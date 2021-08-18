«Жить и платить»: Что такое рефинансирование ипотеки и кому это нужно

Рефинансирование — это заключение нового ипотечного договора с более выгодными условиями, чтобы погасить старый долг.
Благодаря рефинансированию, гражданин может:
Существует несколько видов рефинансирования ипотеки
Кому выгодно рефинансировать ипотеку
Ответ на этот вопрос индивидуален для каждого заемщика, однако взвесить все «за» и «против», оценить имеющиеся предложения на рынке и провести соответствующие расчеты рекомендуется тем гражданам, у которых:
Что необходимо учесть в расчетах для принятия решения о рефинансировании
Первые шаги
Если решение о рефинансировании принято, то для начала следует подать заявку в банк. Для этого тоже не придется выходить из дома. Достаточно посетить соответствующий раздел на сайте выбранного банка.В онлайн-форме потребуется указать необходимую сумму и выбрать документ, который подтвердит платежеспособность гражданина. В зависимости от условий банка, это может быть:
Разумеется, нужно будет сообщить еще и паспортные данные.
Если банк примет положительное решение по заявке, то следующим этапом будет одобрение самой квартиры. Сотрудники финансовой организации тщательно изучат все документы на жилье и по первому кредиту. Соответствие оценочной стоимости жилья текущему положению дел на рынке недвижимости играет важную роль в принятии кредитной организацией положительного решения.
Если банк все устроит, то на этапе заключения договора заемщику придется предоставить полный пакет документов. Это нужно для того, чтобы составить ипотечный и кредитный договоры. Когда будут подписаны все документы, гражданину необходимо будет обратиться с заявкой в свой старый банк, чтобы досрочно погасить ипотеку.
Важным этапом будет снятие обременения с недвижимости. В зависимости от условий первоначального договора эту процедуру может провести как старый банк, так и сам заемщик. В некоторых случаях могут понадобиться совместные усилия с обращением в МФЦ.
Что делать, если банк отказал в рефинансировании
Получить одобрение на рефинансирование не так сложно, однако для этого придется «попотеть» и не только собрать все необходимые документы, которые затребует банк, но и привести и убедиться, что отраженные в них данные устроят кредитную организацию.
Банк может отказать в рефинансировании в следующих случаях:
В случае с последним пунктом следует учесть, что подавая заявки во все приглянувшиеся банки одновременно, можно себе навредить. Каждый из банков обязательно обратится в бюро кредитных историй при обработке вашего заявления, а частые запросы негативно сказываются на кредитном рейтинге.
Получив отказ, не нужно опускать руки раньше времени, ведь банк заинтересован заполучить вас как клиента не меньше, чем вы заинтересованы в рефинансировании своей ипотеки. Если обнаруженные ошибки и несоответствия окажутся несущественными, то кредитная организация выдаст вам отказ сроком не более двух-трех месяцев. За это время вы можете успеть исправить все недочеты и более основательно подготовиться к подаче заявки. Бессрочный отказ выдается лишь в случае очень серьезных нарушений.
Рефинансирование ипотеки — это удобный, действенный и законный способ уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет. Процесс ее оформления достаточно кропотливый, однако не должен вызвать особых затруднений, ведь он не сильно отличается от оформления ипотеки, а этот процесс уже знаком заемщикам. Гражданину достаточно подтвердить свою платежеспособность и документально подтвердить, что квартира соответствует тем требованиям, которые предъявляет банк.