«Терминал Астафьева» пришёл на помощь властям в истории с сухогрузом Rise Shine

Подготовив технику оставалось только ждать ясного дня. И вот, в конце прошедшей неделе такое окно выпало. Всего три дня было у команды «Терминала Астафьева», чтобы справиться со своей задачей. В сжатые сроки команда разгрузила 122 контейнера. Остаток составил всего 77 штук. Груз весит более чем 1,6 тыс. тонн.
Т — Технологии
Морспасслужбе не удалось полностью осушить топливные баки треснувшего судна. Тем не менее, сколько бы топлива не оставалось на дне танков, их всё равно необходимо опустошить.
По словам гендиректора АО «Терминал Астафьева» Дениса Острякова, разгрузка сопровождалась инженерными сложностями из-за малой глубины. Решением проблемы стал плавучий кран.
— Благодаря высокому классу наших специалистов, за один день работы удалось выгрузить 54 контейнера — количество, сравнимое с хорошими показателями на суше. При этом работы проходили на высоте до 20 метров при сильном волнении на море, а контейнеры были накренены на 15 градусов. Осложнялась выгрузка и необходимостью не посадить на мель и сам плавкран, — рассказал Денис Остряков.
Ещё 9 ноября 2021 года контейнеровоз Rise Shine сел на мель в заливе Восток — во время шторма оборвался якорь. Иностранный экипаж из 14 человек эвакуировали российские спасатели на вертолёте.
В этот же день губернатор Приморского края обозначил план региональных властей по разгрузке судна.
— Сейчас остаётся ждать нормализации погоды, чтобы осмотреть судно, организовать выгрузку контейнеров. Техника для этого уже найдена. Ориентировочно приступим к работам завтра-послезавтра, всё зависит от погоды, — писал губернатор в своём Telegram 9 ноября 2021 года.
Однако вопрос о том, когда же выгрузят контейнеры, остался подвешен в воздухе на долгое время. Тогда же местные жители заметили пятна на поверхности моря вокруг контейнеровоза. Машинное отделение оказалось повреждено. Позже рядом обнаружилось ещё одно пятно.
Невозможное возможно
Неиллюзорный шанс экологической катастрофы, по ощущениям, мало кого тревожил, пока местные и региональные СМИ не подняли тревогу. На проблему обратили внимание в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Благодаря этому ведомству были организованы несколько совещаний, которые определили судьбу брошенного судна.
АО «Терминал Астафьева» неоднократно помогало властям при возникновении экологических угроз. Используя уникальную технику, получилось ликвидировать последствия ЧС на озере Солёном в Находке. Аварийный выброс мазута из котельной Примтеплоэнерго стал причиной загрязнения водоёма.
Около 140 кубометров мазутной плёнки с поверхности озера убрали при использовании вакуумной чистящей машины «Терминала Астафьева».
По словам тогдашнего главы администрации Находкинского ГО Бориса Гладких, помощь социально ориентированного бизнеса очень важна для муниципалитета.
— На очистке озера Солёного от мазутной пленки работал уникальная вакуумная чистящая машина Volvo Centurion. Её мощность позволила собирать верхний слой, загрязненный мазутом, отдельно от воды. Приоритетом работы компании является использование высокотехнологичной и многофункциональной техники, которую возможно использовать в различных условиях, — подчеркнул генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров.
Ответственность и опыт
Судовладельцу Rise Shine — компании из Гонконга Praise Booster Shipping Limited и собственнику судна — Often Trading company Ltd капитан морского порта Находка направил требование убрать севший на мель контейнеровоз. Однако и по сей день никаких действий с той стороны никто не предпринял.
АО «Терминал Астафьева» не остался в стороне, ведь он всегда с готовностью откликается на запросы жителей и администрации там, где ведет свою деятельность.
Дальнейшие работы будут связаны с применением гидравлики для вскрытия трюмов. Требуется учесть уйму нюансов, в том числе и связанных с экологией.
— В первую очередь необходимо «приподнять» судно, чтобы специалисты других служб получили доступ к остаткам топлива в трюме и не допустили его розлива при возможных повреждениях во время дальнейшего снятия с мели. Наше предприятие обладает уникальным оборудованием — плавкраном ТОР, который может работать на малых глубинах в связке с баржей. Это позволило выполнить первый этап разгрузки в максимально сжатые сроки, доставив груз на склад СВХ. Сейчас наши специалисты прорабатывают технологию выгрузки оставшихся контейнеров из повреждённого штормом трюма — здесь необходимо учесть искривления направляющих и смещение контейнеров со своих мест, — добавил Алексей Владимиров.
Уже в ближайшие дни погода на море снова испортится, однако как только появится возможность — работы продолжат.
Весь груз, который окажется на суше, растаможат и передадут грузополучателям.
На момент бедствия судно перевозило 199 контейнеров. По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта Приморским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ.