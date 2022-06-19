Кто приходит на смену глобальным брендам в Приморье

Мы расспросили экспертов, способны ли местные фабрики, ателье и портные занять освобождённые иноземными брендами ниши, как скоро это может произойти и есть ли вообще в этом нужда.
Местным дали два года
Представители торговых компаний уточняют, что рынок оголился в части товаров категории масс-маркета — категорий «эконом», «эконом плюс» и «мидл класса». Основная часть покупателей ушедших брендов — это молодёжь, а также люди в возрасте 35 — 45 лет. Продавцы, работающие с покинувшим нас глобальным масс-маркетом уверенно заявляют, что не видят возможности скорого импортозамещения этого сегмента товаров, по крайней мере, в ближайшие года два. И если за это время местные компании не займут освободившиеся ниши, то претендовать на них уже не смогут. В условиях объявленного правительством курса на параллельный импорт, пусть и ограниченный по времени, скорее всего, на наш рынок выйдут более крупные игроки из Индии, Турции, Китая, Узбекистана, Казахстана, с которыми местные производители не смогут тягаться.
Эксперты швейной отрасли уже сейчас говорят, что за счёт региональных компаний не удастся закрыть оголившийся рынок. Хотя в советском прошлом многие жители наполняли свои гардеробы одеждой, произведённой на мощностях приморского легпрома. Но в 90-х развалилась не только отрасль, но и сама система подготовки кадров для неё.
— У нас на сегодня около 450 компаний, которые заняты в швейном бизнесе — занимаются разработкой, конструированием, производством и ремонтом одежды. Примерно полтора десятка компаний, в которых от 30 до 150 рабочих мест. В два раза больше цехов, где 10-30 швейных машин, остальные — это небольшие ателье, максимум до 10 рабочих мест, но в основном, 2-3. Своими силами мы точно не закроем эту товарную брешь — у нас нет для таких массовых пошивов масштабных производств, оборудования и сырья, — говорит директор института креативных индустрий ВГУЭС Инна Клочко.
Она привела в пример калькуляцию пошива мужских трусов на массовом производстве. В Приморье такие не шьют, рынок заполняется ассортиментом из других регионов и импорта из ближнего зарубежья. На рынке их можно приобрести по цене 150-250 рублей за единицу. Спрос на такой товар есть, но никто не выразил желание наладить подобное производство в Приморье.
— У нас вообще сложно организовать конкурентное производство: дорогая электроэнергия, сложная логистика, а ведь необходимо обеспечивать постоянный запас материалов. В совокупности сшитые местными портными трусы обойдутся в 450 рублей. Чтобы выйти на конкурентную себестоимость можно закупать и завозить огромный объём материалов в ассортименте, нашить из них трусов, но это количество будут раскупать годами — нет столько потребителей в ДФО, — отметила Инна Клочко.
В тройке самых востребованных профессий
Она подчеркнула ещё одну проблему — в Приморье острый дефицит швей. Предприниматели, даже если найдут деньги на оснащение нового цеха и на закупку сырья, не смогут набрать персонал. Швеи вошли в тройку самых востребованных профессий Владивостока на Форпосте за последний месяц количество объявлений о приёме специалистов на работу в швейное производство увеличилось на 38%. Отсутствие сотрудников в пошивочных мастерских сильно затрудняет развитие отрасли.
Например, не является новостью, что огромные объёмы товаров, в том числе и одежда, продаются через интернет-площадки. У крупных маркетплейсов по всем регионам РФ расположены свои склады. И владельцы российских брендов, чтобы не возить наряды в ДФО из центральной части страны, где сосредоточены предприятия лёгкой промышленности, готовы разместить заказы на приморских предприятиях, обеспечить их материалами, нитками, необходимой фурнитурой. Но считают себестоимость изделия и отказываются. Хотя можно удешевить производство за счёт повышенной загрузки оборудования — эксплуатировать его в две, а то и три смены, чтобы линии работали круглосуточно. Но нехватка людей не даёт такую возможность.
Ателье поддержали грантами
Перечисленные трудности в приморской лёгкой промышленности возникли задолго до введения антироссийских санкций. Нынешняя ситуация с массовым уходом глобальных брендов просто вынесла её уже в первоочередные списки проблем. Но нельзя сказать, что региональная власть игнорировала проблемы отрасли. Наоборот.
