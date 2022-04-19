«Терминал Астафьева» пришёл на помощь властям в истории с сухогрузом Rise Shine

— В первую очередь необходимо «приподнять» судно, чтобы специалисты других служб получили доступ к остаткам топлива в трюме и не допустили его розлива при возможных повреждениях во время дальнейшего снятия с мели. Наше предприятие обладает уникальным оборудованием — плавкраном ТОР, который может работать на малых глубинах в связке с баржей. Это позволило выполнить первый этап разгрузки в максимально сжатые сроки, доставив груз на склад СВХ. Сейчас наши специалисты прорабатывают технологию выгрузки оставшихся контейнеров из повреждённого штормом трюма — здесь необходимо учесть искривления направляющих и смещение контейнеров со своих мест, — добавил Алексей Владимиров.