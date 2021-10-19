Как это сделано: дизельное топливо от скважины до бака автомобиля

После изготовления дизельного топлива на нефтеперерабатывающем заводе «Роснефть» наполняется резервуар. Полученная в резервуаре партия топлива проверяется по всем показателям качества, которые затем указываются в паспорте качества. Лишь после этого партию дизельного топлива перекачивают в железнодорожные цистерны для дальнейшей транспортировки. Но прежде чем цистерна тронется в путь, дизель в «Роснефти» тестируют ещё раз, чтобы убедиться в том, что качество продукта не изменилось за время погрузки. Далее транспортное средство пломбируется - это обеспечивает герметичность и сохранность нефтепродуктов на всём пути доставки топлива от заводов до нефтебаз в различных регионах, иногда это тысячи километров и несколько дней пути.