Как это сделано: дизельное топливо от скважины до бака автомобиля

Над его разработкой трудились ведущие представители научного сообщества, но удалось реализовать задуманное только немецкому инженеру Рудольфу Дизелю, в честь которого и был назван новый продукт. Безусловно, за свою почти 125-летнюю историю дизтопливо «эволюционировало», изменились требования к его составу, качеству и эксплуатационным характеристикам. Сегодня это не просто «обычная нефть и её тяжелые фракции»… Каков жизненный цикл данного топлива в XXI веке? Проследим его путь от скважины до бака автомобиля на примере зимнего дизельного топлива «Роснефть».
В своих первых экспериментах по созданию нового топлива Рудольф Дизель в качестве горючего использовал угольную пыль. Однако на практике мелкодисперсная порошкообразная форма угля оказалась очень взрывоопасной. Ученый смог добиться успеха только 17 февраля 1894 года - в этот день для заправки двигателя он использовал обычную нефть и ее тяжёлые фракции. Такое решение позволило достичь желаемого результата - стабильного процесса сжатия воздуха в цилиндре и лёгкой воспламеняемости топлива без внешних источников энергии.
От скважины до НПЗ. Контроль производства и качества готового продукта
Нефть поступает от места добычи на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в цистернах или по трубопроводу. Хранится в специальных резервуа-рах-хранилищах, которые связаны трубопроводами со всеми технологическими установками предприятия. Сам процесс технологической переработки сырья и производства дизеля включает первичную и вторичную переработку, очистку компонентов, а также получение товарного топлива.
«Роснефть» производит топливо на собственных нефтеперерабатывающих заводах (из них 14 - на территории России), хранит его на собственных нефтебазах (более 130 собственных нефтебаз) и реализует через собственную сбытовую сеть (более 3000 АЗС и АЗК).
На первом этапе производства дизтоплива происходит разделение нефти на фракции: бензиновую, керосиновую, дизельную и мазут. На следующем этапе вносятся «улучшения»: изменение структуры углеводородов и химического состава дизельных фракций с целью совершенствования низкотемпературных характеристик, удаление серы. В рамках действующих ГОСТ для дизельного топлива допустимое содержание серы - не более 10 мг/кг (фактическое среднее содержание серы в ДТ «Роснефть» не превышает 8 мг/кг). Наличие серы в топливе нежелательно, т.к. она оказывает негативное воздействие на важнейшие детали и системы работы автомобиля, выводит из строя систему нейтрализации отработавших газов.
На последнем этапе производства дизтоплива производится смешивание (компаундирование) фракций. Здесь могут вводиться различные присадки (депрессорно-диспергирующие, цетаноповыщающие, противоизносные и др.), чтобы продукт приобрел необходимые качественные характеристики. В зависимости от уровня низкотемпературных характеристик - предельной температуры фильтруемости и температуры помутнения - дизельное топливо разделяют на летнюю (ДТЛ), зимнюю (ДТЗ), межсезонную (ДТЕ) и арктическую (ДТА) марки. Зимние марки топлива требуют дополнительной переработки для снижения содержания н-парафина, а также при необходимости введения депрессорно-диспергирующих присадок для сохранения эксплуатационных показателей при низких температурах.
Ключевые параметры качества зимнего дизельного топлива:
От завода до нефтебазы. Контроль транспортировки
После изготовления дизельного топлива на нефтеперерабатывающем заводе «Роснефть» наполняется резервуар. Полученная в резервуаре партия топлива проверяется по всем показателям качества, которые затем указываются в паспорте качества. Лишь после этого партию дизельного топлива перекачивают в железнодорожные цистерны для дальнейшей транспортировки. Но прежде чем цистерна тронется в путь, дизель в «Роснефти» тестируют ещё раз, чтобы убедиться в том, что качество продукта не изменилось за время погрузки. Далее транспортное средство пломбируется - это обеспечивает герметичность и сохранность нефтепродуктов на всём пути доставки топлива от заводов до нефтебаз в различных регионах, иногда это тысячи километров и несколько дней пути.
«Роснефть» осуществляет непрерывный контроль качества своей продукции на всех этапах её производства, хранения и транспортировки: от товарного парка нефтеперерабатывающих заводов до бака автомобиля.
Хранение на нефтебазе. Контроль при приёмке топлива и его хранении
Нефтебаза «Роснефти» является промежуточной точкой на пути топлива к АЗС - именно сюда направляются цистерны с нефтеперерабатывающих заводов. Перед тем, как топливо поступит в хранилище, его основные характеристики вновь подвергаются анализу. Резервуары для хранения строго закреплены за определённым видом продукции, в случае с дизелем - каждая марка по сезонности также хранится отдельно. После слива проводится отбор образцов топлива из резервуаров и тестирование продукта по основным качественным характеристикам. Результатом проверки является паспорт качества, оформленный нефтебазой. Он подтверждает, что сохранность качества обеспечена и топливо готово к доставке в розничную сеть АЗС компании.
Основным объектом «Роснефти», обеспечивающим топливом рынок Дальнего Востока, является Вольно-Надеждинская база нефтепродуктов в Приморском крае. На базе установлено современное оборудование контроля качества товарной продукции, а также автоматизированные системы налива бензовозов с массовыми расходомерами. Количество нефтепродуктов в резервуарах также контролируется в автоматическом режиме.
От нефтебазы до АЗС. Контроль транспортировки и реализации
Далее топливо из резервуара нефтебазы «Роснефти» перекачивают в современные бензовозы и отправляют на АЗС/АЗК компании. Для каждой АЗС разработан оптимальный и безопасный маршрут доставки топлива, при этом транспортное средство пломбируется, а контроль за его передвижением происходит по GPS. Сотрудники АЗС дают добро на слив топлива из бензовоза только после проверки его качества по основным показателям (плотность, внешний вид продукта). Дизельное топливо готово к отпуску клиентам компании «Роснефть»! И последней ступенью контроля является проверка качества на АЗС мобильными лабораториями. Это передвижные комплексы, которые представляют собой микроавтобусы с установленным внутри на специальных виброзащищенных платформах высокотехнологичным оборудованием. За 1,5-2 часа мобильная лаборатория отбирает образцы топлива на АЗС и проверяет его по основным характеристикам качества.
Транспортировка топлива осуществляется собственным автотранспортом, в парке более 1000 бензовозов. На каждом этапе качество нефтепродуктов проверяется специалистами (более 90 стационарных и мобильных лабораторий). Это свыше 3700 анализов топлива ежедневно.
«Роснефть» производит дизельное топливо на собственных нефтеперерабатывающих заводах. Контроль качества топлива осуществляется стационарными и мобильными лабораториями на каждом этапе его производства, транспортировки, хранения и реализации потребителям. Такой подход позволяет гарантировать качество конечного продукта, его соответствие всем стандартам, а также стабильную работу агрегатов, для заправки которых он будет использован.