Скучая по Китаю

В начале 2020 года международный туризм буквально схлопнулся — решение о прекращении туристических обменов приняли все страны Юго-Восточной Азии, да и Ростуризм в форме рекомендации обозначил, что поездок в Китай не будет, пока в мире бушует пандемия коронавируса. Число визитёров в Приморье, по официальным данным, сократилось на 80%, а сами представители турбизнеса называют ещё более печальный показатель — на 95%. И всё же туризм не замер окончательно: около миллиона туристов в 2020-м, и 2,35 миллиона в 2021-м побывали в Приморском крае. Подавляющее большинство из них — приезжие из других регионов России, а вот поток иностранцев превратился в тонкий ручеёк — всего около 6 тысяч человек.