Однако в работе ТСЖ есть минусы и главный из них – самостоятельная бухгалтерия. Председатель и специально назначенные люди рассчитывают квартплату и взымают ее с жильцов. При этом в ТСЖ, как правило, оплата выше чем в управляющей компании. Если у товарищества возникнет спор с подрядчиком, то жильцам придется нанимать юристов на свои деньги, а в процессе облагораживания территории взаимодействие с органами власти тоже будет в руках жильцов.