Приморский арбуз: мелкий, зато сладкий

Продавцы уверяют, что еще пару недель и сезон приморских зеленых-полосатых пойдет на убыль. Взамен к началу сентября в столице Приморья появятся арбузы из Астраханской области, самого плодовитого на эту ягоду региона страны. Даже сами продавцы говорят, что последние по вкусу и аромату отличаются от местных, они слаще и просто огромные — 8-10 кг и больше. Завозной товар будет дороже — в прошлом году шли по 45-50 рублей за кило. Чтобы астраханские полосатые выдержали далекий путь на Дальний Восток, их собирают с бахчи еще не успевшими дойти до нужной стадии спелости. Но не все успевают дозреть по дороге. Поэтому и больше шансов разочароваться в покупке, чем с местными: обидно заплатить 400-500 рублей за арбуз, а дома обнаружить, что достался зеленый…