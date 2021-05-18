Собачье сердце: Можно ли решить проблему «уличных» животных

При этом в стране сейчас действуют 500 приютов для безнадзорных животных и 700 центров передержки, которые могут вместить лишь 92 тысячи хвостиков. Очевидно, что этого количества недостаточно даже для того, чтобы решить проблему только с бездомными собаками. По подсчетам экспертов, чтобы дать жилье всем питомцам, необходимо построить 25 тысяч приютов, каждый из которых будет стоить 10 миллионов рублей при минимальном оборудовании.