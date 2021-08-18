Детская безопасность – превыше всего

«Мы ходим в гости в лицеи, детские садики, школы. Чаще всего к ребятам приезжает несколько пожарных расчетов, и они могут в игровой форме познакомиться с особенностями профессии пожарных. Для детей это интересная игра, но в ходе неё они получают важные знания. Для детей постарше такие занятия проходят немного иначе. Уроки безопасности идут уже в другом русле. В классах мы рассказываем и описываем разные ситуации, где ребята должны сами понять и рассказать, что стало причиной пожара, и как бы её можно было предотвратить», - добавил Михаил Исаметов.