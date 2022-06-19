Кто приходит на смену глобальным брендам в Приморье

Представители торговых компаний уточняют, что рынок оголился в части товаров категории масс-маркета — категорий «эконом», «эконом плюс» и «мидл класса». Основная часть покупателей ушедших брендов — это молодёжь, а также люди в возрасте 35 — 45 лет. Продавцы, работающие с покинувшим нас глобальным масс-маркетом уверенно заявляют, что не видят возможности скорого импортозамещения этого сегмента товаров, по крайней мере, в ближайшие года два. И если за это время местные компании не займут освободившиеся ниши, то претендовать на них уже не смогут. В условиях объявленного правительством курса на параллельный импорт, пусть и ограниченный по времени, скорее всего, на наш рынок выйдут более крупные игроки из Индии, Турции, Китая, Узбекистана, Казахстана, с которыми местные производители не смогут тягаться.