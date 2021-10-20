Особым детям — особая забота

Говоря об «особых» детях, чаще всего имеют в виду расстройства аутистического спектра или синдром Дауна. Однако помощь в социализации и специальные развивающие программы нужны и другим детям, названия болезней которых известны не каждому.
Примкрай ВОИ
Приморская краевая организация Всероссийского общества инвалидов (или Примкрай ВОИ) объединяет более 24 тысяч человек. И, конечно, дети с инвалидностью и семьи, воспитывающие таких детей, не остаются без внимания и помощи.
В числе структурных подразделений Примкрай ВОИ, например, первичная организация «Детство» (объединяет детей-инвалидов Владивостока). Под эгидой «Детства» проходит множество праздничных и благотворительных мероприятий, в том числе экскурсии в зоопарк, планетарий, по достопримечательностям дальневосточной столицы. Дети и родители получают бесплатные билеты в кино, в театр и в цирк, а также новогодние подарки. Организация устраивает выставки детских художественных работ, ежегодный спортивный фестиваль «Звезда Надежды».
Несколько лет назад Примкрай ВОИ выиграла конкурс на лучший проект летнего отдыха детей-инвалидов и получила грант от Фонда поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. С тех пор ежегодно семьи, воспитывающие детей с тяжёлыми заболеваниями, выезжают на летний отдых к морю на базу «Шепалово» в бухте Врангель. В этом году с 1 по 14 июня там побывали 43 ребёнка-инвалида не только из Владивостока, но и из других городов и районов Приморского края. Программа отдыха включает коллективные развивающие занятия, активные игры на свежем воздухе, спортивные соревнования и общие празднования дней рождения.
«Владмама»
Выездные семейные мероприятия для родителей и детей с синдромом Дауна регулярно устраивает и благотворительный фонд «Владмама». В план общих выездов год назад внесла свои коррективы пандемия коронавируса, но уже в этом году фонд мобилизовал усилия, чтобы осуществить свой масштабный замысел семейного мероприятия. В итоге форум «Солнечное детство» состоялся в начале сентября на базе «Юнга», собрав 36 семей со всего края. Причём у родителей была возможность встретиться с врачами, психологами, работниками соцобеспечения и Пенсионного фонда, задать им вопросы и получить предметные консультации. В таком формате сбор прошёл впервые - и вызвал благодарные отклики участников.
«Владмама» выделяет поддержку семей, в которых растут дети с синдромом Дауна и другими особенностями развития, в программу «Особые дети». Она направлена на повышение качества жизни таких семей, преодоление их изолированности, улучшение социального самочувствия и психологического климата. Фонд уже дважды выигрывал президентские гранты на проекты, адресованные особым детям и их родителям. Благодаря грантовой поддержке в 2020 году была издана книга «Солнечные дети Приморья»: 16 семей согласились поделиться своими историями о принятии факта, что один из их детей не похож на других. Цель издания этой книги, по словам директора благотворительного фонда «Владмама» Ольги Сиянко, - профилактика социального сиротства детей с синдромом Дауна. Помимо книги, фонд в рамках проекта подготовил и пять видеофильмов на эту тему.
И книга, и видеофильмы призваны стать средством для разрушения мифов и страхов, связанных с синдромом Дауна, и, в конечном итоге, уменьшить число отказов от детей с «лишней» хромосомой. Авторы проекта распространяют их в родильных домах, женских консультациях и школах приёмных родителей Приморского края.
«Благое дело»
Автономная некоммерческая организация «Благое дело» хорошо известна многим приморцам по «особой» примете - оригинальным весёлым и ярким керамическим изделиям. Почти ни одно крупное краевое или городское социальное мероприятие не обходится без стенда керамики от воспитанников и наставников «Благого дела». С самого начала своего существования организация заручилась партнёрской и дружеской поддержкой профессиональных керамистов, художников и дизайнеров, а также театральных деятелей. Организация, которой руководит Геннадий Антропов, занимается социальной адаптацией и социализацией детей и молодёжи от 7 до 30 лет с ментальной инвалидностью через творчество.
