло от жителя дома по адресу ул. Адмирала Кузнецова, 78. Он сообщил, что опора освещения около магазина «Виктория» буквально висит на проводах. Требовался срочный демонтаж столба, ведь в любой момент он мог упасть на проходивших мимо людей. «Мы направили запрос в МУП „ВПЭС“, чтобы они оперативно решили эту проблему. В скором времени столб демонтировали», — сказал Новиков.
Забота о здоровье детей
Важной частью работы депутата является подготовка и принятие законов Приморского края. Дмитрий Новиков принял активное участие в разработке и принятии закона Приморского края от 23 ноября 2018 года № 388-КЗ «Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края». В прошлом году он инициировал запрет оборота среди подростков курительных смесей (снюсов), опасных для здоровья.
Кроме того, Дмитрий Новиков является заместителем руководителя проекта «Народный контроль», участники которого проверяют, не продают ли в придомовых магазинах алкоголь детям.
«С торговыми точками, где спиртное отпускают несовершеннолетним, мы активно боремся. За три года удалось отозвать лицензию на продажу алкоголя у семи магазинов, ещё три — закрыли», — подчеркнул Дмитрий Новиков.
Если вы также столкнулись с какими-либо проблемами, то можете обратиться в приёмную Дмитрия Новикова по адресу: г. Владивосток, ул. Борисенко, 40, каб.15 Телефон: 8 (42-32) 05-59-15. Либо можно оставить обращение на интернет-портале «ЗаДело.РФ».
Анна САТИМОВА.