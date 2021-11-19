Больше не друзья девушек

И что сегодня украшения — атрибуты роскошной жизни, ежедневные аксессуары или посильный для граждан с невысокими доходами способ сохранить и диверсифицировать свой капитал, разбирался корреспондент «Золотого Рога».
В период нестабильной ситуации в экономике граждане стремятся любыми способами сохранить от потерь свои накопления. Инвестиции в недвижимость далеко не всем по карману, инвалюте былого доверия нет — курсы долларов и евро то падают, то стремительно взлетают. Игре на бирже — покупать-продавать ценные бумаги, — не всякий готов обучаться, чтобы снизить риск потерять свои кровные. Скупать запасы гречки и туалетной бумаги, как это было в начале пандемии, тоже не выход.
Драгметаллы ушли в космос
Эксперты отмечают, что золото невероятно подорожало за последние годы. Этот драгметалл в современном мире оказался крайне востребованным, и не только в качестве поделочного материала у ювелиров. Растёт спрос на электронику, а золото, как серебро и платину, используют в полупроводниках, которые применяются в самых разных изделиях — от смартфонов и компьютеров до роботов и медицинских аппаратов. На втором месте по объёму потребления золота — космическая индустрия, и только потом — ювелиры. Золото — биржевой товар, поэтому рост спроса провоцирует и рост цен на него.
— За время пандемии заметно подорожали изделия формата масс-маркет. Если раньше мы брали у поставщика золотые кольца, серьги, браслеты и цепочки, в среднем, до 3 тыс. рублей за грамм веса изделия, то теперь закупочная цена — в пределах 4-5 тыс. рублей за грамм. Причём наши поставщики — только российские заводы. Логично предположить, что они используют в основном отечественное сырье, и повышение курса доллара на их продукции не должно, по идее, сильно отражаться. И подорожание изделий, и стремление людей в начале пандемии запастись необходимыми товарами, потратить деньги на что-то более необходимое в быту и для здоровья, снизило интерес к драгоценностям, покупателей стало меньше в разы, — говорит продавец ювелирного магазина, расположенного в одном из торговых центров Владивостока.
Кроме того, в начале пандемии, когда был объявлен локдаун, промтоварные магазины, в том числе ювелирные, были закрыты. Всё это привело к тому, что некоторые ювелирные салоны в Приморье так и не открылись после карантина, а некоторые были вынуждены снизить ассортимент, не имея возможности обновлять его, что также чревато потерей клиентов.
— Скудные коллекции сразу же отваживают покупателей. Большинство из них женщины, а они предпочитают выбирать, и надо, чтобы было из чего. Ведь как бывает: приходит дама за колечком, уходит с новой цепочкой и подвеской, — объясняет специалист.
Вместо отпуска у моря
В премиальном сегменте «золотого» рынка украшений вопрос цены не так критичен. Клиенты, ранее покупавшие кольцо за 200 тыс. рублей, не стали и в сейчас отказываться от подорожавших почти на треть украшений.
— В физическом объёме продажи в нашем салоне упали на 30%, но в рублёвом даже возросли, поскольку и само золото подорожало, и клиенты переключились на более дорогие изделия. В том числе и потому, что действует запрет на выезд. Граждане компенсируют невозможность отдыха за границей покупкой драгоценностей, чтобы поднять себе настроение, порадовать украшением взамен отсутствия приятных впечатлений и эмоций от путешествий, — говорит заместитель директора одного из ювелирных магазинов Владивостока.
Салон специализируется на изделиях премиум-класса российских производителей. Есть и импортные украшения, но их доля в ассортименте не превышает 10%. Здесь утверждают, что в дальневосточной столице «золотая» розница действительно поредела за последние два года примерно на 20%. То есть каждый пятый магазин закрылся, причём большинство из них были расположены в центре города, вдоль туристских маршрутов.
— Закрываются те, что специализировались на ассортименте для туристов из Китая, приезжающих в Приморье в составе организованных групп. Автобусы привозили путешественников из сопредельного государства в магазины, в которых, как правило, были чрезмерно завышенные цены, не сопоставимые с рынком, в ассортименте много янтаря и «красного» золота невысокого качества. Местные жители обходят такие магазины стороной, — уверяет эксперт.
Дорого — а не богато
Владельцы ювелирных мастерских также отмечают, что количество индивидуальных заказов на изготовление изделий из золота уменьшилось практически вдвое.
— Даже на ремонт стали меньше приносить украшений, занятость снизилась раза в три, поэтому некоторые уже отказываются от аренды помещений под мастерские. Кто-то вообще закрывает своё предприятие и ищет работу в другой сфере, — говорит ювелир, представившийся просто Антоном.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин подтверждает: стоимость материалов — золота и драгоценных камней — увеличилась на 50%.
— Ещё есть одна неприятная тенденция: например, в 2017-м году в отрасли работало 18300 малых предприятий. А в этом году там работают 12200 — на 6 тыс. с лишним сокращение произошло, — уточняет Катырин.
Серебряные нити
Кризис изменил и предпочтения приморцев: те, кто ранее с трудом мог себе позволить украшения из золота, сейчас и вовсе от него отказались, перейдя на серебро. Его выбор в салонах не меньше, чем изделий из золота.
— Серебро стало одним из самых продаваемых драгметалов. Изделий из него в штуках покупают значительно больше, чем из золота, — рассказывают в большом ювелирном салоне. — Покупают кольца, серьги, цепочки и браслеты. На подарки хорошо берут иконки, ложки. В среднем одно изделие из серебра обходится от 2 до 10 тыс. рублей. Из золота — 25 тыс.
Эксперт из премиального сегмента отмечает, что сейчас в тренде объёмные формы, крупные изделия и цветные натуральные камни.
За время пандемии приморцы захотели любоваться более нарядными вещами. Берут более массивные украшения, даже вызывающие, явно напоказ. Раньше покупали больше скромные кольца, серьги и кулоны — для работы, чтобы не выделяться, а теперь простота не в фаворе. Люди уходят в более дизайнерские вещи.
Он уверяет, что мужчины все же более консервативны: спрашивают изделия с белыми камнями — на подарок к юбилею, памятной дате или в качестве «извинения». Женщины, когда покупают себн украшение, бриллианты рассматривают гораздо реже.
Больше, тяжелее и ярче
В дизайне предпочтения поменялись: всё чаще спрашивают изделия с цветовой палитрой — полудрагоценными камнями, такими, как танзаниты, цавориты, турмалины, агаты, шпинели. И всё больше предпочитают массивные изделия, пустотелые покупатели не хотят.
— Сейчас уже не удивляюсь, когда приходит девушка и просит кольцо или цепочку потяжелее. Объясняет тем, что получила зарплату и, чтобы деньги не растратить на всякие мелочи, решила купить украшение из драгметалла. Дескать и красота налицо, и своего рода «закрома» — когда придётся туго, украшение можно заложить. Вот такое практичное поколение растёт, — рассказывают в ювелирных магазинах.
И этот тренд, когда украшение из драгметалла становится ещё и инвестицией, продолжится, считают эксперты. Скорее всего, вместо скромного колечка и пары серёжек, покупатели попросят что-то одно, но потяжелее. Так что в штуках объёмы продаж вряд ли сильно возрастут. По крайней мере, до тех пор, пока не откроют границы и в Приморье вновь не хлынут туристы из КНР.