«Благое дело» постоянно развивается. В 2018 году организация получила субсидию от департамента внутренней политики края на реализацию проекта «Творчество - неограниченные возможности». В 2019 году команда единомышленников «Благого дела» создала одноимённую медиастудию, чтобы выпускать ролики и сюжеты о собственной работе. Этот проект выиграл президентский грант, позволивший закупить необходимое видеооборудование и оргтехнику.
В 2020 году АНО «Благое дело» получило от города отдельное помещение - старинное здание в районе станции Первая речка на проспекте Острякова. Это воодушевило Геннадия Антропова и его команду - и теперь в новой «резиденции» ежедневно кипит работа по обустройству внутри и снаружи. Посильную помощь в этом деле могут оказать все желающие - Геннадий Антропов регулярно размещает в соцсетях приглашения поучаствовать в субботниках, которые традиционно завершаются общим чаепитием из настоящего самовара.
Руководитель «Благого дела» мечтает о создании керамической мастерской, в которой могли бы работать люди с ментальной инвалидностью. В этой идее он ориентируется на зарубежный опыт, а главным смыслом видит трудоустройство выросших «особых» детей.
«Маленький принц»
Более десяти лет во Владивостоке существует общественная организация «Маленький принц». Она позиционирует себя как «неформальное общество поддержки людей с аутизмом». В первую очередь речь идёт о помощи детям и подросткам в получении навыков социализации и в налаживании коммуникации особых детей с «большим» миром. Организация была создана родителями, воспитывающими детей с аутизмом. Руководитель «Маленького принца» педагог Елена Пинчук когда-то вдохновилась примером санкт-петербургского «цирка для хулиганов» - и перенесла методы «Упсала-цирка» на владивостокскую почву.
- Для нас цирк - это яркая игра, инструмент, с помощью которого можно найти подход к любому ребёнку. Ребенка с аутизмом невозможно что-то заставить делать, его можно только увлечь, но для этого надо выйти из роли серьёзного взрослого человека. Развивая же собственно моторные навыки детей, мы влияем на их психоэмоциональное состояние, - объясняет суть метода сайт «Маленького принца». Цирковая студия «Роза Экзюпери» - одно из десяти направлений деятельности организации. Её работу строят по образцу классических студий, включая в неё общую физподготовку, акробатику, хореографию и специфические цирковые упражнения - эквилибристику и жонглирование.
В перечне направлений и методов работы - театральная студия для подростков «Лис Экзюпери», занятия в которой ведёт Николай Пинчук, программа адаптации для малышей «Родники в пустыне», занятия по сенсорной интеграции «Млечный путь», тренинги для родителей «Зорко одно лишь сердце» и школа «Родительские маршруты» - её ведёт психолог Людмила Авшарова. Есть и другие программы: организация стремится постоянно осваивать новинки в работе с детьми и родителями, создавая бурлящую творческую атмосферу в каждом начинании.
В 2018 году «принцы» заявили о себе, начав программу по формированию толерантного отношения к людям с ментальными особенностями «Аутизм. Дружелюбная среда». Примером стал мировой опыт движения Autism Friendly.
«Мы находим организации, готовые принять участие в программе. Это учреждения культуры, кафе, магазины, парикмахерские, медицинские центры. Проводим работу с персоналом: лекции об аутизме, тренинги, совместные с детьми мероприятия, после чего организация наклеивает на свою входную дверь красочную картинку с надписью «Здесь понимают людей с аутизмом». Теперь семьи «особых» детей и взрослые люди знают, что они могут сходить, например, в кафе, не опасаясь осуждения, косых взглядов, недоразумений, а в случае необходимости и рассчитывать на простую помощь. Ну а сами организации попадают в рейтинг продвинутых, самых толерантных и социально развитых учреждений, поднимающихся на более высокую ступень цивилизованности и делающих наш любимый город ещё более удобным и комфортным для всех его жителей. И, конечно, мир от этого становится светлее, а мы рады новым участникам», - рассказывает Елена Пинчук.
