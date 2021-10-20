Особым детям — особая забота

Автономная некоммерческая организация «Реабилитационный центр «Лео» возникла во Владивостоке более 5 лет назад. Как и в других примерах нашего обзора, её руководитель - мама ребёнка с инвалидностью. Поняв, что в родном городе медицинские учреждения не развивают программы реабилитации для особенных детей, Ольга Богушева решила сама заняться этим. Она прошла обучение в ресурсном центре фонда «Энергия участия» и научилась составлять грантовые заявки. Первый же её проект - создание кабинета лечебной физкультуры (ЛФК) для детей с инвалидностью - выиграл субсидию администрации Владивостока. Далее была заявка в фонд «Православная инициатива» на оборудование для ЛФК - и снова победа. Заручившись партнёрством с Институтом вертеброневрологии и мануальной медицины, Ольга увидела возможности реализации более масштабных социальных проектов: институт располагал специалистами и предоставил помещения для работы. Сейчас реабилитационный центр «Лео» - это фактически одна из клиник Института вертеброневрологии, организация входит в реестр поставщиков социальных услуг. На счету АНО «Реабилитационный центр «Лео» - уже три президентских гранта. В 2018 году на грантовые средства была создана комната сенсорной интеграции для детей с особенностями развития.