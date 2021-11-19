Больше не друзья девушек

— За время пандемии заметно подорожали изделия формата масс-маркет. Если раньше мы брали у поставщика золотые кольца, серьги, браслеты и цепочки, в среднем, до 3 тыс. рублей за грамм веса изделия, то теперь закупочная цена — в пределах 4-5 тыс. рублей за грамм. Причём наши поставщики — только российские заводы. Логично предположить, что они используют в основном отечественное сырье, и повышение курса доллара на их продукции не должно, по идее, сильно отражаться. И подорожание изделий, и стремление людей в начале пандемии запастись необходимыми товарами, потратить деньги на что-то более необходимое в быту и для здоровья, снизило интерес к драгоценностям, покупателей стало меньше в разы, — говорит продавец ювелирного магазина, расположенного в одном из торговых центров Владивостока.