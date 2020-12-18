Борьба за справедливость или расчёт: приморские эко-активисты собрались в депутаты

Борьба за справедливость или расчёт: приморские эко-активисты собрались в депутаты
Аналитика

Вчера, 19:53
Photo: предоставлено организатором обсуждений
За последние месяцы в Приморье значительно выросла активность экологических активистов. «Борцы за справедливость» препятствуют развитию в регионе крупных инвестпроектов, утверждая, что руководствуются лишь благими намерениями. Однако чем ближе выборы 2021 года, тем очевиднее их реальные цели.

Одной из главных мишеней «экологических экстремистов», как их уже прозвали в СМИ, стала Славянка, где сегодня, 18 декабря, депутаты одобрили внесение изменений в Генплан поселения. Это событие обещает стать толчком к развитию территории, но в организации «Право народа» считают иначе. На протяжении нескольких месяцев блогер Геннадий Шульга, супруги Яна и Александр Шестун, Татьяна Корчевных и другие распространяли в СМИ различную информацию, пытаясь, по нашему мнению, сорвать общественные слушания и не допустить принятия поправок. При этом они игнорируют все заявления экспертов о том, что новые правила землепользования пойдут на пользу территории.

После того, как жители Славянки окончательно одобрили поправки, активисты обратили внимание на ещё один перспективный для Приморья проект: Находкинский завод минеральных удобрений. Инициатива уже прошла одобрение экспертов ДВО РАН, но это для эко-активистов не аргумент.

В следующем году состоятся выборы в ГосДуму и Законодательное собрание Приморья. Уже сейчас эксперты говорят о немалом числе желающих заполучить заветные мандаты. Для того, чтобы одержать победу на выборах, необходимо, главным образом, заручиться поддержкой населения. Этим на протяжении последних месяцев и занимаются Шульга, Шестуны и Корчевных.

Геннадий Шульга уже подтвердил, что он и Яна Шестун намерены баллотироваться в депутаты в следующем году.

«Уважаемые участники чата, с вами говорит Геннадий Шульга. Да, я собираюсь баллотироваться, и Яна тоже собирается баллотироваться», − сообщил активист в одном из групповых чатов.

Эксперты отмечают, что экологическая повестка — достаточно благодатная тема для политиков.

«Подобные приёмы (сшивка экологической и политической повестки) уже неоднократно были апробированы в рамках избирательных кампаний в других регионах страны, показав свою эффективность для решения политических задач. В частности, в 2011 году, инициировав общественную кампанию против ферросплавного завода партия „Гражданская платформа“ получила представительство в городском совете Красноярска», − рассуждают авторы Telegram-канала «Рупор Приморья».

Что же позволило приморским эко-активистам развить такую активность? По информации в СМИ, Яна Шестун за время работы в органах прокуратуры успела заручиться поддержкой её отдельных представителей.

«Дело в том, что по ряду судебных процессов по инвестиционным проектам истцами выступают именно представители прокуратуры, а группа Шестун оказывает им сопровождение в офлайне. Медийное сопровождение в таком случае оказывает ещё один член „Право Народа“ Геннадий Шульга», −− сообщают в Telegram-канале DFO.Info.

Отметим, по словам главы Славянского городского поселения Максима Бренчагова, необходимость внесения изменений в генплан райцентра назрела давно. На протяжении нескольких лет местная администрация вела подготовительную работу, направленную на то, чтобы выявить все проблемные с точки зрения земельных отношений места на карте Славянки и сформировать прозрачные и понятные правила игры в сфере землепользования.

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