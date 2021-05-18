Работа для всех и каждого: как власти Приморья помогают справиться с безработицей

Ситуация на рынке труда Приморского края
Министерство труда региона в 2020 году столкнулось с очень серьезным испытанием — количество соискателей резко выросло, в то время как число работодателей оставалось неизменным. Власти края приняли решение разобраться с этим вопросом и использовали серьезные меры стимуляции работодателей и полномасштабную поддержку безработных приморцев.
«К концу года число безработных граждан удалось снизить в два раза. К апрелю ситуация на рынке труда продолжает улучшаться, количество зарегистрированных безработных составляет менее 15 тысяч человек. Уверена, что такими темпами можно вернуть ситуацию на рынке труда к докризисным показателям», — рассказала Елена Бронникова.
Обучение безработных приморцев
С января по март 2021 года бесплатную профессиональную переподготовку прошли более 220 безработных жителей Приморского края. В Министерстве труда и социальной политики отметили, что незанятые приморцы могут получить новую специальность, выбрав одно из ста направлений обучения.
Чтобы бесплатно получить новую профессию, жителям края нужно обратиться в службу занятости населения и оформить статус безработного. Без него образование могут получить только трудоустроенные женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и пенсионеры.
Бывает и такое, что некоторые соискатели обучаются по заявкам от работодателей. Министр труда и социальной политики Светлана Красицкая ранее отмечала, что таким образом с начала года сорок человек прошли обучение строительным специальностям для закрытия кадровой потребности предприятий-стейкхолдеров Приморья. Она также подчеркнула, что переобучение и повышение квалификации значительно увеличивает шансы безработных граждан трудоустроиться на желаемую должность.
Помощь работодателям из бюджета
Администрация Приморского края помогает не только незанятым приморцам, но и компаниям, которые в эти сложные времена расширяют штат и набирают сотрудников. Каждое новое рабочее место, занятое жителем Приморья, имеющим статус безработного, будет субсидировано из бюджета края. Как пояснили в министерстве труда и социальной политики Приморского региона, цель финансовой поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных — восстановление численности занятого населения до показателей 2019 года.
В 2020 году работодатели получали федеральную субсидию только при трудоустройстве человека на временную должность. Размер субсидии — 50 тысяч рублей. Деньги выделяются из Фонда социального страхования и могут быть потрачены на организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или любые другие нужды предприятия.
В 2021 году сотрудники Министерства труда и социальной политики планируют трудоустроить более 1 300 официально безработных приморцев. Первая субсидия в размере одного МРОТ (минимальный размер оплаты труда) работодатель получит после первого месяца работы нового сотрудника, вторую и третью в последующие месяцы. Специалисты считают, что такое разделение поможет трудоустроенному человеку адаптироваться к новым условиям труда и вжиться в новый коллектив.
Как работодателю получить субсидию
Для работодателя процесс получения субсидии максимально упрощен, за ней не нужно даже приходить лично, достаточно просто направить заявление через портал «Работа в России» и указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей.
Приморский центр занятости получает заявку и проводит подбор подходящих кандидатов. Через месяц после трудоустройства работодателю необходимо подать заявление в Фонд социального страхования через государственную информационную систему «Соцстрах».
Правительство региона намеревается в этом году оказать безработным еще большую поддержку и развернуть программу переобучения граждан по национальному проекту «Демография».
По словам министра Светланы Красицкой, помимо субсидирования найма, будет развернута программа переобучения граждан по национальному проекту «Демография».
«В этом году планируем бесплатно переобучить не менее 3 тысяч жителей края, в том числе граждан предпенсионного возраста, инвалидов, женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, — всех, кому трудно найти работу самостоятельно», — говорит министр труда и социальной политики Светлана Красицкая.
Путевка в жизнь для осужденных
Вопрос с трудоустройством лиц, освободившихся из мест лишения свободы, — достаточно острая тема, которая беспокоит руководство ГУФСИН Приморского края и региональную администрацию. К сожалению, люди, которые освобождаются из мест не столь отдаленных, часто снова совершают преступления из-за отсутствия законного способа заработка.
Трудоустройство осужденных — самый действенный и простой способ социализации бывших преступников. На данный момент общественные деятели региона готовят обращение к правительству Приморского края, чтобы открыть новые исправительные центры для осужденных и обеспечить предприятия Приморья рабочими руками.
Президент благотворительного фонда «Калина красная» Элеонора Трубникова сообщила, что благодаря Фонду президентских грантов общественникам удалось создать в колонии № 10 новый учебный класс. Здесь осужденные осваивают профессию кондитера. Еще одну возможность получить рабочую специальность предоставляет «Исправительный центр № 1 ГУФСИН». Здесь содержатся осужденные, получившие альтернативный вид наказания: вместо изоляции от общества — работа «на воле». Почти все они трудоустроены и не получают нареканий от работодателей.
Андрей ГОЛУБЬ.