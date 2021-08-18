«Не бойся, молодой, поддержим!»: Приморью нужны учителя

Если молодой педагог начинает работу в школе в городе или городском округе, приравненном к территориям Крайнего Севера, то тут количество положенных ему денег будет колебаться от 275 до 285 тысяч рублей (в зависимости от «цвета» диплома и того факта, высшее или среднее профессиональное образование он получил). Если вы пришли в сельскую школу, вы (опять же в зависимости от вышеперечисленных фактов) можете получить от 300 000 рублей до 400 000 рублей. Ну а если школа находится в селе на территории, приравненной к территориям Крайнего Севера, то здесь выплата еще солиднее – от 330 тысяч рублей до 400.