Центр «Лео»
Автономная некоммерческая организация «Реабилитационный центр «Лео» возникла во Владивостоке более 5 лет назад. Как и в других примерах нашего обзора, её руководитель - мама ребёнка с инвалидностью. Поняв, что в родном городе медицинские учреждения не развивают программы реабилитации для особенных детей, Ольга Богушева решила сама заняться этим. Она прошла обучение в ресурсном центре фонда «Энергия участия» и научилась составлять грантовые заявки. Первый же её проект - создание кабинета лечебной физкультуры (ЛФК) для детей с инвалидностью - выиграл субсидию администрации Владивостока. Далее была заявка в фонд «Православная инициатива» на оборудование для ЛФК - и снова победа. Заручившись партнёрством с Институтом вертеброневрологии и мануальной медицины, Ольга увидела возможности реализации более масштабных социальных проектов: институт располагал специалистами и предоставил помещения для работы. Сейчас реабилитационный центр «Лео» - это фактически одна из клиник Института вертеброневрологии, организация входит в реестр поставщиков социальных услуг. На счету АНО «Реабилитационный центр «Лео» - уже три президентских гранта. В 2018 году на грантовые средства была создана комната сенсорной интеграции для детей с особенностями развития.
В центр «Лео» обращаются родители детей, имеющих расстройства аутистического спектра, ДЦП, задержку психоречевого развития. Специалисты работают с детьми по индивидуальным программам получателей социальных услуг. То есть часть платы за них компенсируется из краевого бюджета. Кроме того, АНО ДОРЦ «Лео» выиграла краевую субсидию в размере миллиона рублей на развитие.
«Дальневосточный центр развития кинезиологии»
Кинезиология - это перспективное научное направление, синтезирующее в себе знания и методы из многих отраслей: медицины, педагогики, психологии, логопедии, коррекционной педагогики и других. Основные постулаты, которыми руководствуются специалисты-кинезиологи - это связь телесной и ментальной активности, дающая возможность корректировать одно через другое.
Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный центр развития кинезиологии», созданная 6 лет назад, работает как с детьми, так и со взрослыми. Как рассказала учредитель организации психолог и кинезиолог Екатерина Санарова, занятия с детьми проводятся только при участии их родителей. Более того, сначала психолог по телефону выясняет суть проблемы - это может быть задержка психоречевого развития, ДЦП или дислексия, возникшая у младших школьников из-за стресса.
- Эффективно работать с ребёнком мы берёмся, если его родитель включается в этот процесс. Но не все готовы к такому: до приёма доходит примерно половина позвонивших. При этом есть семьи, которые ходят к нам годами, стараясь по возможности корректировать проблемы здоровья своих детей, - рассказала Екатерина Санарова.
В 2020 году «Дальневосточный центр развития кинезиологии» на средства краевой субсидии предложил любопытный социальный проект «Театр создаю сам» - молодые люди с ментальной инвалидностью под руководством опытных специалистов сами создали тростевых кукол и поставили спектакль. С участниками проекта работали художник, педагог по вокалу, психолог. Сейчас, по словам Екатерины Санаровой, ребята хотят продолжения творческой деятельности - а значит, театральная студия будет развиваться.
Парашютисты в Уссурийске
Федерация парашютного спорта «Фаворит-У» Уссурийского городского округа заявила о своей готовности заниматься с инвалидами год назад - именно тогда был задуман социальный проект «Расправь крылья». Замысел родился из наблюдений - парашютисты видели, что подростки с инвалидностью тоже мечтают о полётах и прыжках в небе, но физические возможности не позволяют им делать это. «Фаворит-У» решил помочь ребятам осуществить мечту. Конечно, речь не шла о самостоятельных прыжках инвалидов с парашютом - но прыжки в тандеме с инструктором оказались вполне возможны. Техника таких прыжков была давно отработана парашютистами - и оказалась применима к подросткам с ограниченными возможностями передвижения.
