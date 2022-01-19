Скучая по Китаю

Корреспондент «Золотого Рога» побеседовал с представителями регионального турбизнеса о поводах для осторожного оптимизма в отношении перспектив международного туризма, а также о том, как туристические компании выживают в сложившихся условиях.
Кризис отрасли в цифрах
Обмен туристами между Приморьем и соседним Китаем к последнему «допандемийному» 2019 году достиг весьма высоких показателей. Сибирский туристический портал, ссылаясь на данные Пограничного управления УФСБ России по Приморскому краю, приводит цифры: на китайское направление приходилось почти 60% от всего выездного турпотока, общий объём которого два года назад составлял почти полмиллиона человек. Около 20% приморских зарубежных путешественников отправлялись в Южную Корею, около 9% совершали поездки в Таиланд. При этом та же пограничная статистика утверждает, что выездной турпоток в Китай был больше въездного на 14%.
В начале 2020 года международный туризм буквально схлопнулся — решение о прекращении туристических обменов приняли все страны Юго-Восточной Азии, да и Ростуризм в форме рекомендации обозначил, что поездок в Китай не будет, пока в мире бушует пандемия коронавируса. Число визитёров в Приморье, по официальным данным, сократилось на 80%, а сами представители турбизнеса называют ещё более печальный показатель — на 95%. И всё же туризм не замер окончательно: около миллиона туристов в 2020-м, и 2,35 миллиона в 2021-м побывали в Приморском крае. Подавляющее большинство из них — приезжие из других регионов России, а вот поток иностранцев превратился в тонкий ручеёк — всего около 6 тысяч человек.
Руководитель краевого Агентства по туризму Владимир Щур в декабрьском докладе 2021 года отметил, что туристическая отрасль Приморья начала выходить из кризиса. За 10 месяцев предприятия туротрасли принесли в бюджет края 1,3 миллиарда рублей. Компаниям пришлось оперативно переориентироваться на внутренний рынок, и в этом им помогали правительственные инициативы «туристического кэшбэка», а также мероприятия, организованные при поддержке региональных и муниципальных властей: Владивосток хорошо запомнил гастрономические фестивали корюшки, мидий, гребешка, тайги. Приобщаться к деликатесам дальневосточной кухни стремились не только приезжие, но и местные жители — а рестораны и кафе воспряли духом и получили выгоду.
«Руссо туристо» автономно
— Российские туристы чаще предпочитают самостоятельно приобретать билеты. В этом году было много туристов из Якутии. Якутское правительство в сезон отпусков организовало чартерный поезд до Владивостока, сделав большое дело. Билеты на этот поезд были раскуплены буквально за несколько часов после начала продаж. Но путешественники в основном бронировали гостиницы сами, а к нам обращались разве что за экскурсиями по Владивостоку, — рассказала гендиректор компании «Дальинтурист» Наталья Сорокина.
— Взрослым индивидуальным путешественникам туркомпании нужны в минимальной степени — ведь у них нет языкового барьера. Перед Новым годом было много звонков от потенциальных приезжих, но в итоге они так и не оформили у нас заказы, — добавила гендиректор туркомпании «Дороги мира» Анна Филимонова.
По словам Анны, для российских туристов сдерживающим фактором является стоимость и длительность перелёта во Владивосток. Авиабилет по «плоскому» тарифу стоит 28 тысяч рублей — за эти деньги турист из центральной России может купить поездку с полным пакетом туристических услуг, например, в Калининграде.
Директор компании «Фрегат-Аэро» Ольга Алексеева, говоря о внутреннем туризме, высоко оценила круизы по рекам России — Лене, Енисею и другим.
— В период пандемии объём нашей работы с российскими путешественниками вырос примерно на 10%. Мы довольно много туристов с Дальнего Востока отправили в речные круизы, и это были хорошие туры на отлично оборудованных судах, с прекрасными экскурсионными программами. При этом на круизы были доступные цены и множество скидок, — напомнила она.
Прилетит ли «Золотой орёл»?
Рассказывая о сложностях, связанных с пандемией, представители туристического бизнеса Приморья назвали не только закрытые для туристов границы.
— Когда в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и других популярных городах ввели обязательные QR-коды для посещения ресторанов и кафе, многие туристы стали отказываться от поездок, из-за чего мы не раз попадали под штрафные санкции при возврате авиабилетов, потому что сейчас практически все билеты «невозвратные», — рассказывает директор компании «Фрегат-Аэро».
Приморские туркомпании активно использовали механизмы господдержки, чтобы удержаться на плаву.
