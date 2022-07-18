Осознанное потребление: точки приёма вторсырья во Владивостоке

Мир, активно потребляющий и загрязняющий, предпринимает попытки замедлить процесс «замусоривания». Такой термин как «осознанное потребление» помогает в этом бесконечном процессе гибели всего окружающего, и обозначает он бережное и вдумчивое отношение к покупкам.

Это не только уменьшение покупок, но и правильная утилизация использованных товаров. Во Владивостоке предпринимают попытки внедрить экологические привычки гражданам. Например, популярными становятся секонд-хенды, своп-вечеринки. Причем это молодежный тренд, в секондах нового поколения много стильных вещей, в том числе и брендовые, которые можно приобрести дешевле, в хорошем состоянии, тем самым им продлив жизнь. На своп-вечеринки приносят свою одежду, которая уже не радует, ею меняются или продают за небольшую сумму. Афиши на эти мероприятия в городе можно найти на сайтах и в социальных сетях. А уже вещи в плохом состоянии стоит сдавать на переработку, принимаются они в пункты в магазинах одежды или в пунктах приема вторсырья. Помимо одежды, стоит задуматься об утилизации бытовых отходов. Начать сортировку стоит с теории: «что и как сдавать?» Например, на пластиковых изделиях есть маркировка, обозначающая вид пластика. Также точно надо знать, в каком виде сдается вторсырьё: чистое, смятое, нужно ли снимать этикетки и т. д. В столице Приморья и других населенных пунктах, можно заметить такие оранжевые контейнеры — это КГУП «ПЭО». На них информация, то есть правила, для сдачи вторсырья. Полезная информация: пункты приема вторсырья можно найти на карте с помощью сайта: https://recyclemap.ru/ Помимо этого есть еще различные пункты приема, например, бумаги. Контейнеры для приема этого вторсырья располагаются обычно в офисах, в университетах, в различных канцелярских магазинах. Здесь стоит научиться смотреть вокруг, запоминать доступные для вас места сбора, а также ознакомиться с информацией, что принимает та или иная организация. Сдать на переработку батарейки не только крайне важно для экологии, но и довольно просто. Контейнеры, куда они сдаются, расположены во многих магазинах продовольственной или бытовой техники. Осознанные автомобилисты должны быть озабочены утилизацией неисправных шин. Многие шиномонтажки Владивостока принимают шины для дальнейшей переработки. Правда, здесь придется немного заплатить: за прием одного колеса возьмут примерно 60 рублей. Самое крупное волонтёрское экологическое предприятия в Приморье — «Раздельный сбор во Владивостоке». На их страницах в социальных сетях можно найти много полезной информации, например, где и когда у них акции или где можно найти постоянно работающие баки. Адрес пункта приема экологического движения: ул. Бородинская, 30Б. Возможно, человеку далёкому от разделения отходов и экологии, сама затея с вторсырьём покажется сложной, незначительной. Но это дело привычки, достаточно лишь сделать отдельные пакеты или ящики под пластик, алюминий, стекло и другие. И главное, обзавестись привычкой «не выкидывать всё в один мусорный бак». Тогда уже разделение вторсырья покажется простым и даже увлекательным, практически новым хобби, ведь помимо этичности и осознанности потребления, появляется возможность ходить на различные акции, заниматься волонтерством, знакомиться с новыми людьми. Алина Ценцевицкая

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