- Для людей с инвалидностью очень важно испытать мощные эмоции, которые послужат перезагрузкой, дадут возможность взглянуть на жизнь и многие вещи под другим углом, поверить в свои силы, побороть страх и неуверенность в себе, - говорится в описании проекта, получившего президентский грант в этом году.
Как рассказала руководитель проекта Светлана Резникова, в течение восьми месяцев парашютисты проводили практические занятия по авиационным видам спорта для детей, подростков и молодёжи с инвалидностью. Они проходили на площадке Уссурийского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. После мастер-классов по парашютному, мотопарапланерному, воздухоплавательному спорту и авиамоделированию участники проекта могли выбрать, на чём они хотят полетать - в арсенале федерации «Фаворит-У» есть самолёт АН-2, мотопарапланы и воздушный шар. Некоторые подростки охотно выбирали прыжок с парашютом в тандеме с инструктором.
- Лучше эмоций нету! - считает президент общественной организации «Федерация парашютного спорта «Фаворит-У» в УГО Максим Резников.
Именно он выступал одним из инструкторов и после прыжков отметил особую силу духа детей с инвалидностью - ни один из них не передумал прыгать, находясь в кабине самолёта.
Были и такие, кто вместо прыжков выбрал запуск авиамоделей, изготовленных своими руками. Согласие родителей, а также разрешение врача были обязательными условиями для того, чтобы дети отправились в полёт или совершили прыжок с парашютом.
Ещё одним направлением работы по проекту стали беседы участников целевой группы с психологами. За восемь месяцев было проведено около 100 таких встреч для подростков и их родителей. При этом авторы проекта старались улучшить качество жизни семей, в которых живут инвалиды-колясочники.
Как рассказала Светлана Резникова, в проекте приняли участие 150 человек, и это только начало. Парашютисты из Уссурийска намерены продолжать и расширять своё начинание, охватывая и другие территории Приморского края.
Иппотерапия во Владивостоке
Общественная организация «Приморская федерация конного спорта» была создана на базе школы верховой езды «РОССО» города Владивостока и год назад победила в конкурсе Фонда президентских грантов, получив финансирование на реализацию социального проекта «Не бойся, я с тобой», адресованного воспитанникам коррекционных школ-интернатов.
До того, как приступить к реализации проекта, тренеры по иппотерапии в частном порядке проводили занятия для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в семьях. Наблюдения показали, что детям нравится общение с лошадьми. К тому же давно доказан позитивный эффект иппотерапии - верховая езда положительно влияет на самочувствие всадника. Терапевтический эффект приносит и ипповенция - взаимодействие человека и лошади в процессе кормления и игр.
- Главная идея нашего проекта - улучшение качества жизни детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с помощью групповых занятий по методикам иппотерапии и ипповенции и вовлечения их в конно-спортивные представления, - рассказал координатор проекта Александр Иванов.
В начале апреля «Приморская федерация конного спорта» организовала праздничный конно-спортивный спектакль для воспитанников школ-интернатов коррекционного типа из Владивостока. В полуторачасовую программу праздника вошли котильон, танец на лошади, джигитовка, конкур - преодоление препятствий, управление лошадью без амуниции. Такой большой спектакль для зрителей сотрудники ШВЕ «РОССО» показали впервые. Кроме того, в программу грантового проекта были включены 24 групповых реабилитационных мероприятия, охватившие около 60 подростков с ОВЗ. После завершения проекта в этом году ребята смогут поучаствовать в конной эстафете, где не будет проигравших, только победители.