«Жить и платить»: Что такое рефинансирование ипотеки и кому это нужно

Аналитика
«Жить и платить»: Что такое рефинансирование ипотеки и кому это нужно
«Жить и платить»: Что такое рефинансирование ипотеки и кому это нужно
Сегодня, 12:58Фото: pixabay.com
За прошедшие 5 лет банки сильно смягчили условия предоставления ипотечных кредитов, кроме того, появились новые государственные программы. Те, кто брал ипотеку давно, могут существенно облегчить себе жизнь, пройдя не самую сложную банковскую процедуру – рефинансирование.

Рефинансирование — это заключение нового ипотечного договора с более выгодными условиями, чтобы погасить старый долг.

Благодаря рефинансированию, гражданин может:

  • сократить годовую ставку по ипотеке;
  • снизить ежемесячный платеж. Также можно уменьшить регулярный взнос, увеличив срок кредитования;
  • сократив срок ипотечного договора, можно сэкономить на процентах;
  • В некоторых случаях можно снять обременение с жилья, что позволит беспрепятственно ее продать или подарить.

Существует несколько видов рефинансирования ипотеки

  • При предоставлении гражданином соответствующего залога, он может получить целевой кредит. Благодаря этим средствам, он гасит остаток долга за квартиру перед банком.
  • Заемщик может взять ипотеку на более выгодных условиях. Тогда новый банк занимает гражданину денежные средства, которыми тот гасит ипотечный долг в старом банке. После этого выплачивать ипотеку придется уже второму банку, но на более лояльных условиях.
  • Третий вариант доступен тем, кто изначально оформлял ипотечный договор в валюте и ежемесячная выплата включает в себя еще и плату за конвертацию. Благодаря рефинансированию, можно будет избежать рисков, вызванных нестабильностью курса валют.

Кому выгодно рефинансировать ипотеку

Ответ на этот вопрос индивидуален для каждого заемщика, однако взвесить все «за» и «против», оценить имеющиеся предложения на рынке и провести соответствующие расчеты рекомендуется тем гражданам, у которых:

  • ипотечный договор оформлен более 5 лет назад и есть возможность воспользоваться более выгодными предложениями других банков;
  • заемщик подходит под одну из государственных программ поддержки;
  • удалось найти выгодные условия в другой кредитной организации и разница с текущей ставкой составит более 1%;

Что необходимо учесть в расчетах для принятия решения о рефинансировании

  • Первым делом нужно точно узнать остаток долга по ипотеке. Для этого даже не обязательно обращаться в банк лично. В большинстве банков эту информацию можно получить, воспользовавшись профильным мобильным приложением или посетив личный кабинет на сайте кредитной организации.
  • Следует обратить внимание на разницу переплаты по процентам в своем банке и в том, где вы планируете рефинансироваться. Расчеты следует проводить исходя из того же срока, но с использованием условий нового банка.
  • Нужно учитывать расходы, которые заемщик понесет в новом банке. Расчет нужно производить с учетом срока рефинансирования и новой процентной ставки. Полученный результат переплаты по процентам следует сравнить с графиком платежей от текущей кредитной организации.
  • Не стоит забывать, что процесс рефинансирования не сильно отличается от оформления ипотеки, поэтому заемщик понесет дополнительные расходы во время переоформления кредита. Начиная от страхования жизни и жилья и заканчивая оценкой стоимости недвижимости.

Первые шаги

Если решение о рефинансировании принято, то для начала следует подать заявку в банк. Для этого тоже не придется выходить из дома. Достаточно посетить соответствующий раздел на сайте выбранного банка.В онлайн-форме потребуется указать необходимую сумму и выбрать документ, который подтвердит платежеспособность гражданина. В зависимости от условий банка, это может быть:

  • справка о доходах 2НДФЛ или 3НДФЛ, выписка с персонального банковского счета;
  • справка о пенсионных начислениях, если гражданин уже вышел на пенсию;
  • налоговая декларация, если заемщик зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

Разумеется, нужно будет сообщить еще и паспортные данные.

Если банк примет положительное решение по заявке, то следующим этапом будет одобрение самой квартиры. Сотрудники финансовой организации тщательно изучат все документы на жилье и по первому кредиту. Соответствие оценочной стоимости жилья текущему положению дел на рынке недвижимости играет важную роль в принятии кредитной организацией положительного решения.

Если банк все устроит, то на этапе заключения договора заемщику придется предоставить полный пакет документов. Это нужно для того, чтобы составить ипотечный и кредитный договоры. Когда будут подписаны все документы, гражданину необходимо будет обратиться с заявкой в свой старый банк, чтобы досрочно погасить ипотеку.

Важным этапом будет снятие обременения с недвижимости. В зависимости от условий первоначального договора эту процедуру может провести как старый банк, так и сам заемщик. В некоторых случаях могут понадобиться совместные усилия с обращением в МФЦ.

Что делать, если банк отказал в рефинансировании

Получить одобрение на рефинансирование не так сложно, однако для этого придется «попотеть» и не только собрать все необходимые документы, которые затребует банк, но и привести и убедиться, что отраженные в них данные устроят кредитную организацию.

Банк может отказать в рефинансировании в следующих случаях:

  • рефинансирование проводится не в первый раз;
  • ипотека взята менее полугода назад;
  • у заемщика есть задолженность по выплатам;
  • стоимость квартиры не соответствует положению дел на рынке недвижимости;
  • в документах обнаружена недостоверная или неточная информация;
  • у заемщика испорчена кредитная история.

В случае с последним пунктом следует учесть, что подавая заявки во все приглянувшиеся банки одновременно, можно себе навредить. Каждый из банков обязательно обратится в бюро кредитных историй при обработке вашего заявления, а частые запросы негативно сказываются на кредитном рейтинге.

Получив отказ, не нужно опускать руки раньше времени, ведь банк заинтересован заполучить вас как клиента не меньше, чем вы заинтересованы в рефинансировании своей ипотеки. Если обнаруженные ошибки и несоответствия окажутся несущественными, то кредитная организация выдаст вам отказ сроком не более двух-трех месяцев. За это время вы можете успеть исправить все недочеты и более основательно подготовиться к подаче заявки. Бессрочный отказ выдается лишь в случае очень серьезных нарушений.

Рефинансирование ипотеки — это удобный, действенный и законный способ уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет. Процесс ее оформления достаточно кропотливый, однако не должен вызвать особых затруднений, ведь он не сильно отличается от оформления ипотеки, а этот процесс уже знаком заемщикам. Гражданину достаточно подтвердить свою платежеспособность и документально подтвердить, что квартира соответствует тем требованиям, которые предъявляет банк.

Сюжеты:
Приморье
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