— Мы вошли во все программы поддержки туристической отрасли, которые предложило государство: в 2020 году это была программа туристического кэшбэка, когда российским туристам возвращали 20% стоимости путёвки при поездках внутри страны. Летом отправляли туристов на курорты в Минеральные воды, в Сочи, в Крым, в Калининград, на Камчатку и Сахалин, группы школьников отправляли в Москву и Санкт-Петербург. Конечно, и туристов, и прибыли стало меньше. Естественно, сократились и наши зарплаты. Но мы не уволили ни одного сотрудника, что позволило нам получить помощь от Ростуризма и кредит на льготных условиях, — говорит Наталья Сорокина.
Более 15 лет «Дальинтурист» встречал во Владивостоке частный туристический поезд из Москвы «Golden Eagle», или «Золотой Орёл Транссибирский Экспресс», стоимость билетов на который начиналась от миллиона рублей, а пассажиры, как правило, состояли сплошь из иностранцев. Ни в 2020, ни в 2021 году «Золотой орёл» не курсировал по России. «Дальинтуристовцы» надеются, что к лету эпидемиологическая ситуация уже изменится, и туристы хотя бы из Европы вновь поедут во Владивосток — город, манящий их своей романтикой «края света».
А что же Азия?
Сейчас московские туроператоры предлагают маршруты в Турцию, Египет, Арабские Эмираты, на Кубу и Мальдивы — и приморские компании, выступая агентами этих операторов, предлагают приморцам такие туры. Но объём этих поездок несравним с прежним по Юго-Восточной Азии.
— Конечно, мы были очень рады, когда открылся Таиланд. Наши люди привыкли отдыхать там, некоторые даже по несколько раз в году. И те, кто раньше ездил в Таиланд самостоятельно, теперь охотнее прибегают к услугам туркомпаний, чтобы гарантированно правильно оформить все документы и не попасть впросак, — отмечает гендиректор компании «Дальинтурист» Наталья Сорокина.
Напомним, в Таиланде осенью 2021 года была введена программа «Sandbox» («Песочница»), позволяющая туристам прилетать на остров из любой страны и не отсиживаться на карантине. Однако приезжие должны были иметь прививку от коронавируса одной из утверждённых вакцин. Российская вакцина «Спутник V» при этом была одобрена, а вот «Спутник лайт» не вошёл в список. В декабре, под конец года, условия «песочницы» изменились. Туристским компаниям приходится лавировать в постоянно меняющихся условиях, отслеживая их буквально ежедневно.
Южная Корея принимает моряков, отправляющихся работать на судах, а также россиян, приезжающих ради воссоединения с семьями или лечения в клиниках. Правда, такие поездки теперь стали визовыми — и получить визу не так легко.
Понемногу открывается Вьетнам: сейчас туры в эту азиатскую страну организуют только из Москвы, и это дорогое удовольствие. Из Владивостока рейсов пока нет — но туркомпании надеются, что ситуация выправится. Что же касается Китая — по словам представителей туркомпаний, китайские турфирмы предупредили партнёров: раньше 2023 года о групповых обменах туристами не может быть и речи. Руководитель приморского туристического портала VisitChina.ru Константин Ягодин более реальным считает 2025-й год. Но в отношении индивидуальных поездок, возможно, всё решится раньше — этого ждут все турагенты.
Туризм не даёт одичать
— Конечно, мы смотрим в будущее с оптимизмом, без этого нам просто нельзя. Радует, что уже начали поступать запросы на будущую осень от партнёров из-за границы — в частности, из Германии, Нидерландов, Японии. Надеемся, что откроются Япония, наша любимая Южная Корея, Вьетнам, Малайзия. Наверное, будут вновь востребованы круизные туры. Мы подготовили несколько программ по отдыху в Приморье. Хотим дарить нашим туристам мир и радоваться жизни, — говорит Ольга Алексеева.
Тем временем бывалые туристы, для которых поездки в Китай давно стали привычной частью жизни, грустят.
— Время уходит, а конца этому «перерыву» не видно. В Китае я ценю кухню, возможность недорогих, но нужных покупок… По людям скучаем — пусть они не самые близкие и не всегда понятные, но хорошие и гостеприимные. Выезды в Китай всегда радовали быстрой сменой обстановки, погружением в другую реальность, проветриванием мозгов. Всё-таки мировосприятие складывается из множества впечатлений, собранных с разных концов света. А без этого мы тут совсем одичаем, — поделился размышлениями владивостокский предприниматель Роман Самоваров.