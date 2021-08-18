Приморский арбуз: мелкий, зато сладкий

Сейчас на рынках и уличных развалах краевого центра полосатые ягоды в основном с приморских полей. Их выращивают в промышленных масштабах в Спасском, Надеждинском, Октябрьском и Партизанском районах, а также на бахчах в Уссурийском и Лесозаводском городских округах.
Многие местные фермеры и дачники предпочитают скороспелые и ранние сорта, которые не отличаются большими размерами. А в этом году из-за жаркого засушливого лета приморские арбузы вышли совсем скромных габаритов — много мелких, весом 1-1,2 кг (зато, как уверяют продавцы, в сухое лето вырастают более сладкие ягоды). На одном из самых дешевых рынков города, на Спортивной, их можно купить сейчас по 15 рублей за кг.
«Сахарный малыш» или «Виктория»
Арбузы побольше, весом 1,5 -2,5 кг, идут по 20 -25 рублей за сорт «Сахарный малыш». За сорт «Виктория» таких же габаритов просят уже 30 рублей за кг, мотивируя тем, что они «краснее». Арбузы с футбольный мяч, — стандартный размер этих сортов, — тянут уже на 3-4 кг. Их продают по 30-35 рублей за «Сахарных малышей», и по 50 рублей — за «Викторию».
Засилье местных бахчевых разбавляется небольшим предложением из Казахстана — привезенные оттуда арбузы отличаются размерами — чуть не в два раза больше, и ценой — от 60 рублей за кило.
Задорого продают арбузы и частники с личных подворий. Зачастую тот же сорт, что и фермеры, но уверяют, что не применяют агрессивных технологий и удобрений, стимулирующих рост. За «экологичность» просят 60 рублей за арбуз весом до 2 кг и 120 рублей за местную дыню, совсем мелкую, примерно в 1 кг весом. Кстати, дыни на рынке, в основном из Узбекистана и Казахстана, по 70-80 рублей за кг.
Продавцы уверяют, что еще пару недель и сезон приморских зеленых-полосатых пойдет на убыль. Взамен к началу сентября в столице Приморья появятся арбузы из Астраханской области, самого плодовитого на эту ягоду региона страны. Даже сами продавцы говорят, что последние по вкусу и аромату отличаются от местных, они слаще и просто огромные — 8-10 кг и больше. Завозной товар будет дороже — в прошлом году шли по 45-50 рублей за кило. Чтобы астраханские полосатые выдержали далекий путь на Дальний Восток, их собирают с бахчи еще не успевшими дойти до нужной стадии спелости. Но не все успевают дозреть по дороге. Поэтому и больше шансов разочароваться в покупке, чем с местными: обидно заплатить 400-500 рублей за арбуз, а дома обнаружить, что достался зеленый…
Импорт уступает местному. Пока
Помимо российских, во Владивосток завозят и иноземные арбузы, они появляются, как правило, до сезона приморских и после. Везут из Узбекистана, Казахстана. Но самый крупный поставщик импорта — Китай. Причем поставки из Поднебесной растут с каждым годом. Так, по данным регионального Россельхознадзора, в 2019 году из КНР привезли 478,16 тонн арбузов, в 2020-м — 605,4 тонны, в этом — уже на треть больше — 971,8 тонны. Хотя, если спрашивать продавцов, редко кто признается, что торгует товаром «made in China». Чаще говорят, что арбузы местные.
К сожалению, в Приморье, наоборот, фермеры теряют интерес к возделыванию бахчевых. По информации краевого Минсельхоза, в 2019 году было произведено бахчи продовольственной (включая хозяйства населения) 8,641 тыс. тонн, в 2020 году — 6,319 тыс. тонн. В этом году планируется произвести около 6 тыс. тонн.
В прошлом году поставляли сладкий груз в Приморье из Вьетнама (0,4 тонны), Южной Кореи (7,9 тонн) и Таиланда (1,6 тонн). В этом году арбузов оттуда еще не завозили, зато доставили 20 тонн зелено-полосатых ягод из Киргизии, впервые за несколько лет. Конечно, это весьма скромные объемы, они закрывают потребность в межсезонье, когда арбузы скорее экзотика, чем доступный повседневный продукт.
Сладкая ягода не каждому по плечу
Кстати, в «арбузный сезон» резко возрастает потребность в продавцах этой ягоды. Возможность подработать в пик продаж не пропускают пенсионеры, студенты. За день можно заработать 1000-1200 рублей, в зависимости от объема продаж. Но, как предупреждают сами торговцы, работа не из легких.
«От постоянного перебирания и перетаскивания арбузов болят руки, вечером приходится использовать всякие натирания, иначе не уснуть, — отмечает одна из продавщиц на рынке. — Работать почти без выходных приходится два месяца — с конца июля по сентябрь. К такому режиму и условиям многие, не знающие специфику сезонных продаж, не готовы. Нередко бывает, что человек устроился, но не выдержал и просто не вышел на работу. Простаивать точка не может, и его сменщику приходится трудиться без выходных.
Лучший арбуз — тот, который отлежал бок
Поскольку торгуют арбузами и дынями в сезон немало «свежеиспеченных» продавцов, то при выборе самого спелого лучше воспользоваться советами специалистов.
По информации регионального Роспотребнадзора, зрелый арбуз имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный. Светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета.
Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди арбузов: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами. Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом, т. к. частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, очень быстро размножаются, что может привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть — в нем уже начались процессы микробиологической порчи — и можно получить пищевое отравление.
Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты. Цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками. Основные вредные вещества, если они в арбузе есть, находятся около корки.
Арбуз — ценный продукт, содержит много легкоусвояемых сахаров (фруктозы) и фолиевой кислоты, богат микроэлементами, такими как магний, калий и природным антиоксидантом — ликопеном, обладающим противоопухолевым действием. Арбуз — исключительное мочегонное средство, снимающее отеки. В этом качестве используется при заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, а также цистите.
Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если его нет, этот плод покупать не стоит.
Кроме того, необходимо помнить, что арбузы и дыни содержат много клетчатки и сахара и употреблять их маленьким детям и людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы надо с осторожностью и в небольших количествах — не более 100 граммов за один прием пищи.