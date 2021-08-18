«Жить и платить»: Что такое рефинансирование ипотеки и кому это нужно

Первым делом нужно точно узнать остаток долга по ипотеке. Для этого даже не обязательно обращаться в банк лично. В большинстве банков эту информацию можно получить, воспользовавшись профильным мобильным приложением или посетив личный кабинет на сайте кредитной организации.

Следует обратить внимание на разницу переплаты по процентам в своем банке и в том, где вы планируете рефинансироваться. Расчеты следует проводить исходя из того же срока, но с использованием условий нового банка.

Нужно учитывать расходы, которые заемщик понесет в новом банке. Расчет нужно производить с учетом срока рефинансирования и новой процентной ставки. Полученный результат переплаты по процентам следует сравнить с графиком платежей от текущей кредитной организации.