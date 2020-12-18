Борьба за справедливость или расчёт: приморские эко-активисты собрались в депутаты

Одной из главных мишеней «экологических экстремистов», как их уже прозвали в СМИ, стала Славянка, где сегодня, 18 декабря, депутаты одобрили внесение изменений в Генплан поселения. Это событие обещает стать толчком к развитию территории, но в организации «Право народа» считают иначе. На протяжении нескольких месяцев блогер Геннадий Шульга, супруги Яна и Александр Шестун, Татьяна Корчевных и другие распространяли в СМИ различную информацию, пытаясь, по нашему мнению, сорвать общественные слушания и не допустить принятия поправок. При этом они игнорируют все заявления экспертов о том, что новые правила землепользования пойдут на пользу территории.