В Приморье реализуется проект «Киберателье и креативные индустрии Приморья». В его рамках было выделено свыше 10 млн рублей на грантовую поддержку предпринимателей, задействованных в модной индустрии. Небольшие производства смогли обновить оборудование, пополнить основные фонды. В этом году была реализована краткосрочная программа повышения квалификации «Швея». На сегодня 13 выпускников программы трудоустроены на швейные производства сроком не менее чем на 1 год.
Кроме того, в начале апреля прошёл хакатон для дизайнеров «Марки-символы Приморья», в нём приняли участие около 40 компаний малого бизнеса. Конструкторы одежды, технологи, портные создали прототипы готовых решений по развитию бизнеса в модной индустрии. Планировалось также запустить акселератор фабрики брендов. Уже несколько десятков компаний Приморья готовы применить в реальном деле прототипы решений, выработанных в ходе хакатона — создать дополнительные рабочие места и продукцию с рациональным ценообразованием, чтобы выйти на ассортимент масс-маркета в регионе.
Но, конечно, это точечные меры, возможности краевого бюджета ограничены для организации масштабных перемен в легкой промышленности — даже в своём регионе. Для активного развития отрасли нужна системная поддержка на федеральном уровне. Например, послабляющие налоговые решения — сегодня в отношении производителей применяется достаточно жёсткое налогообложение.
Вчера по три, но много, сегодня по пять, но мало
При всех трудностях, возникших с закрытием магазинов демократичных зарубежных одёжных брендов, эксперты не видят в этом глобальных проблем — дело уже давно идёт к снижению объёмов поставок подобных товаров.
— Да, наши предприниматели не могут заменить своими силами такие бренды, как, например, H& M и Zara. Но надо ли это делать? На самом деле тысячами единиц производить одежду не стоит — уже не первый год нарастает мировой тренд на разумное потребление. Он выражается в том, что покупатели меняют своё отношение к своему гардеробу — теперь выбирают качество, а не количество, — рассказала директор института креативных индустрий ВГУЭС.
Производители одежды масс-маркет обновляют свои коллекции несколько раз за сезон, и потребители были мотивированы к частой смене одежды. Как минимум к каждому сезону, чему способствовала ценовая доступность брендов, которая обеспечивалась за счёт недорогих материалов, фурнитуры, невысокого качества пошива. Но эти же параметры приводили к низкой носкости изделий, они быстро приходили в негодность, вынуждая несколько раз в год тратиться на их замену.
Но мир меняется в сторону рациональности — теперь всё чаще потребитель ищет более качественное изделие, пусть дороже, но зато будет в хорошем состоянии несколько сезонов.
Микс европейского и восточного стиля заменят Zara и H& M
Поэтому производители, пришедшие на смену покинувшему российский рынок глобальному масс-маркету, предложат ассортимент, отвечающий нарастающему спросу. Прежде всего, это более качественные материалы и пошив, а также новый подход к дизайну. В нём сводятся к минимуму приметы фаст-фешен: остромодные отклики в цвете, покрое, деталях и отделке. Наряды станут более минималистичными, традиционными, рассчитанными на длительную носку. Они будут дороже, но и покупать обновы будут реже, в гораздо меньшем количестве.
И в эту новую парадигму удачно вписываются приморские производители. Если развивать массовое производство местным брендам не по плечу, то гораздо менее масштабные объёмы вполне по силам.
И эта замена уже происходит: в июне в ТЦ «Калина Молл» открылись несколько корнеров одежды «Сделано в Приморье» — наш ответ Zara, Oysho и прочим «недружественным» брендам. Компании-аборигены предлагают вещи уже новой концепции, с учётом современных трендов. В числе первых свою одежду представили приморские марки Get Clo, Goranskaya L, «Люби меня», Davydova, level 25, She и другие. Кстати, один из корнеров — с изделиями московских и питерских дизайнеров, — сообщила Инна Клочко.
Это уже известные в регионе бренды, у них свои производства. Инна Клочко отметила, что стиль приморских дизайнеров отличается от общероссийских своими восточными мотивами, минималистичностью.
— Изделия приморских дизайнеров очень любят в странах АТР. Наши студенты, к примеру, регулярно участвуют со своими коллекциями в национальных и международных конкурсах. И, если из европейской части страны они привозят призы, условно говоря, «За лучше конструктивное решение», то из КНР привозят пустые чемоданы — коллекции раскупаются на корню. Азиатские модники очень ценят микс европейского и восточного стиля.