Детская безопасность – превыше всего

Аналитика
Детская безопасность – превыше всего
Детская безопасность – превыше всего
Сегодня, 15:29Фото: УМВД России по Приморскому краю
Дети – цветы жизни, которые необходимо оберегать, холить и лелеять. Однако чтобы они росли в целости и сохранности, а также не вредили остальным, их нужно учить правильному поведению.

Зачастую на помощь родителям в этом вопросе приходят педагоги, а также сотрудники полиции, ГИБДД и даже МЧС. Именно они круглый год посещают учебные учреждения края и рассказывают ребятам, где и как правильно переходить дорогу, как не стоит себя вести с незнакомыми людьми и что нужно сделать в первую очередь, если начался пожар.

Корреспондент газеты «Золотой Рог» пообщался с представителями различных ведомств Приморского края и узнал, о чем они рассказывают приморским ребятам во время своих уроков.

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Заканчиваются летние каникулы и дети возвращаются с отдыха. Кто-то из деревни от бабушек и дедушек, кто-то с детских лагерей, а кто-то из-за границы. В сентябре на улицах можно будет увидеть ребят, которые спешат на уроки или дополнительные занятия. За лето многие забывают, как жить в ритме города, как вести себя на улице и как важно смотреть по сторонам, прежде чем перейти дорогу.

С началом учебного года, в сентябре, повышается количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Чтобы этого избежать, сотрудники ГИБДД УМВД России встречаются со школьниками и напоминают им об элементарных правилах безопасности на дорогах.

Как рассказали в ведомстве, профилактические мероприятия, направленные на обучение школьников и родителей правилам дорожной безопасности, проводятся на постоянной основе. Сами сотрудники ГИБДД уверены, что они помогают привлечь внимание самой широкой общественности к проблеме снижения аварийности с участием несовершеннолетних.

«В школах для детей и подростков проходят тематические занятия, конкурсы, открытые уроки, викторины и акции по безопасности дорожного движения. С начала учебного года во всех образовательных организациях страны проводят Неделю безопасности, напоминая детям о правилах поведения на дорогах. В учебных учреждениях проверяются информационные материалы в уголках безопасности, паспорта дорожной безопасности и схемы безопасного перемещения юных пешеходов по маршруту «дом-школа-дом»», - рассказали в пресс-службе ГИБДД УМВД России города Владивостока.

С незнакомцами никуда не ходи!

В период летних каникул сотрудники УМВД России по Приморскому краю регулярно проводят работу по профилактике детской безнадзорности и подростковой преступности, семейного неблагополучия, предупреждения преступлений, иных противоправных и антиобщественных действий, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. По словам сотрудников ведомства, данные мероприятия направлены на повышение уровня правосознания юных приморцев и пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде.

«Задействованы в мероприятиях, связанных с проведением детской оздоровительной кампании, участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, сотрудники других служб и подразделений. В профилактических рейдах, мероприятиях по предупреждению и пресечению административных правонарушений, принимают участие члены добровольных народных дружин», - рассказывает начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю полковник внутренней службы Ирина Сырова.

Так, чтобы лето детей прошло комфортно, сотрудники полиции организовали проверку 276 стационарных мест организованного отдыха детей. В ходе проверочных мероприятий было выявлено 50 недостатков. Среди них: нарушение целостности ограждения, отсутствие систем видеонаблюдения, недостаточность освещения. Большинство недостатков оперативно были устранены, по пяти информация направлена в органы прокуратуры и органы исполнительной власти.

В местах традиционного летнего отдыха жителей и гостей Приморья выставлены дополнительные посты полиции.

Ирина Сырова добавляет, что в течение всего летнего периода сотрудники органов внутренних дел берут обеспечение безопасности детского отдыха под особый контроль.

«Так, в разгар купального сезона увеличивается количество несчастных случаев на воде, в том числе с участием несовершеннолетних. Стражи правопорядка проводят рейдовые мероприятия, в рамках которых призывают родителей не оставлять без присмотра детей на пляжах и иных водоемах, являющихся местом купания и отдыха граждан.

Трудоемкую работу полицейские проводят и по профилактике несчастных случаев с участием детей, связанных с падением из окон, призывают родителей и законных представителей уделять больше внимания организации досуга несовершеннолетних в период летних каникул», - добавила специалист.

МЧС не всегда предвестники пожара

Но, судя по детским отзывам, ребята больше всего любят, когда к ним в школу или детский сад приезжает большая пожарная машина или кинологи со своими собаками. Сотрудники МЧС регулярно посещают детские учреждения не только для проверок, но и для приятного общения с персоналом и детьми.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону Михаил Исаметов, сейчас ведомство приняло курс на предупреждение.

«Самое простое и главное – предотвратить происшествия и несчастные случаи. Сюда же входит большой пласт работы с детьми. Именно в их возрасте мы закладываем фундамент безопасности личности. Детям надо рассказывать, что для них опасно, что может привести к несчастью, чтобы они понимали, как не нужно делать. Должа быть сформирована культура безопасности, и в этом направлении мы работаем давно», - рассказал он.

Также специалист отметил, что своими визитами в школьные и дошкольные учреждения сотрудники МЧС стараются максимально приобщить детей к профессии спасателя.

«Мы ходим в гости в лицеи, детские садики, школы. Чаще всего к ребятам приезжает несколько пожарных расчетов, и они могут в игровой форме познакомиться с особенностями профессии пожарных. Для детей это интересная игра, но в ходе неё они получают важные знания. Для детей постарше такие занятия проходят немного иначе. Уроки безопасности идут уже в другом русле. В классах мы рассказываем и описываем разные ситуации, где ребята должны сами понять и рассказать, что стало причиной пожара, и как бы её можно было предотвратить», - добавил Михаил Исаметов.

Соблюдая данные правила, ваш ребенок сможет принять правильное решение сложной ситуации.

  1. Обязательно повторите с ребенком правила дорожного движения;
  2. Прорисуйте и пройдите маршрут в школу и из школы домой;
  3. Расскажите правила поведения при переходе через железную дорогу;
  4. Выучите с ребенком наизусть домашний адрес и номер мобильного телефона родителей. Дополнительно пропишите эти данные в школьном дневнике и вложите в кармашек портфеля;
  5. Повторите правила поведения с незнакомыми людьми и при встрече с чужой собакой;
  6. Обязательно выучите и при наличии сотового телефона у ребенка внесите номера телефонов экстренных служб, чтобы в случае непредвиденной ситуации ребенок смог позвонить по необходимому номеру;
  7. Во многих телефонах есть кнопки быстрого набора, поэтому занесите все необходимые контакты, расскажите о них ребенку и покажите, как ими пользоваться;
  8. Напомните, что такое светоотражающий элемент, и для чего он служит. Если фликер имеется на верхней одежде школьника, на обуви, или на ранце – покажите! Если же он отсутствует, то обязательно купите!
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